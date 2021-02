Vor 125 Jahren geboren, heute vergessen: Leopold Wächtler porträtierte Leipzig

Leipzig

Er hat sie alle porträtiert – Komponisten, Schriftsteller, Wissenschaftler, Philosophen, Politiker: Bach, Reger, Schubert und Wagner, Gerhart Hauptmann, Thomas Mann, Tolstoi und Marie Curie, Marx, Grotewohl, Stalin und unzählige mehr. Auch Christus hat er in Holz geschnitten. Leopold Wächtler war an der Ostsee, in Italien und in den oberbayerischen Alpen. Er zeigte Leipzig auch nach kriegsbedingter Zerstörung – etwa 1945 von der damaligen 11. Volksschule, deren Leiter er im gleichen Jahr wurde. Dazu kamen Ansichten von Dresden, Madeira, Spitzbergen, Marokko, außerdem entwarf er klassische Blumenstillleben. Dutzende der teils mehrfarbig gestalteten Blätter verwahrt heute das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig. Über dessen Internet-Sammlungsdatenbank lassen sich zahlreiche Stücke betrachten. Sie zeigen das Gewandhaus, das Elsterwehr oder das „Reichsgericht“.

Leopold Wächtler dokumentierte auch die Zerstörungen im zweiten Weltkrieg: „Die 11. Volksschule in Leipzig im Jahre 1945“ auf einem Druck. | Quelle: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, Inventar K/264/2008

Entstanden sind die Aquarelle und Radierungen, Holz-, Linol- und Scherenschnitte – die wenigsten sind datiert – wohl fast durchweg nach jener Kunstpostkarte, die Wächtler 1927 zur 700-Jahr-Feier seiner Geburtsstadt Penig entwarf, ein Hochformat, neun mal vierzehn Zentimeter, in Schwarz-Weiß, auf der Schauseite die mächtige Stadtkirche.

Ein „Vertreter dieser subtilen Kunst“

Doch in Penig wie Leipzig ist Wächtler weithin vergessen. Dabei galt er nach dem Umzug an die Pleiße als Meister seines Fachs. Renate Schipke, bis 2007 Leiterin des Referats „Abendländische Handschriften“ in der Handschriftenabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin, nannte ihn 2014 in einem Aufsatz einen modernen „Vertreter dieser subtilen Kunst“, der Beachtung verdiene und sich „als Holzschnittkünstler und Silhouetteur einen Namen machte“. Besonders eindrucksvoll habe er die Silhouette des Naturforschers und Dichters Adelbert von Chamisso gestaltet.

In den 1920er- bis 40er-Jahren erschienen zahlreiche Arbeiten im angesehenen Berliner Kalender „Kunst und Leben“, verlegt von Fritz Heyder. Sie reihten sich ein zwischen die der Großen seiner Zeit: Grosz, Klinger, Kollwitz, Pechstein, Slevogt, Zille. Wiederholt wurden damals populäre Mappen mit Werken von seiner Hand aufgelegt, mit Porträts wie Stadtansichten. 1937 trug er Exponate zu einer Sonderausstellung im Leipziger Künstlerhaus bei, das sechs Jahre später bei einem Luftangriff in Trümmern fiel. 1942 lieferte er Stücke für eine Scherenschnittschau im Museum. Noch immer werden die akribisch gearbeiteten Blätter antiquarisch gehandelt.

Jahrzehnte seines Lebens liegen im Dunkeln

Mehrere Jahrzehnte seines Lebens liegen bislang im Dunkeln; auch ein Werkverzeichnis fehlt offenbar. Ein in den 30er-Jahren entstandenes Selbstbildnis wurde vor einiger Zeit im Internet angeboten; von einem weiteren, später entstandenen Porträt im Besitz des Stadtmuseums ist noch unsicher, ob es tatsächlich den Künstler zeigt.

Ein vermutliches, aber nicht gesicherte Selbstporträt von Leopold Wächtler Quelle: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, Inventar K/2016/365

Immerhin enthält das „Allgemeine Lexikon der bildenden Künstler des 20. Jahrhunderts“ einen Eintrag, in dem vom Studium an der Leipziger Akademie für Graphische Künste bei Alois Kolb (1875–1942) die Rede ist, zudem von Aufenthalten in Frankreich, Spanien, Italien, Nordafrika, auf dem Balkan, in der Schweiz. Das lässt Rückschlüsse zu auf manche Motivwahl. Wie es zu dem im Stadtmuseum erhaltenen Stalin-Farblinolschnitt kam und ob es sich um eine Auftragsarbeit handelte, ist unklar. In einem im Stadtarchiv Leipzig verwahrten, auf den 27. Dezember 1945 datieren Lebenslauf weist er darauf hin, sich nun ganz der Kunst, „im Besonderen im Sinne der neuen Zeit“, widmen zu wollen. Aus einem weiteren Schriftstück geht hervor, dass er noch im Januar 1946, wenige Monate vor der Zwangsvereinigung mit der KPD zur SED, seine Aufnahme in die SPD beantragt hat.

Begegnung mit den „Schönheiten der milden Landschaft des Muldentales“

Das Licht der Welt erblickte Wächtler am 30. Oktober 1896 in Penig, wo er laut Kirchenbucheintrag am 27. Dezember getauft wurde und „ihm sein Vater frühzeitig bestrebt war, die Schönheiten der milden Landschaft des Muldentales zu erschließen“, schrieb Alfred Lehmann in der Einführung zu einem im Leipziger Verlag Max Möhring erschienenen Mappenwerk. Er war das zweite Kind von Hugo und Adolphine Wächtler, geborene Riesel. Der Vater wirkte als Porzellan- und Obermaler in einem Emaillierwerk. Das Peniger Wohnhaus der Familie, Poststraße 10, ist erhalten.

Seit 1921 war Wächtler nach seiner Ausbildung von 1911 bis 1916 am Seminar in Waldenburg und Stationen als Hilfslehrer im Zwickauer Land und in seiner Geburtsstadt Lehrer in Leipzig. Er heiratete Magdalene Wächtler, geborene Freytag (1898–1977), nach deren Tod 1978 Annelies Weißler (1913–2007), die zuletzt in Schkeuditz wohnte. Wächtler starb 1988 und wurde auf dem Friedhof in Gohlis neben seiner ersten Frau beigesetzt; das Grab existierte bis 1998. Bereits das Leipziger Adressbuch von 1948 verzeichnete ihn als „Kunstmaler“, in der 1939er-Ausgabe wurde er noch als „Lehrer“ genannt. Über seinen Werdegang seit 1945 ist jedoch wenig bekannt. Hinweise über Nachkommen fehlen.

Leopold Wächtlers Radierung zeigt das zweite Gewandhaus in Leipzig. Quelle: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, Inventar K/102/2008

Dass heute das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig einen repräsentativen Querschnitt seiner Werke aufbewahrt, ist Falk Armin Hüchelheim zu danken. Der 1944 geborene Leipziger Musikpädagoge im Ruhestand, dessen Mutter Brigitte Ulbricht-Lorenz (1918–2005) wie Wächtler Scherenschnitte entwarf, vermachte 2016 seine Sammlung dem Haus. „Wächtler wohnte hier in der Kleiststraße 13“, sagte er.

Während in Leipzig nichts zum runden Geburtstag vorgesehen ist, wird nun wohl in Pehnig an Wächtler erinnert. Die Galeristin und Kinobetreiberin Karsta Hönicke plant für den Herbst eine Ausstellung und sucht Leihgaben aus Privathand.

Info: Viele Arbeiten Wächtlers sind im Internet einsehbar auf der Website des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig.

Von Michael Kunze