Von der Bühne auf Youtube verlegt: „Traumweh“ vom Theater der Jungen Welt in Leipzig

Dr. Banzmann – graue Weste, Fliege, runde Brille – therapiert in Corona-Zeiten per Video-Chat. Und wer mag, kann ihm dabei zuschauen. Zumindest bei den Sitzungen von Charlotte Sturm, die das Gespräch wiederum über ihren Youtube-Kanal verbreitet. Und da sieht man Banzmanns leicht entgleisender Mimik an, dass die Therapie nicht ganz nach Plan läuft.

Wechsel des Mediums passt zum Thema

So wie im richtigen Leben eben: „ Traumweh“, so heißt das am Theater der Jungen Welt entstandene Youtube-Stück, sollte eigentlich auf die Theaterbühne und dort die Freiräume digitaler Welten und neuer Wunsch-Identitäten ausloten. Ensemble-Mitglied Benjamin Vinnen hat sich mit dem Regie-Assistenten Friedrich Packmohr zusammengetan. Gemeinsam haben sie das Projekt bis zum finalen Schnitt geschultert. Der Wechsel des Mediums, erzwungen durch die Corona-Krise, passt zum Thema und gelingt, soweit sich das nach vier von geplanten zwölf Folgen sagen lässt, gut gespielt und mit unaufgeregten Kameraeinstellungen. Am Donnerstag um 18 Uhr erscheint die Fortsetzung. Die bisherigen Kurz-Episoden stehen noch online.

Anna-Lena Zühlke spielt die jugendliche Charlotte, aus der Bahn geworfen durch einen Autounfall. Sie zieht sich aus der realen Welt zurück, öffnet sich aber im Internet als Versuch einer Therapie auf eigene Faust, die der Therapie durch Dr. Banzmann ins Gehege zu kommen scheint. Vinnen, der die Story und die Musik geschrieben hat, spielt den Therapeuten.

Comedy-Musik-Projekt „Das goldene Sofa“

Vergangenen Herbst hatte Vinnen angekündigt, künstlerisch vermehrt eigene Wege gehen zu wollen. Dazu gehört auch sein im April gegründetes Comedy-Musik-Projekt „Das goldene Sofa“ mit Antonio Lucaciu. Erste Stücke geistern durchs Netz, darunter „Meine Wohnung“, ein so ironischer wie professionell produzierter Seitenhieb auf rappende Selbstdarsteller. Und zugleich eine Auseinandersetzung mit der Krise der Gegenwart: „Corona ist draußen und ich bin drin.“ Vinnen rappt: „Ich brauche auch keine Filme oder Serien, nein, ich zieh’ mir einfach meine geile Raufasertapete rein“. Kommenden Dienstag veröffentlicht das Duo „Romeo muss sterben“.

Festival der Theaterclubs findet virtuell statt

Reagiert hat auf die Corona-Situation auch die Theaterpädagogik des TdJW. Von Freitag bis Sonntag findet das Festival der Theaterclubs „Get Together“ virtuell statt. Zu den Projekten gehört die multimediale Stadtverfolgungsjagd „Follow the rabbit“. Zwölf Kinder bis 13 Jahre haben den audio-visuellen Stadtspaziergang durch Lindenau auf den Spuren eines weißen Kaninchens entworfen. Benötigt werden ein Smartphone pro Person, Kopfhörer, Download der kostenlosen guidemate-App und QR-Code-Scanner auf dem Handy, um Videos abspielen zu können. Geeignet für Menschen ab acht Jahren in Begleitung von Erwachsenen.

Info: Der Link zu „ Traumweh“, alles zu „Get Together“ und Anmeldungen zu „Follow the rabbit“ auf der Homepage des TdJW.

Von Dimo Rieß