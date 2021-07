Am Donnerstag startet mit „Old“ der neue Film von „The Sixth Sense“-Regisseur M. Night. Shyamalan im Kino. In einem aktuellen Buch analysiert Adrian Gmelch das Leben und Werk des nicht unumstrittenen Filmemachers auf leicht zugängliche Weise – und mit den Augen eines Fans.

M. Night Shyamalan bei der Premiere von „Old“ in New York am 19. Juli 2021. Quelle: IMAGO/John Angelillo