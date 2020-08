Berlin

Es gibt Not. Es gibt schrecklichen Hunger. Es gibt tödliche Armut – und Ungleichheit. Nach dem mörderischen Bürgerkrieg ist 1921 im Dorf alles beim Alten. An der Wolga wie überall im alten russischen Gebiet. Als Friedrich Kempel, der bei den Roten kämpfte, heimkehrt, ist von einer anderen Zeit nichts zu sehen. Die Großbauern haben das Sagen, die Armbauern verdingen sich.

Aber der Glaube an die Zukunft, der ist da. „Wir bestellen jetzt unseren Garten und dann, dann werden die Früchte nur so auf uns herabhageln“, sagt Maria Hart, Ehefrau jenes Schlossers, der zum Alleskümmerer, zum Überzeuger, zum Parteiarbeiter im Gebietskomitee wird.

Anzeige

Gerhard Sawatzky auf einem undatierten Foto. Quelle: Galiani Berlin

Weitere LVZ+ Artikel

Die autonome Republik der Wolgadeutschen, gegründet im Januar 1924, von Anfang der 20er bis Mitte der 30er, gemalt in einem farbigen Panorama von einem Russlanddeutschen, der 43-jährig 1944 im sibirischen Kali- und Magnesium-Gulag Solikamsk starb: Gerhard Sawatzky, Sohn von Mittelbauern, Ex-Lehrer, dann Literat. Sein Epos, das bereits gedruckt war, wurde nach seiner Verhaftung Ende 1938 verboten. Das NKWD war allerdings nachlässig, der Ehefrau Sofia gelang es, das Urmanuskript zu verstecken und zu retten. 1984 wurden Teile in einem Almanach gedruckt. Nun hat Germanistikprofessor Carsten Gansel, der 2016 schon Heinrich Gerlachs verschollenen „Durchbruch bei Stalingrad“ aus den KGB-Archiven geholt hatte, für die erste Ausgabe der voluminösen Erzählung gesorgt.

Optimistische Utopie

Die Entdeckung eines realistischen Gesellschaftsromans, der in der Schilderung des sozialen Alltags im Dorf und in der Kleinstadt Ideologie und Politik jener Jahre zwischen Lenins NEP und Stalins ersten Fünfjahrplänen spiegelt. Eine optimistische Utopie, die mit Schreckensbildern beginnt und vorm Tor zu einer lichten Zukunft endet. Da wird manches ausgeblendet (der KGB kommt gar nicht vor), manches retuschiert, anderes jubelnd gefeiert. Mit heutigem Blick ist da jede Menge Naivität unterwegs. Aber findet man die nicht in jedem Entwicklungs- und Erziehungsroman? Was wissen wir heute schon wirklich über Denken und Gefühle von damals? War der erste Fünfjahrplan mit seiner gigantischen Industrialisierung nicht womöglich doch für Millionen ein Fest?

Vorschnelle Besserwisser-Urteile sind jedenfalls nicht angebracht. Oder glaubte man 1933 nicht eher Walter Duranty von der „ New York Times“, der die große Hungerkatastrophe 1932/33 leugnete, als dem Briten Gareth Jones, der selbst durch Hungerdörfer gelaufen war?

In der Tradition der russischen Erzähler

Gerhard Sawatzky jedenfalls ist einer jener traditionellen russischen Erzähler, die kräftig mit Melodram und Drama, finsteren und lichten Charakteren, großen Naturschilderungen und kruden Anekdoten malen. „Wir selbst“ (marketingmäßig ein grottiger Titel) ist durchglüht von Aufbruch und Gewissheit, von radikalem Umbruch und Neuzeit. Da gibt es einerseits immer noch die alten Mächte, die gegen das Neue wühlen (Kulaken und Brandstifter, Ingenieure, die den Aufbau sabotieren, maskierte Weißgardisten), andererseits aber auch Parteiarbeiter, die falsch handeln, die nur grob befehlen, anstatt sanft zu überzeugen.

Im einen wie im anderen stecken – auch in der Schilderung der NEP-Zeit als Spekulanten-Paradies – böse Unterstellungen, haltlose Anklagen und jenes irrige Dogma Stalins über die stetige Zunahme des Klassenkampfes. Die Wendungen und Auseinandersetzungen jener Zeit, die in den Schauprozessen tödlich endeten, sind die Folie, auf der Gerhard Sawatzkys Figuren agieren. Da ist Heinrich Kempler, Sohn des Armbauern Friedrich, der in die Stadt geht, erst Schlosser, dann Erfinder und Ingenieur wird. Da ist Elly, die Heinrichs Vater bei der toten Mutter auf einer Bahnstation fand und in Obhut gab, die zur Bestarbeiterin in einer Trikotagenfabrik wird – und leibhaftige Tochter eines geflohenen Textilfabrikanten ist. Was sie nicht weiß und ablehnt, als sie es erfährt. Mehr als die Liebe zu Heinrich kann sie nicht haben, und mehr als Stoßarbeiterin in der Fabrik kann sie nicht sein. Da ist Kindybaj, der Kasache, der als Kulakenknecht arbeiten muss, sich mit anderen Armen zu einem Artel vereint, im Wettbewerb Bester ist, Traktorfahrer wird und schließlich Leutnant der Luftstreitkräfte. Nationalitätenpolitik in leuchtenden Farben. Da sind jede Menge Frauen, die sich emanzipieren, und Männer, die bisweilen schwer mithalten können.

Hochinteressanter Bericht über ein verschwundenes Gebiet

Komsomolzen aus der Stadt helfen mit bei der Kollektivierung und bringen das Radio (die Welt) an den Kirchturm des Dorfes. In den Gesprächen geht es meist wenig um Privates, sondern mehr um Plan und Arbeit. Entkulakisierung erscheint – entgegen der Realität – als Tat der ausgleichenden Gerechtigkeit: die Dorfarmen haben entschieden, also von unten. Als Soldatenmärz, der deportierte Kulak, flieht und nachts heimlich wieder im Dorf auftaucht, erzählt er, dass es in der Deportation gar nicht so schlecht sei. Was sicher nicht der Wirklichkeit entsprach.

Es gibt viele Passagen von ungebremstem Optimismus, in denen in gefährlichen Situationen (Traktortransport im Winter) ein entschlossenes „Es muss gehen“ alles möglich macht. Dass Elly dann oft mit leuchtenden Augen an ihre Webstühle geht, gehört zum Lyrismus der Arbeit in jener Zeit. So vermischt sich der Produktionsroman mit einer „Neuland unterm Pflug“-Variante, in der die erste kollektive Frühjahrs- aussaat zum bunt und breit illustrierten Gemälde des ungezügelten Aufbruchs in die Zukunft wird. „Wir selbst“ ist der hochinteressante Bericht über ein verschwundenes Gebiet. Am 28. August 1941 wird die Wolgadeutsche Republik von Stalin liquidiert, ihre Bewohner deportiert.

Von Norbert Wehrstedt