Von Pegida bis zum Umgang mit Verlust: Leipziger HGB zeigt fünf Studienpreisträger

Leipzig

Karg sind sie behängt, die Wände in der Galerie der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Eine kleine Installation gibt es. Und von oben weht leise Franz Schuberts „Leiermann“ in den Raum. „Keiner mag ihn hören/ Keiner sieht ihn an;/ Und die Hunde knurren/ Um den alten Mann.“ Die Musik gehört zum „Pegida Archiv-Projekt“ von Susanne Kontny, das treppauf zu sehen ist. Von 2017 bis 2019 hat sie die Demonstrationen in Dresden filmisch begleitet. Aus einer Unmenge an Material ist ein mehrminütiges Video entstanden. Menschen mit Reichsflaggen, Deutschlandfahnen, Gruppen, die zuhören, vorüberziehen. Tonlos, trostlos, surreal und real zugleich. Zu hören ist nur Schuberts tief-melancholisches Lied, das die „Winterreise“ abschließt. Ein beeindruckender Effekt.

Die 1990 in Rostock geborene Künstlerin ist eine von fünf Preisträgerinnen und Preisträgern des von HGB-Freundeskreis und Sparkasse vergebenen Studienpreises 2020/21, deren Arbeiten bis Ende August in der HGB-Galerie zu sehen sind. Das Preisgeld von 10 000 Euro wird zu gleichen Teilen vergeben.

Tragik und Brutalität

Kontnys Arbeit hätte eine eigene Ausstellung verdient. Denn viel hat man schon in diesem nun seit bald sieben Jahren stattfindenden Schauspiel herumgeleuchtet. Hier wird dessen Tragik deutlich, ohne die Brutalität vieler Akteure aus den Augen zu verlieren. So kontrastieren auf einem weiteren Bildschirm harmlos-heimelig aufleuchtende Facebook-Profile mit den Kommentaren, die dieselben Leute auf der Pegida-Homepage abgeben.

Die Tristesse und die Stumpfheit habe sie einfangen wollen, zu verstehen versucht, worum es diesen Menschen geht, erzählt sie. Anfangs habe sie aus größerer Entfernung gefilmt. „Je dichter ich ranging, desto mehr wurde ich angepöbelt. Es gab brenzlige Situationen.“ Inzwischen werde die Vernetzung mit AfD, Identitären und Coronaleugnern immer offensichtlicher. Eine bittere Erkenntnis bestehe für sie darin, dass man zu den meisten nicht mehr durchkomme. Montag für Montag die gleiche Leier.

Matteo Visentin: Zwei Personen werden zu einer

Matteo Visentin Quelle: André Kempner

Ein ganz anderes Zusammensein hat der 1988 in Italien geborene Matteo Visentin in Bilder gebracht. Die Serie „Holobionts“ besteht aus fotografischen Porträts, bei denen jeweils zwei Personen so abgebildet sind, als wären sie eine. Ein verblüffender Effekt. Während es bei manchen Fotos sofort zu erkennen ist, muss man bei anderen sehr genau hinsehen, um zu bemerken, das eine Hand nicht ganz zur anderen passt, dass die Haare zu einer anderen Person gehören und dass „jemand“ zwei verschiedene Paar Schuhe trägt.

Wichtig sei es ihm, analog zu arbeiten. „Es mag sein, dass man die Zeit und Energie, die in diesen Bildern steckt, nicht sieht, aber vielleicht spürt man sie“, sagt er. Visentin mischt unter diese Porträts eine fotografische Dokumentation vom Aufbau einer selbsttragenden Struktur. Auch hier geht es um ein Zusammenspiel, das nur gelingt, wenn alle Beteiligten mitmachen.

Hyejeong Yoo: Ineinander und Miteinander zweier Körper

Hyejeong Yoo vor ihrer Arbeit „deine Arme um meine Schultern“. Quelle: André Kempner

Hyejeong Yoo, geboren 1992 in Seoul, zeigt ebenfalls ein Ineinander und Miteinander zweier Körper. Ihre Fotoreihe unter dem Titel „deine Arme um meine Schultern“ führt in ihre Kindheit. Für die Bilder hat sie ihre Schwester Huckepack genommen. „In Korea tragen die Eltern ihre Babys auf dem Rücken, bis sie schlafen“, erzählt die Fotografie-Studentin. Nun wirken andere Gewichte, Zeit ist vergangen, die Schwester ist eine Last, vielleicht auch die eigene Biografie. Aber es gehe nicht um Leiden, sondern um Fürsorge und liebevolle Umarmung, auch das wolle sie zeigen.

Minhye Chu: Hausbau der Zukunft

Minhye Chu Quelle: André Kempner

Minhye Chu studiert seit 2016 Medienkunst an der HGB. Sie interessiert unter anderem das Phänomen der Wiederholung und das Verhältnis von körperlicher und nicht-körperlicher Arbeit. Ganz harmlos steht die Arbeit „Clayhouse“ in der Galerie herum. Die Installation verhandelt aber nicht weniger als den Hausbau der Zukunft. Eine Art Baugerüst bildet ein offenes Dreieck, in dem ein an der Decke angebrachtes kleines Häuschen aus Ton hängt. Es stammt aus einem 3D-Drucker – ressourcen- und klimaschonend. Ein Modell für die Zukunft? Für die Herstellung würden viel weniger Menschen gebraucht, gibt Minhye Chu zu bedenken.

Clarita Maria: Umarmung mit etwas Verlorenem

Clarita Maria befasst sich in der Arbeit „margo & me“ mit ihrer Mutter, die sie im Alter von drei Jahren verlor. Quelle: Andre Kempner

Eine Umarmung mit etwas Verlorenem, fast Vergessenen – das beschreibt vielleicht die Fotos von Clarita Maria, die 1997 in Sambia geboren wurde. Vor zehn Jahren fand sie Fotos von ihrer leiblichen Mutter, die sie nur in den ersten drei Lebensjahren erlebte. In ihrer berührenden Arbeit „margo & me“ stellt sie die Fotos nach, indem sie selbst die Rolle ihrer Mutter einnimmt – auf einem Sofa liegend, schwimmend im See, in Jeansmontur auf dem Fußboden, in der Küche. Sie versuche damit, ein „zu Hause, eine Zuflucht für mich selbst zu definieren“, schreibt sie im Faltblatt über ihre Arbeit, zu der auch ein kleines Buch gehört mit den Originalfotos ihrer Mutter. Sie erhielt dafür das Prädikat einer „besonderen Auszeichnung“. Fotografie, die tiefgründig den Umgang mit Verlust thematisiert.

Info: Ausstellung zum Studienpreis 2020/21: Bis 28. August in der HGB-Galerie, geöffnet Mi 15–19, Sa 13–17 Uhr und nach Vereinbarung: galerie@hgb-leipzig.de

Die fünf Preisträger in der HGB-Galerie. Quelle: André Kempner

Von Jürgen Kleindienst