Von aller Welt getrennt: Die überwältigende Isolations-Literatur von Marlen Haushofer

Leipzig

„Ich wusste, dass ich sterben sollte, irgend jemand hatte es gesagt und es machte mir eigentlich nicht viel aus. Wahrscheinlich sterben Kinder sehr leicht.“ Für ihre Erzählung „Die Vergissmeinnichtquelle“ griff Marlen Haushofer auf die eigene Erfahrung zurück, als Kind eine lebensgefährliche Erkrankung überstanden zu haben.

Kindheit, Erinnerung und Tod durchwehen das Werk der österreichischen Schriftstellerin, die vor 100 Jahren geboren wurde. Die meisten bringen sie mit ihrem Roman „Die Wand“ aus dem Jahr 1963 in Verbindung, ihrer erfolgreichsten Veröffentlichung, 2012 von Julian Pölsler mit Martina Gedeck in der Hauptrolle verfilmt.

Anzeige

Märchenhafte Szenerie

Autobiographische Rückgriffe stehen neben einer literarischen Hellsichtigkeit, die Daniela Strigl ihr in der Biographie „Wahrscheinlich bin ich verrückt ...“ bescheinigt. Sie nennt „Die Vergissmeinnichtquelle“ einen existenziellen Schlüsseltext in Marlen Haushofers Werk. Die märchenhafte Szenerie verheiße „ein Glück, das nicht von dieser Welt ist“. Zugleich wird der Sehnsuchtsort deutlich: die Kindheit. Die Quelle, aus der sich ihr Werk „ganz und gar“ speist, sei die Erinnerung an den eigenen Ursprung, schreibt Literaturwissenschaftlerin Strigl.

Marie Helene Frauendorfer wird am 11. April 1920 als erstes Kind eines Försterehepaars im oberösterreichischen Fraunstein geboren. Mit zehn Jahren kommt sie auf das Internat der Ursulinen in Linz. Sie studiert ab 1940 Germanistik in Linz und Graz, heiratet 1941 den späteren Zahnarzt Manfred Haushofer (und nach der Scheidung in den 50ern noch einmal).

Träume, Geheimnisse, Krankheit

Geschrieben hat sie schon früh, doch erst Ende der 40er Jahre beginnt sie, Erzählungen in Zeitungen und Zeitschriften zu veröffentlichen. Ihr erstes Buch gilt gleich als erster Erfolg: die Novelle „Das fünfte Jahr“. Darin schreibt Haushofer über die fünfjährige Marili, ihren Blick auf die Welt, die vom Alltag mit den Großeltern und von der Natur gerahmt wird. Dazu gehören Träume, Geheimnisse und ebenfalls eine Krankheit, die Marili selbst nicht als bedrohlich empfindet, weil sie ihr kleine Fluchten ermöglicht.

Gleich zu Beginn liegt Marili „ganz allein und von aller Welt getrennt in ihrem großen Bett“. Diese Trennung vom Außen, vom Anderen prägt das Werk Marlen Haushofers. Sie ist Teil der Abspaltung von sich selbst, wie sie ebenfalls viele ihrer Figuren erleben und wie sie ihr selbst nicht fremd ist.

Gleichnis auf Isolation unter Menschen

Was Haushofer literarisch daraus macht, ist überwältigend. Mit kraftvollen Worten und Bildern öffnet sie die aufgeräumten Räume, in denen sie mit Ironie leise auftritt. Ganz besonders in ihrem letzten Roman „Die Mansarde“ (1969), einem Gleichnis auf Isolation unter Menschen. Das sind die Erzählungen und Romane zwar alle, doch gerade weil sie sich aufeinander beziehen, erreicht das Werk mit „Die Mansarde“ den Höhepunkt. Marlen Haushofer, die an Knochenkrebs erkrankt war, starb am 21. März 1970 mit 49 Jahren.

Wenige Sätze genügen der Ich-Erzählern, ihren Mann Hubert zu charakterisieren. „Er liest mit Vorliebe Bücher über alte Schlachten und bildet sich ein, er wäre ein besserer Stratege gewesen als die vermoderten alten Generale. Es ist beklemmend zu sehen, wie nahe es ihm geht, dass er unsere verlorenen Schlachten nicht korrigieren kann.“ Nicht aus Patriotismus, sondern „nur aus einem brennenden Verlangen nach Perfektion“.

Wiederkehrende Vergangenheit

Die Erzählerin verfügt über ihre Mansarde, wohin sie sich stets zum Zeichnen zurückzieht und nun zum Lesen jener Tagebuchaufzeichnungen, die ein Fremder eine Woche lang Tag für Tag schickt. Es sind ihre eigenen, verloren geglaubt. Vor vielen Jahren hatte sie versucht, sich in einem Jägerhaus von plötzlicher Taubheit zu kurieren. Jener Fremde war es, mit dem sie einen Pakt einging. „Das Weit-weg-von-allem-sein-Wollen war mein Ersatz für den Tod“, erinnert sie sich.

Wieder ist es eine Vergangenheit, die abgelegt oder zurückgewiesen oder vergessen werden muss. Und wieder bleibt sie präsent. So wie in „Die Wand“, wo plötzlich eine unsichtbare Grenze die Frau von der Früherwelt isoliert und von einer parallel stattfindenden Katastrophe. Jahrelang lebt sie mit Hund, Kuh, Stier und Katzen in der Jägerhütte und auf der Alm.

Widersprüchen der Existenz

Unlebbares Leben wird gelebt, gelebtes Leben wird unlebbar bei Marlen Haushofer. „Und nichts fürchte ich mehr als den Tag, an dem ich vergessen werde, dass einmal alles anders war“, heißt es in der Novelle „Wir töten Stella“.

Wie Autorin und Fiktion einander bedingen und durchdringen, betont Daniela Strigl in ihrer Biographie: „Aus den Widersprüchen ihrer Existenz wie ihres Charakters ergab sich das Spannungsfeld, dem sich ihr Werk verdankt. Marlen Haushofer durchschaute alles und tat nichts. Sie kritisierte die Welt feministisch und blieb Hausfrau“. Aber die Tochter, Schwester, Ehefrau und Mutter zweier Söhne konnte vom Dunkel so licht erzählen, wie es nur wenigen gelingt.

Veröffentlichungen von und über Marlen Haushofer Daniela Strigl: Wahrscheinlich bin ich verrückt ...: Marlen Haushofer - Die Biographie. List Taschenbuch; 416 Seiten, 12,99 Euro Werke von Marlen Haushofer (Auswahl): Wir töten Stella/Das fünfte Jahr. Novellen; Ullstein; 112 Seiten, 10 Euro Schreckliche Treue. Erzählungen. List; 464 Seiten, 9,99 Euro Die Mansarde. Roman. Ullstein; 224 Seiten, 12 Euro Die Wand. Roman. Ullstein; 288 Seiten, 10 Euro Himmel, der nirgendwo endet. Roman. Ullstein; 224 Seiten, 10 Euro

Von Janina Fleischer