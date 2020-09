Leipzig

Am Mittwoch hat der Leipziger Stadtrat entschieden: Stefan Weppelmann (49) wird neuer Direktor des Museums der bildenden Künste (MdbK) in Leipzig. Der promovierte Kunsthistoriker tritt sein Amt am 1. Januar an. Weppelmann wurde 1970 im nordrhein-westfälischen Dülmen geboren. An der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen Berlin arbeitete er als Kurator für italienische und spanische Malerei der Renaissance. Seit 2015 ist Weppelmann Direktor der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums Wien.

Willkommen in Leipzig! Eine Frage drängt sich auf: Sie sind als Direktor der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums Wien Herr über eine weltberühmte Schatztruhe europäischer Malerei. Was zieht Sie von dort nach Leipzig?

Vielen Dank! Tatsächlich gibt es das Gefühl, willkommen zu sein, was mich sehr freut. Warum der Wechsel? In Wien geht es um ein Kaiserhaus und seine Schätze, und so ist die dortige Sammlung weitgehend abgeschlossen. In Leipzig steht das Museum dagegen als Werk aller Bürger und Bürgerinnen in der Stadtgesellschaft. Das löst ein ganz anderes Level des Austauschs zwischen der Stadt und ihrem Museum aus. Darauf habe ich große Lust. Mit dem Wechsel nach Leipzig werde ich auch stärker mit zeitgenössischer Kunst arbeiten können. Was hier gegenwärtig passiert, erfährt international viel Beachtung.

Wie ist Ihr erster Eindruck von der Stadt?

Wenn man neu ist, kommt man besser mit Turnschuhen. Nicht nur, weil Leipzig ein Paradies für Jogger ist, es gibt auch in der Kulturszene viel Platz. Wer wie ich gern zu Fuß die Atmosphäre eines Ortes aufnimmt, muss in Leipzig viel Kondition haben. Es ist was los!

Das 2004 eröffnete MdbK war der erste Museumsneubau nach 1990 in Ostdeutschland. Was sagen Sie zur Architektur?

Auch die Bildende Kunst macht Leipzigs Selbstbewusstsein aus. Das sollte nach 1990 sichtbar und gefeiert werden. Die Architektur stellt diesen Gedanken aus. Sie knüpft dabei überraschend an historische Museumsarchitekturen an, indem niedrige Räume und weite Öffnungen kontrastieren und indem sich gedämpfte Atmosphäre und Licht abwechseln. Ich möchte mit diesem Gebäude arbeiten, nicht dagegen.

Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere an der Leipziger Sammlung, wie wollen Sie mit ihr arbeiten?

Das Besondere ist, dass diese Sammlung von den Bürgerinnen und Bürgern zusammengetragen wurde, dass sie sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft schaut. Das Engagement von Förderern und Stiftern spielt hier nach wie vor eine große Rolle, und ich werde diese Beziehungen pflegen. Die Sammlung ist ein Versprechen an die Zukunft, und deshalb sollte sie auch im Zentrum der Arbeit stehen. Es gibt hier zum Beispiel riesige Depotbestände. Vieles davon haben die heutigen Leipzigerinnen und Leipziger noch nie gesehen.

Ihr Vorgänger Alfred Weidinger hat das Museum umgekrempelt, viel Kunst aus Leipzig und Ostdeutschland gezeigt, überhaupt sehr viele Ausstellungen gemacht. Es gab auch Kritik, etwa, dass darunter die klassische Museumsarbeit gelitten habe. Wollen Sie das wieder „zurückkrempeln“ oder eher den Kurs ihres Vorgängers fortsetzen?

Alfred Weidinger hat wunderbare Initiativen gesetzt, an die es anzuknüpfen gilt. Aber natürlich bringe ich auch andere Zugänge mit. Neben dem Ausstellen haben Museen viele weitere Aufträge. Mir wird es darum gehen, Ausgewogenheit herzustellen. In einer nachhaltig geplanten Museumsarbeit liegen große Chancen für eine Stadtgesellschaft.

Welche Schwerpunkte wollen Sie setzen?

Ich habe viele Projekte gemacht, die Alte Meister und Gegenwart verbinden, und stehe für einen übergreifenden Blick. Ich suche dabei nach angemessenen Formaten, das gesamte Sammlungsspektrum zugänglich zu machen. Dazu gehört auch der riesige Fundus der zeichnerischen und grafischen Künste, dazu gehören die Fotografiebestände, dazu wird eine ernsthafte Spiegelung von Programm und Sammlung in den digitalen Raum gehören. Dann sind mir Formate der Teilhabe ein zentrales Anliegen. Ich spreche hier vom Teilen und Tauschen. Wie können die Erfahrungen der Bürgerinnen und Bürger auf das Museum wirken, wie kann auch das Museum lernen? Und schließlich: dieses Haus war und ist auch eine Forschungseinrichtung. Neugierde ist dabei eine wichtige Tugend.

Sie werden in Leipzig mit erheblich kleineren Budgets zu tun haben. Sehen Sie das mit Sorge oder als Herausforderung?

Ich wäre nicht ehrlich, wenn ich mir um budgetäre Rahmenbedingungen keine Gedanken machen würde. Es ist ja meine Aufgabe, mit den vorhandenen Ressourcen möglichst viel für das Haus und sein Publikum zu erreichen. Das ist ein wesentliches Anliegen jeder Museumsleitung und wird daher auch hier in Leipzig eine zentrale Herausforderung sein.

Sie haben in Berlin und Wien etwa mit „Gesichter der Renaissance“ oder Pieter Bruegel international aufsehenerregende und sehr erfolgreiche Ausstellungen gemacht. Können Sie sich vorstellen, auch in Leipzig trotz engerer Budgets mal Vergleichbares auf die Beine zu stellen?

Ja natürlich. Doch gerade solche Projekte erfordern nicht nur Geld, sondern langfristige Strategien und ungeheuer viel Vertrauensarbeit mit Blick auf die Vernetzung des MdbK in der internationalen Museumswelt. Ich verfüge tatsächlich über Erfahrungen mit sehr großen Projekten, die ich auch in Leipzig einbringen möchte.

Haben Sie bereits Skizzen eines Ausstellungsprogramms erstellt, und würden Sie vielleicht erste Ideen verraten?

Ich möchte eine sehr gute Abstimmung mit den Kolleginnen und Kollegen des Hauses. Erst auf dieser Basis lassen sich konkrete Vorhaben entwickeln. Ideen, über die ich gern reden würde, gibt es eine ganze Menge: Es müsste um junge Kunst gehen, die in Leipzig entsteht, aber auch um performative Ansätze, um weibliche, internationale Positionen und vielleicht auch um Projekte, die in Zusammenarbeit zwischen den Kultureinrichtungen der Stadt denkbar wären. Wir sollten sodann die Stärken der hiesigen Sammlung betonen. Ich persönlich würde mich auf vieles freuen, zum Beispiel auf eine Arbeit mit der Zeichenkunst des italienischen Barock, mit der deutschen Romantik, mit dem Symbolismus um Arnold Böcklin, mit den Barbizon-Malern und mit dem Beckmann-Bestand, und und und … Die Leipziger Schulen und ihr Dialog mit jenen Künstlerinnen und Künstlern, die sich diesem Label nicht zuordnen lassen, böten zahlreiche Ansätze für Fragestellungen, die bislang wenig im Fokus sind. Es gibt also viele Fäden, die sich aufgreifen ließen.

Niemand weiß, wie lange die Coronapandemie anhält. Glauben Sie, dass sie auch für die Museumsarbeit in jedem Fall eine länger nachwirkende Zäsur bedeutet?

Die Schließungen von Museen, Theatern und Clubs sind schlimm. Aber Museen haben Bilderstürme und Kriegszerstörungen überstanden, weil sie mehr sind als physische Orte. Die Museumsidee gehört zum Menschsein, und sie ist gegen Viren zum Glück immun. Covid-19 hatte und hat für viele aber ganz dramatische Konsequenzen. Hier müssen auch die Museen aufstehen und Verantwortung wahrnehmen. Sie sind mehr denn je Zukunftsorte. Dass Museen ureigentlich auch Unterstützungssysteme sind, die Heilung und Halt bieten sollen, kommt mit Covid-19 wieder stärker ins Bewusstsein. Diese Haltung muss die Museumsarbeit grundlegend prägen, nicht nur 2020 und 2021.

Museen sind vielleicht auch so etwas wie Leuchttürme in einer absehbar unruhiger werdenden politischen Landschaft. Wie wichtig ist es Ihnen, damit in der Museumsarbeit umzugehen?

Museen sind geschützte Räume, die über ihre Bestände dazu beitragen, dass noch andere, sehr kostbare Güter bewahrt werden: Wahrhaftigkeit und auch Glaubwürdigkeit. Große Worte, die unsere zunehmend konstruierte Wirklichkeit gern abmeldet. Sie sind aber essenziell, damit Zusammenhalt und Demokratie funktionieren. Das ist ein wirkmächtiger Zusammenhang, der mir sehr am Herzen liegt.

