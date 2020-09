Leipzig

Er war einer der größten Leinwandmaler, die das Kino kennt. Wenn er ab den 60ern hinter die Kamera trat (und meist gleichzeitig davor agierte), wurde es immer episch. Allein sein Meisterstück „Krieg und Frieden“, ein schlichtweg grandioser Meilenstein im filmischen Erzählen, dauert über sieben Stunden – und gilt mit 350 Millionen Dollar Produktionskosten als teuerster Film aller Zeiten. Der Oscar 1969 war eine tiefe Verbeugung vor dem Ukrainer Sergej Bondartschuk. Ohne ihn wäre das Kino so unendlich ärmer.

Zur Regie kam er auf Umwegen – als Schauspieler. Schon als 17-Jähriger stand der Junge aus dem Dorf Belozerka auf einer Bühne, ging erst an die Schauspielschule in Rostow, dann für vier Jahre in den Krieg.

Anzeige

Erster Erfolg: „Ein Menschenschicksal“

1946 landete er zum Studium an der Moskauer Filmhochschule und bei Sergej Gerassimow („Der stille Don“). Von seinem Lehrer bekam er auch 1948 die erste Filmrolle in „Die junge Garde“, einer Verfilmung von Fadejews Partisanen-Roman. Die ersten Ehrungen (Darstellerpreis in Karlovy Vary, Stalinpreis) gab es für den 22-Jährigen: als ukrainischer Nationaldichter Schewtschenko in „Gesprengte Fesseln“. Bemerkenswert auch sein intensiver „Othello“ (geschminkt) in Sergej Jutkewiitschs Shakespeare-Adaption 1956.

Weitere LVZ+ Artikel

Was für ein Regisseur in diesem robusten, bäuerlich wirkenden Darsteller steckte, der wenig vom Star-Aussehen hatte, bewies er erstmals 1959 mit der dramatischen Scholochow-Verfilmung „Ein Menschenschicksal“ über einen im KZ gefangenen russischen Soldaten.

Bravouröser Abgesang auf Napoleon

Ein internationaler Erfolg, der Türen für Bondartschuk öffnete. Die sprangen sperrangelweit auf, als sein monumentales Gemälde„Krieg und Frieden“ weltweit lief. Ein überwältigender Rausch von Farben, Bauten, Kostümen, nie gesehenen Schlachtenbildern (die nicht aus dem Computer kamen). Eine Symphonie aus lyrischen Naturbildern, die die genau gezeichneten Charaktere und ihre Gefühle spiegelten, aus Salon- und Kriegsszenen, die zu einem berauschenden Zeitpanorama zusammenkamen.

Gleich darauf drehte Bondartschuk für Dino de Laurentis „Waterloo“ – und bewies mit diesem kraftvollen, visuell bravourösen Abgesang auf Napoleon, dass der Ukrainer etwas wie kein anderer konnte: Schlachten atemberaubend choreographieren und im großen Getümmel nie das Gesicht des Einzelnen, des einfachen Mannes in Uniform, vergessen. Das ist eine Kunst.

„Der stille Don“ als TV-Serie

Anfang der 80er Jahre zog Bondartschuk noch mal in den historischen Kampf, drehte den Zweiteiler „Rote Glocken“ (Oktoberrevolution und Mexikos Revolution) nach den Schriften von John Reed, überzeugte jedoch weniger. Vor allem die Kamera zoomte fortgesetzt und lieferte ziemlich schlampige Ansichten.

Bondartschuk spielte im DDR-Kinohit „Die Schlacht an der Neretva“ (Partisanenkommandeur Martin), entwickelte als Physiker Igor Kurtschatow die sowjetische Atombombe („Wahl des Ziels“), faszinierte als Arzt Astrow in „ Onkel Wanja“, führte Regie, wagte ungewöhnlich symbolische Einstellungen und war Rotarmist Swjaginzew im Kriegsdrama „Sie kämpften für die Heimat“, in Puschkins „ Boris Godunow“ unter eigener Regie der legendäre Zar und drehte mit „Die Steppe“ eine atmosphärisch dichte Tschechow-Adaption.

Sein letztes Epos entstand 1991: „Der stille Don“, als neunteilige TV-Serie und dreistündigem Kinofilm. Mit dem „Don“ seines Lehrers Gerassimow hielt er nicht mit.

Lehrer und Kulturpolitiker

Bondartschuk war nicht nur der Kinostar der Breshnew-Jahre, sondern auch Lehrer und Kulturpolitiker. So bekam er 1983 als Jurymitglied in Cannes den Auftrag, einen Preis für „Nostalghia“ des gerade nach Italien ausgewanderten Tarkowski zu verhindern. Der Plan ging allerdings nicht komplett auf.

Die drei Kinder von Sergej Bondartschuk, aus Ehen mit Inna Makarowa und Irina Skobzewa, landeten alle beim Film: Natalja (Hari in „Solaris“) und Jelena (1962 – 2009) wurden beide Schauspielerinnen, Fjodor Star-Regisseur. Sein großartiges Afghanistan-Drama „Die neunte Kompanie“ widmete er dem Vater. Mit „ Stalingrad“ und der Alien-Invasions-Action „Attraction“ landete er Kassenhits. Vor 100 Jahren, am 25. September 1920, wurde Sergej Bondartschuk geboren. Er starb im Oktober 1994 nach einer Herzattacke.

Von Norbert Wehrstedt