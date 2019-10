Von Wegen Lisbeth verwandeln Zuckerwatte in Krokant

Leipzig

„Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München – mit zehn Minuten, ohne, dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen – am, am Hauptbahnhof in München! – starten Sie Ihren Flug. Zehn Minuten.“ Diese poetischen Zeilen aus dem Spätwerk des großen postdadaistischen Dichters Edmund Stoiber schießen einem am Sonntagabend im Haus Auensee durch den Kopf. Denn der Beginn des Konzerts legt die Vermutung nahe, dass die Berliner Band Von Wegen Lisbethdirekt an der Münchener Freiheit Die Höchste Eisenbahn genommen hat – ohne, dass sie am Flughafen noch einchecken musste, dass sie im Grunde genommen am Flughafen – am, am Haus Auensee! – startet sie ihren Flug. Mit 3500 Leuten an Bord. In die 80er und dann, im Grunde genommen, meine sehr – auch ins Hier und Jetzt.

Es ist jedenfalls ein Wahnsinn, wie der Synthie durch die Halle geistert und der Bass von der Bühne hämmert, ein wahrer 80er-Jahre-Traum. Oder Albtraum, je nach Geschmack. „Wieso“ heißt das erste Lied des neuen Albums mit dem hinreißend dämlichen Namen „sweetlilly93@hotmail.com“, das (im gemischten Doppel mit „Chérie“ vom 2016er Debütalbum „Grande“) ziemlich überzeugend ein ziemlich überzeugendes Konzert eröffnet. Für dieses heizt wie schon bei der letzten Tour vor zwei Jahren eine viel zu kurze halbe Stunde Hip-Popgymnastik der Chemnitzer Band Blond ein. Man wird im Namen von „Martini Sprite“ geschüttelt, nicht gerührt. Schön lang ist dann dafür die Umbaupause. Und wer sich schon immer mal gefragt hat, warum das Trommelfell Trommelfell heißt, weiß es nach dem Schlagzeug-Soundcheck, bei dem die Drumsticks offenbar direkt aufs eigene Ohr hauen.

Wenig Testosteron im Saal

Das Publikum ist jung, aufgekratzte Grüppchen, süße Turnbeutel-Pärchen. Der orange beleuchtete Oberrang scheint in einen übertrieben kitschigen Sonnenuntergang zu gucken, zappelt dafür dann aber doch zu sehr. Man trägt 2017er-Tourshirt von Kraftklub genauso stolz, wie anderswo ausgeblichene Guns-N’-Roses-Shirts von 1991 ausgeführt werden. Der Testosteronspiegel in der Halle ist angenehm niedrig, was spätestens in den noch so lauten, aber nie stadionartigen Publikumschören zu hören ist. Und weil man das ja so macht in großen Hallen, sagt Sänger Matthias Rohde, gibt es auch ein Mitmachspiel: Schlagzeuger Julian Zschäbitz klatscht was vor, „und euer Part ist es dann, das nicht mitzuklatschen. Hört sich leicht an, ist aber sehr schwer, weil Julian das sehr groovy klatscht.“

In den Songs geht es an der Oberfläche ziemlich oberflächlich zu, zeitgeistig und banal. „Das ist nice, das ist nice“ hieß es schon 2016 in „Bitch“, das die Frage, was heute so passiert sei, bedeutungsschwer beantwortete: „Meine Virendatenbank wurde aktualisiert.“ Und auch diesmal gibt es Songs wie „Lieferandomann“ und „Irgendwas über Delfine“. Aber die selbsternannte „verweichlichte Popmusik“ ist nicht der reine Plastikpop über Smartphones, der sie zu sein scheint, sondern Musik mit Attitüde und Haltung: „Ich glaub, ich bin kein guter Mensch / Doch ein Gutmensch bin ich gerne“, schreibt und singt die Band, die sich immer wieder in ihren Songs über den angeblichen „Untergang des Abendlands“ lustig macht. Zeitgeistiger, gewitzter, verspielter und dabei aufrechter ist derzeit keine andere Band in Deutschland – destilliert in einer Zeile des an Paolo Nutinis Kracher „Jenny Don’t Be Hasty“ erinnernden Krachers „Alexa, gib mir mein Geld zurück“: „Und warum ist die AfD immer noch da / Obwohl ich heut’ beim Yoga war?“

Toleranz gegenüber Gameboy-Casio-Klängen

Man möchte am liebsten noch mal 16 sein oder 20 und sich so richtig aus der Seele gesprochen fühlen. Wobei. Das kann man an vielen Stellen auch als mitteljunger bis mittelalter Großstädter. Zum Beispiel, wenn es in „Staub und Schutt“ um Miet-, Kauf- und überhaupt Wohnungsmarktwahnsinn geht. Man muss nur eben eine gewisse Toleranz gegenüber Gameboy-Casio-Klängen haben, die live aber auch ordentlich Gitarre sowie hier und da Percussion, Saxofon und Xylofon abkriegen, so dass sich das Zuckerwattige der Songs in Krokant verwandelt.

Zwei Alben hat die Band bisher veröffentlicht, so ziemlich jede Stadt zwischen der See und den Alpen bespielt. Wenn das so weiter geht, schauen sich die fünf selbst ernannten „Pflicht-Berliner“ bald auch die großen Flughäfen an. „Heathrow in London oder sonst wo, meine sehr – äh, Charles de Gaulle in Frankreich oder in ... in ... in Rom.“ Jetzt stehen erstmal zwei ausverkaufte Konzerte in München an. Aber von da ist man ja bekanntlich, im Grunde genommen – in nur zehn Minuten!

Von Benjamin Heine