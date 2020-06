Leipzig

Es war einer der größten Fälle in Sachen Drogenkriminalität der vergangenen Jahre in Leipzig. Die Story ist Hollywood-tauglich: Aus dem Kinderzimmer heraus hatte ein Leipziger die Internet-Drogenbörse „Shiny Flakes“ betrieben. Der Streaming-Anbieter Netflix machte daraus eine Serie, die jetzt mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde.

Im Bereich Fiktion konnte sich die sechs Folgen lange erste Staffel von „How to Sell Drugs Online (fast)“ den Preis für die beste Comedy-Serie sichern. Wie die Jury am Mittwoch in Köln mitteilte, ist es eine von zwei Auszeichnungen für Netflix-Produktionen bei der 21. Ausgabe des Fernsehpreises.

Anzeige

Es ist nicht die erste Auszeichnung für die von der „bildundtonfabrik“ produzierten Serie. Auch beim österreichischen Film- und Fernsehpreis Romy war sie erfolgreich. Außerdem erhielt das Projekt eine Nominierung für den Grimme-Preis.

Weitere LVZ+ Artikel

Die Leipziger Polizei hatte 2015 den großen Drogenfund präsentiert. Quelle: André Kempner

Zweite Staffel im Juli

Für alle, die noch mehr von der Coming-of-Age-Serie mit den Maximilian Mundt und Danilo Kamperidis in den Hauptrollen sehen wollen, gibt es eine weitere gute Nachricht: Ebenfalls am Mittwoch kündigte Netflix den Start der zweiten Staffel an. Ab 21. Juli können Abonnenten die Verlängerung von „How to Sell Drugs Online (fast)“ ansehen.

Der Fall aus dem Jahr 2013 hatte hohe Wellen geschlagen: Rund 600 Kilogramm Drogen aller Art verkaufte der Gohliser Maximilian S.. Gut 300 Kilo habe er bei seiner Festnahme in diesem Februar noch „auf Lager gehabt“ - in seinem Kinderzimmer. Im November 2015 wurde der damals 20-Jährige zu einer Jugendstrafe von sieben Jahren Haft verurteilt.

Von Josephine Heinze