Leipzig

Beethoven-Gucken war ein beliebter Zeitvertreib im Wien des beginnenden Jahres 1827. Vor dem Schwarzspanierhaus, in dem der berühmte Meister aus Bonn Wohnung genommen hatte (man ahnte noch nicht, dass es seine letzte sein würde), standen weitgereiste Musikfreunde neben Anwohnern und schauten zu den Fenstern, hinter denen Beethoven lärmte, arbeitete, fluchte.

Beethoven-Denkmal auf dem Münsterplatz in Bonn. Quelle: Oliver Berg/dpa

Hier bewarf er unter Verwünschungen seine oft wechselnden Haushälterinnen mit Geschirr und Speiseresten. Hier empfing er Freunde, Bekannte und Fremde, die sich trauten, hineinzukommen. War er da, wies er niemanden ab, und er selbst schüttete so erstaunliche Mengen vorzugsweise süßen Rheinweines in sich hinein, dass auch für unangemeldete Gäste immer noch genug da war. Verließ er das Haus, beispielsweise um im nahen Wald die Natur zu genießen, folgte ihm in sicherem Abstand eine Schar der Bewunderer und Verwunderten, hörte ihn grummeln, singen, jauchzen, lamentieren. Und zurück daheim oder in der Heimat verbreitete man die Kunde von diesem verlotterten und tauben Sonderling mit der spektakulären Sauklaue, der einst so großartige Dinge wie die „Eroica“ komponiert hatte oder den „Fidelio“, der in letzter Zeit aber eher mit Merkwürdigkeiten wie dieser „Großen Fuge“ von sich Reden machte, die sein letztes Streichquartett beendete.

Reliquien-Jagd

Bald wurde Beethoven krank, und in den letzten Wochen verlagerte sich das Meistergucken in sein Kranken-, schließlich ins Sterbezimmer. Alleine war er nie, wer in der Welt der Musik, der Kultur, der Politik auf sich hielt oder einfach von Welt war, erwies dem Meister die Ehre – und versah sich selbst mit Reliquien. Fans schnitten dem Schlafenden – später dem Toten – Locken vom Haupt, ließen Alltagsgegenstände in ihren Taschen verschwinden, die die Berührung des Meisters geheiligt hatte. Denn als das wurde Beethoven längst gehandelt: ein Gesalbter, ein Heiliger der Kunst.

Ludwig van Beethoven (1770-1827) mit dem Manuskript der "Missa solemnis" (Gemälde, 1819, von Joseph Karl Stieler (1781–1858), Bonn, Beethoven-Haus.) Quelle: epd

Tatsächlich wurde für ihn, der heute vor 250 Jahren in Bonn getauft wurde, wo er ein, zwei oder drei Tage zuvor in eine Hofmusiker-Familie hinein geboren worden war, der Geniekult erfunden. Denn Beethoven war der erste Freie unter den Giganten der Musik. Und er war es freiwillig: Hatte Mozart noch einen großen Teil seines kurzen Lebens mit der Suche nach einer Anstellung bei Hofe verbracht und konnte Haydn die Londoner Jahre als Musikunternehmer nur genießen, weil er die fürstlichen Dienste als Pensionär hinter sich gebracht hatte, wollte Beethoven nie jemandem verpflichtet sein als sich selbst, seinem Können, Denken, Wollen.

Musik genügt absolut sich selbst

Gewiss, er hatte Gönner im Hoch- und im Geldadel, und mit Widmungen versuchte er, deren Börsen noch ein Stückchen weiter aufzubekommen. Doch blieben selbst seine einschlägigen Gruß- und Ergebenheits-Adressen selbstbewusst, weit entfernt von der gedrechselten Devotion, derer Bach oder Mozart sich noch notgedrungen befleißigen mussten.

Beethoven als Massenartikel: Gipsbüste.. Quelle: Kempner

Beethoven wusste, wo er stand. Zwar musste auch er die sozialen Gegebenheiten der verwirrenden Jahre rund um die französische Revolution und die napoleonischen Kriege, die Restauration respektieren, aber seine Musik verherrlicht keinen Herrscher, in der Missa solemnis tritt sie selbst Gott auf Augenhöhe gegenüber. Sie genügt ganz absolut sich selbst, verherrlicht allenfalls menschliches Können. Das machte sie zum humanistischen Werkzeug, verlieh ihr die Fähigkeit, Gedanken von Würde, Freiheit, von Brüderlichkeit und Erhabenheit in Töne zu fassen und zu den Menschen zu tragen. Und die verstanden.

Satz für Satz weiter in die Zukunft

Verstanden sehr früh, dass da ein sehr besonderer Musiker das Wort erhob. Zunächst nahm man in Wien, wohin er seinen Lebensmittelpunkt 1792 als am Rhein gefeierte Lokalgröße verlegte, den ungemein kraftvollen bis brutalen, den berserkernden und Funken schlagenden Pianisten wahr, der reihenweise die Instrumente der Zeit in Trümmer schlug. Dann hörte man mehr auf das, was er da spielte, hörte seine frühen Klavierkonzerte, die sich so kühn schon absetzten von denen Haydns und Mozarts (bei beiden hatte Beethoven viel gelernt). Man spielte seine Klaviersonaten, spielte seine Trios, seine Quartette – denn derlei war zum Spielen gedacht, wenigstens zum Studieren – und staunte, dass da einer mit jedem neuen Satz weiter in die Zukunft aufbrach, Modelle und Muster dehnte und dehnte, bis sie zerbarsten und Neues gebaren, wovon noch Brahms und Wagner, Mahler und Strauß, Henze und selbst Stockhausen oder Rihm zehren und zehrten.

Die großen Werke Ludwig van Beethovens sind beinahe allesamt aus eine Urzelle entwickelt, einer f-moll-Rakete in

Beethoven auf einem zeitgenössischen Stich. Quelle: dpa

der ersten Sonate, einem Terztriller in der dritten, Terzwiederholungen in der Waldsteinsonate, simplen Tonleiter-Ausschnitten in der ersten, Dreiklangszerlegungen in der dritten, der fallenden Großterz in der fünften, Quinten und Quarten in der neunten Sinfonie.

Selbstbewusstes Künstlertum

Im Kampf mit diesem Material, bei der Erkundung seiner Möglichkeiten rang Beethoven ihm die unwiderstehlichen Harmonien ab, elektrisierende Rhythmen, die kühne Harmonik, schließlich die Form. Er schwang sich so zum Schöpfer auf und wurde zum Synonym für ein selbstbewusstes Künstlertum, das den Kosmos neu vermisst – oder gleich selbst einen neuen schafft. Mit diesem unbändigen Wollen goss Beethoven schließlich auch die Fundamente für den im Leipzig des 19. Jahrhunderts beginnenden Aufschwung einer Geisteswissenschaft, die allen Ernstes davon ausging, Musik sei von allen Künsten am besten geeignet, die Welt zu verbessern, wenigstens den Menschen. Denn sie könne sagen, was hinter Worten verborgen bliebe.

Beethovens Hörgerät. Quelle: Kempner

Dergleichen haben viele von sich behauptet, und viele haben konstruktiv ebenso konsequent gearbeitet wie Ludwig der Große. Doch selbst die, die sich nicht im selbstgebauten oder fremdgewirkten Dogma verstrickten, kamen mit ihrer Musik nicht an die Wirkungsmacht von Beethovens musikalischen Utopien heran. Weil ihnen auf dem weiten Weg zur eigenen Schöpfung der Mensch abhanden kam, der Adressat, der Hörer, Leser, Studierer.

Kapellen, Kathedralen, Schlösser und Himmelsgewölbe aus Tönen

Denn hier liegt Beethovens eigentliches Geheimnis, in der alle Zeitläufte überdauernden Faszination, die die emotionale Kraft, die Erhabenheit, die Schönheit seiner Kapellen, Kathedralen, Schlösser und Himmelsgewölbe aus Tönen auf jeden ausüben, der sich auf sie einlässt.

Nicht alle. Denn anders als Bach oder Mozart, als Chopin oder Ravel, ist die qualitative Streuung bei Ludwig van Beethoven erheblich. Aber was scheren es seine vielen Meisterwerke, die Sinfonien, Sonaten, Konzerte, Quartette, was schert es ihn, den Größten unter den Großen, dass ihm Gelegenheits-Unglücke unterliefen wie die Chorfantasie, „Christus am Ölberg“, „Wellingtons Sieg bei Victoria“...? Man muss sie nicht hören, spielen, studieren. Denn Beethovens 138 Werke mit und gut 200 ohne Opuszahl halten genug Anschauungsmaterial bereit, um zu zeigen, dass ein Mensch ausschließlich mit Tönen der ganzen Menschheit ein Denkmal setzen kann.

Von Peter Korfmacher