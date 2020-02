„Von langer Hand geplant“: Satiriker Serdar Somuncu über Thüringen und Dieter Nuhr

Leipzig

Serdar Somuncu wurde 1968 in Istanbul geboren. Er studierte Musik, Schauspiel und Regie in Maastricht und Wuppertal, inszenierte mehr als 100 Theaterstücke. Neben seiner Bühnentätigkeit spielte er in verschiedenen Fernsehserien mit, moderiert eigene Shows im TV. Zur Bundestagswahl 2017 trat er als Kanzlerkandidat für Die Partei an.

Wenn Sie auf die aktuellen Ereignisse in Thüringen blicken: Nehmen Sie eher das Kabarettistisch-Komische oder das Tragische wahr?

Ich empfinde den Niedergang der Demokratie eher als etwas Tragikomisches. Es hat Züge einer schlechten Comedyveranstaltung, wenn die Kanzlerin fordert, eine Wahl zu annullieren, die ihr nicht passt, so wie es auch traurig ist, dass die AfD das falsche Spiel von der Ersatzbank aus gewinnen wird.

Hätten Sie gedacht, dass so etwas jetzt schon auf offener Bühne passieren könnte?

Ich habe es geahnt und zugleich befürchtet, denn mittlerweile kenne ich das politische Geschehen aus nächster Nähe und weiß, dass es nicht nur in TV-Serien manchmal hoch her geht. Mike Mohring und Friedrich Merz haben das Ding von langer Hand geplant und jedes ihrer Kalküle geht auf. AKK stürzt, die Groko wackelt und der Pakt mit dem Teufel kommt.

Alle reden jetzt von Damm-, Tabubrüchen und gefallen Brandmauern. Sind diese Grenzen schon vorher aufgeweicht?

Ja, als zum Beispiel die SPD nach der letzten Bundestagswahl den Begriff „Verantwortung“ bemüht hat, um zu vertuschen, dass sie als Regierungspartei abgewählt wurde, und dann noch einmal in die Große Koalition gegangen ist. Damit hat sie den Anfang vom Ende ihrer Glaubwürdigkeit eingeläutet und das gefördert, was heute frustrierte Wähler in die Arme der Nazis treibt. Ähnlich ist es bei den anderen. Wer sich, wie Ramelow im dritten Wahlgang, durch das Parlament zwingen will, der darf sich nicht wundern, wenn das Ergebnis nicht so ausfällt, wie er es erwartet. Die FDP hingegen ist sich als Steigbügelhalter treu geblieben. Ein klarer Punktsieg für die demoralisierten Wutbürger.

Es ist eine Gretchenfrage, die sich immer akuter zu stellen scheint: Wie soll man mit der AfD umgehen?

Ernst nehmen, damit es nicht noch ernster wird.

Wir leben in einer Zeit der Wut, der verbalen und manchmal auch handgreiflichen Ausschreitung. Und jetzt kommen Sie wieder mit Ihrem „Hassias“ um die Ecke. Hat sich die Bühnenfigur nicht längst überholt?

Das ist ja eine Fortsetzungsgeschichte, und man weiß nicht, wo sie landet – also Sie wissen es nicht, ich weiß es schon, auch wenn ich improvisiere. Der Grundgedanke des Abends ist: aus dem Feuer, das ich damals entzündet habe, ist mittlerweile ein Flächenbrand an öffentlicher Beleidigung entstanden, so dass es wieder einer moralischen Instanz bedarf, die das reguliert und den Hass umkehrt in Liebe, Respekt, Fürsorge, Toleranz und Rücksichtnahme. Es gibt mir zu viele Kollegen in der Branche, die diese Art übernommen haben und damit Schindluder treiben. Meine Arbeit ist entstanden aus der Auseinandersetzung mit Faschismus und Nationalsozialismus, und der Hintergrund war immer, dass ich anhand eines überspitzten Beispiels den Kern meiner Aussage verstärken wollte. Aber wenn es keinen Kern gibt und nur eine Aussage, dann ist das erschreckend plump.

Mitte der 90er Jahre haben Sie mit Ihren Lesungen aus „Mein Kampf“ begonnen und die Brutalität, aber auch die Dummheit dieses Machwerks bloßgelegt, nicht selten in direkter Konfrontation mit Neonazis. Was hat sich seitdem verändert?

Faschismus ist ziselierter, ist mehr geworden, versteckter, aber auch allgegenwärtiger, und er hat sich verlagert – vom ganz äußeren rechten Rand in die breite Mitte der Gesellschaft. Er ist auch nicht mehr einem Lager zuzuordnen Er verändert seine Form. Es ist für mich auch faschistisch, wie mit einem Kabarettisten wie Dieter Nuhr umgegangen wird, der Kritik am Umgang mit der Klimaerwärmung betreibt – ihn als neoliberal und beinahe schon rechts zu diffamieren, zu beschimpfen. Dass gerade Linke und Leute aus dem alternativen Spektrum zu solchen Methoden greifen, ist eine Form des neuen Faschismus, die man erstmal gar nicht so sehen will. Natürlich gibt es eine große Gruppe von Radikalen und Faschisten, die sich in der AfD und auch der NPD sammelt, aber es gibt auch in den so genannten etablierten Parteien Leute, die damit liebäugeln. Und es gibt einen Wettbewerb um die bürgerliche Mitte, bei dem man in Kauf nimmt, das damit rechtsradikale Tendenzen bedient werden.

Was bedeutet das aus Ihrer Sicht für die Mehrheit?

Ich glaube, dass wir, die wir auf der Gegenseite stehen, die 75 Prozent, die nicht die AfD wählen, dabei sind, uns zu formieren und dass davor ein Dialog stattfinden muss, in dem wir uns darüber einigen, wie wir miteinander, aber auch mit unseren politischen Gegnern umzugehen haben. Und meine Lösung, die ich anbiete ist: mit Differenzierung und mit einer Ausdauer, die mehr ist als Affektreaktionen auf Meldungen, die man über Sekundärmedien bezieht.

Noch mal kurz zu Dieter Nuhr: Er vertritt doch durchaus Positionen, die man als neoliberal bezeichnen kann, warum sollte man das über ihn nicht sagen?

Ich bin kein Freund dieser Ausschließlichkeit. Ich schätze ihn als Kollegen und sehe ihn gleichzeitig kritisch. Und ich finde zum Beispiel seine Haltung zum Islam auch übertrieben und zu tendenziös. Aber da muss ich meinen Berufsstand an sich in Schutz nehmen. Auch ein Kabarettist darf rechts sein. Man darf ihn dafür nicht verurteilen, man muss sich mit seinen Inhalten auseinandersetzen und ihnen argumentativ etwas entgegensetzen. Und es darf für einen Künstler auch nicht darum gehen, nur von denen Zustimmung zu bekommen, die auf der eigenen Linie sind. Ich kann ja nicht aufpassen, ob Teile meines Stand Ups von der AfD gemocht werden. Das wäre der Tod der Kultur.

Sie treten nicht mehr nur vor Publikum auf, sondern treffen auf eine Kulisse, in der Ereignisse blitzschnell verarbeitet, bewertet und verfremdet werden. Was hat das für Konsequenzen?

Zu der Radikalisierung der Bevölkerung durch die Vielzahl der Möglichkeiten, also eigentlich eine totalen Demokratie, ist eine Bündelung und Zentrierung der Presse gekommen. Es kann also einerseits jeder mit einer gewissen Reichweite Stimmung erzeugen, andererseits beziehen Medien ihre Meldungen aus Sekundärquellen. Die Bild beispielsweise schaut jeden Tag bei „ Instagram“ und Twitter nach, was irgendwelche Z-Promis posten und bietet das dann als Quelle ihrer Texte an. Und wenn Sie dann große Medienverbünde haben, können Sie aus einer Meldung Wahrheit machen. So etwas ist mir im vergangenen Jahr in Münster passiert. Es dürfte bekannt sein, dass ich bei meinen Auftritten zu spät Kommende beschimpfe. Einer kam bewusst zu spät, ich empfand das als respektlos, und ich habe ihm ein Bierglas über den Kopf geschüttet. Dann brauchte es nur noch eine Meldung, in der das in einen falschen Zusammenhang gestellt wurde, nämlich dass ich an dem Abend auch noch etwas über Juden gesagt hätte, und plötzlich lesen Sie in 35 Zeitungen „Hitler-Eklat in Somuncu-Veranstaltung“. Man hat null Chance, das aufzuhalten, es gibt keine Richtigstellung. Das wird so sehr zur Wahrheit, dass mich zehn Jahre später noch Leute fragen werden, was da eigentlich in Münster war, als ich dem Juden das Bier über den Kopf geschüttet habe.

Wenn es mit den Wahrheiten schon in solchen kleinen Zusammenhängen so problematisch ist, wie ist es denn dann um die großen bestellt?

Wir müssen aufpassen, nicht paranoid zu werden, den „Lügenpresse“-Brüllern in die Karten zu spielen. Wir Künstler, die Journalisten, die Medien – wir haben auch eine Verantwortung. Und wie wir damit umgehen – damit kommen wir zum Kern meines neuen Programms –, das ist leider nicht mehr nur noch abhängig von unseren moralischen und ethischen Richtlinien, sondern von dem, was wir als Ideologie übergestülpt haben. Übrig geblieben ist der Kapitalismus und seine Sendung, dass wir alle irgendwie Geld verdienen wollen. Das führt dazu, dass eine Zeitung eine Meldung nicht unbedingt veröffentlicht, weil sie die Wahrheit verbreiten sondern sie so viele Zeitungen wie möglich verkaufen will. Und da sind eben ein paar mit dem Corona-Virus Infizierte in Deutschland Titelthema, während Zehntausende an der Grippe sterben, aber sich niemand dafür groß interessiert. Das ist die Koketterie mit der Apokalypse, wir leben ständig am Rande des Weltuntergangs. Unsicherheit erzeugt Angst und Angst braucht eine Bewegung zum Schutz. Das bedeutet, dass man sich versorgt, dass man Dinge kauft, dass man sich Informationen holt.

Die Kanzlerin hat in der Türkei gerade mit Erdogan verhandelt, es ging offenbar auch um Kooperationen in Nordsyrien, das die Türkei annektiert hat. Wie sehen Sie das, auch als Deutscher, der in der Türkei geboren wurde?

Solchen Leuten wie Ihnen habe ich es zu verdanken, dass ich nicht mehr in meine Heimat fahren kann. Weil Sie mir diese Köderfragen stellen, und ich dann im Sommer zittern muss, ob ich an der Grenze festgenommen werde, weil ich Ihnen auch noch eine Antwort gebe.

Im Ernst?

Ich kann nicht mehr in die Türkei. Ausgeschlossen. Ich will auch nicht mehr in diese Türkei. Aber um die Frage zu beantworten: Ich staune nur noch, was die Kanzlerin mit sich machen lässt – von der Erpressbarkeit in der Flüchtlingskrise bis hin zum Umgang mit Erdogan, der völkerrechtswidrige Kriege führt, der einmarschiert in Libyen, in einem Land, mit dem er nichts zu tun hat. Um sich das Flüchtlingsproblem vom Hals zu halten, zahlt sie einem Diktator Geld, der das wiederum ausnutzt, um seine Macht auszuspielen, und ihr regelmäßig damit droht die Schleusen zu öffnen. Merkel will nichts anderes, als dass ihre Kanzlerschaft friedlich zu Ende geht und sie in die Geschichte eingeht als Kanzlerin des Wohlstands und der Null-Arbeitslosigkeit. Aber in Wirklichkeit hat sie sehr viel verbockt und der, der ihr jetzt aus dem Schlamassel helfen soll, ist genau der Gleiche, den sie vorher nicht in der EU haben wollte, weil er angeblich nicht in den christlich-jüdischen Wertekanon passt.

Serdar Somuncu auf Tour Am 18.4. kommt Serdar Somuncu mit seinem neuen Programm „GröHaZ – Der größte Hassias aller Zeiten“ ins Steintor Varieté in Halle. Karten u.a. in der Ticketgalerie Leipzig (LVZ Foyer, Peterssteinweg 19 und Barthels Hof, Hainstr. 1), in allen Geschäftsstellen unserer Zeitung, unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 2181050 sowie unter www.ticketgalerie.de

Von Jürgen Kleindienst