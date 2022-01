Von der Leipziger Schule bis zu Olga Costa und Frida Kahlo – Was im Bildermuseum geplant ist

Leipzig

Diese Städtereise war zeitlich gut geplant. Anna Heuberger aus Nürnberg und Tobias Reitmeister aus München mögen nämlich Kultur und konnten sich die volle Dosis geben. „Wir waren schon im Bach-Museum und haben im Gewandhaus den Nussknacker gesehen“, erzählt Heuberger. Jetzt stehen sie vor der Installation der japanischen Künstlerin Chiharu Shiota, einer Welt aus roten Fäden, Stoff und Licht. Seit Dienstag haben die städtischen Museen wieder geöffnet, nach zwei Monaten Kultur-Lockdown.

„Natürlich ist das für uns ein schöner Moment“, sagt Direktor Stefan Weppelmann. Allerdings falle er in eine „komplizierte Zeit“, nicht nur wegen der Pandemie. Es ist eine zwischen Nicht-Mehr und Noch-Nicht. Die Caspar-David-Friedrich-Schau ist beendet, die nächsten Ausstellungseröffnungen werden vorbereitet. Im Café hat ein Betreiberwechsel stattgefunden, im März geht es hier weiter. Das Museum hat aus der Not eine Tugend gemacht und den Besuchereingang einstweilen in die Café-Glashalle verlegt. In Omikron-Zeiten wolle man den Raumgewinn nutzen, so Weppelmann. Der Eintritt ist in diesen Tagen auf vier Euro reduziert.

Harry Hachmeisters Schau „Von Disko zu Disko“ wird am 2. Februar eröffnet. Quelle: Foto: Sophia Kesting, Leipzig, © Harry Hachmeister / VG Bild-Kunst Bonn, 2021

Harry Hachmeister zeigt „Von Disko zu Disko“

Zu sehen gibt es natürlich auch jetzt einiges, auch Neues – in der Zündkerzenhalle zum Beispiel. In der Reihe Connect, die seit 2018 jungen Künstlerinnen und Künstlern Spielraum gibt, zeigt Anna Nero ihre so prägnante wie verspielte Malerei, aus der ihre ebenfalls ausgestellten Keramikobjekte herauszuwachsen scheinen. „Eine Künstlerin, von der man noch viel hören wird“, sagt Weppelmann. Er freut sich auf die Schau von Harry Hachmeister, die ab 2. Februar (Eröffnung um 18 Uhr) im Untergeschoss zu sehen ist: In einer Installation mit Elementen von Baustelle und Fitnessstudio werden Keramiken, Hinterglasmalerei und Malerei gezeigt. Das Provisorische, der Übergang ist Programm. In der Ausstellung „Von Disko zu Disko“ werden auch (Geschlechts-)Identitäten und Körperlichkeit künstlerisch verhandelt – und die Biografie des 1979 in Leipzig geborenen Künstlers, der bis 2019 unter dem Namen Grit Hachmeister arbeitete.

120 Jahre Kunst im „Bilderkosmos Leipzig“

Geschlossen für Museumsbesucher ist derzeit das gesamte dritte Obergeschoss. Hier wird am 9. Februar der „Bilderkosmos Leipzig“ eröffnet, etwas, das seit Jahren immer wieder vom Museum gewünscht, aber nie eingelöst wurde: eine komplexe Auseinandersetzung mit der zumeist figurativen Malerei aus Leipzig im 20. und 21. Jahrhundert, von Max Beckmann bis zur heutigen Kunst. Über 200 Werke sind dauerhaft auf 1500 Quadratmetern zu sehen, mit der Kunst der DDR im Mittelpunkt.

LVZ-Kunstpreisträgerin Anna Haifisch

Parallel dazu wird eine Ausstellung mit ältereren und noch nie gezeigten Fotos von Ricarda Roggan eröffnet. Weiter geht es ab 9. März mit der Comic-Künstlerin und LVZ-Kunstpreisträgerin Anna Haifisch, die ihre Tier-Mensch-Wesen humorvoll-entlarvend auf ihren Odysseen im Betriebssystem Kunst begleitet. „Chez Schnabel“, ist die bis 3. Juli geplante Schau betitelt. Dafür, so Stefan Weppelmann, erhalte der Fußboden eine neue Farbe, die er als „haifisch-gelb“ bezeichnet.

Ab 7. April befasst sich das Museum mit Tino Sehgal, der seine Werke „konstruierte Situationen“ nennt, die von instruierten Personen interpretiert werden. Zeitgenössische Fotografie aus der BMW-Sammlung ist ab 16. Juni zu sehen.

Eine Entdeckung: Olga Costa aus Leipzig, im Dialog mit Frida Kahlo

Eine Entdeckung steht im Herbst an, wenn die Malerei der 1913 in Leipzig geborenen und 1993 in Mexiko gestorbenen Olga Costa gezeigt werden soll. In Mexiko hatte sie Frida Kahlo kennengelernt, von der ebenfalls mehrere Werke gezeigt werden sollen. Arbeitstitel „Olga Costa, Frida Kahlo – Dialoge mit der mexikanischen Moderne“. Die Ausstellung soll vom 30. November bis zum 26. März gezeigt werden. Es ist die erste institutionelle Ausstellung der Künstlerin in Europa. Ein Coup.

Info: Geöffnet Di, Do-So 10-18 Uhr, MI 12-20 Uhr; 2G-Regel, FFP2-Maske

Von Jürgen Kleindienst