Vor 50 Jahren startete die ARD ihre „Tatort“-Reihe – mit einem „Taxi nach Leipzig“

Leipzig

Der DDR-Grenzer wünscht freundlich „Gute Fahrt“, den Jungen unter der Decke auf der Rückbank lässt er ungestört schlafen. Obwohl gerade der Doppelsitz im West-Auto bei misstrauischen Grenzschützern ein gern gekipptes Objekt der Wachsamkeit war. Aber der Lack über der DDR ist ohnehin nicht allzu düster. Markige Polit-Parolen appellieren zwar überall, der Rest aber ist grau, gedämpft – und kleinbürgerlich.

Auch daheim beim VP-Oberleutnant Klaus und seiner Freundin Eva. Die hatte bei der Messe eine Affäre mit einem Westmann begonnen, ein Kind von ihm bekommen und die Flucht geplant. Bis sie sich in den feschen Polizisten verliebte. Trotzdem lässt sie sich von Westchemiker Landsberger zur kriminellen Tat drängen: Er bringt seinen im letzten Stadium leukämiekranken Sohn in den Osten – und tauscht ihn auf einem Autobahn-Rastplatz gegen seinen gesunden Sohn mit Eva aus. Ein toter Junge wird gefunden – mit sehr verdächtigen Westschuhen.

Kommissar Trimmel auf dem Weg nach Leipzig – zu Eva, der Schönen

Es gibt eine Anfrage aus dem Osten nach Hamburg. Die versetzt den humorfreien, rundlichen, patzigen Kommissar Trimmel ins Grübeln. Er macht sich, abseits der vorgeschriebenen Transitstrecke, auf den Weg nach Leipzig. Zu Eva, der Schönen.

Erich Landsberger (Paul Albert Krumm, vorn) und Kommissar Trimmel (Walter Richter) am Flughafen Leipzig-Schkeuditz Quelle: NDR/Studio Hamburg/DVD

Mit „ Taxi nach Leipzig“ startete die ARD vor 50 Jahren, am 29. November 1970, ihre Krimi-Sonntags-Offensive gegen den zu erfolgreichen, freitäglichen „Kommissar“ im ZDF. Eine deutsch-deutsche Story, geschrieben vom „Stern“-Gerichtsreporter Friedhelm Werremeier, der Trimmel für den Krimiroman erfunden hatte, und Peter Schulze-Rohr.

Vom Leuschnerplatz in die Robert-Blum-Straße in Markkleeberg

Genau der richtige Mann. Am 25. Mai 1926 in Leipzig geboren, Sohn eines Musikpädagogen und Orgelbauers und einer schweizerischen Pfarrerstochter, verbrachte er seine Kindheit an der Pleiße. Da gab es also eine gewisse Ortskenntnis.

So bringt denn ein Taxi den Trickser Trimmel von einer Autobahn-Tanke in die Stadt, nimmt er die Tram zum Leuschnerplatz – und ist schon bald in der Robert-Blum-Straße, Markkleeberg. Was ein bisschen kühn ist. Aber das Haus, in dem Eva wohnt, sieht tatsächlich nach Blum-Straße aus. Dabei wurde natürlich nicht in Leipzig und Umgebung gedreht, sondern in Hamburg, Frankfurt und im Grenzgebiet. Da sieht die vorgebliche Autobahn DDR dann auch so aus wie sie wirklich war: große Platten aus der Nazizeit, mit dicken Huckeln verbunden. Heftiges Gerüttel gehörte zum Fahren dazu.

Im Autoradio läuft „Sag mir, wo du stehst“

Autos sind mit „S“ gekennzeichnet, was korrekt ist, an der Tankstelle steht groß „Tank“, woran ich mich nicht erinnern kann, aber auch Minol. Es wird gelegentlich gesächselt, im Autoradio läuft Hartmut Königs Hymne „Sag mir, wo du stehst“ und die Baracke des Flughafens Leipzig-Schkeuditz sieht aus wie aus einem Lager-Drama. Größere Utopien sind jene Telefonate, die Trimmel West mit einem einflussreichen Kumpel Ost führt, der ein Geheimer zu sein scheint. Da ist dann die Stasi wohl dem Klassenfeind trotz allem behilflich. Dass der VP-Oberleutnant so mir nichts dir nichts mit der Grenze telefoniert und auf Anfragen wirklich Antwort bekommt, ist ebenso Kintopp wie seine Trimmel-Entführung in sein trautes Heim.

Für die „ Frankfurter Allgemeine Zeitung“ war „ Taxi nach Leipzig“ denn auch nichts mehr als „kriminalistische Hausmannskost“, während das „ Hamburger Abendblatt“ fand: „Formal war dieser Krimi so sauber gemacht, wie man es sich nur wünschen kann.“ Fanden auch 23,4 Millionen (Marktanteil 61 Prozent), die die neue Kreation der ARD einschalteten. Wobei „ Taxi nach Leipzig“, ebenso wie sein Trimmel-Vorgänger „Exklusiv!“ (1969), gar nicht für die Marke „ Tatort“ gedreht war, sondern erst im April 1970 dazu gemacht wurde. „Exklusiv!“ folgte im Juli 1971 als „ Tatort“-Fall neun.

Zu den Legenden muss wohl gerechnet werden, dass der „ Polizeiruf 110“, im DDR-Fernsehen ab 27. Juni 1971, eine Reaktion auf den ARD-„ Tatort“ war. Der Autor, zu jener Zeit Kameravolontär in der Abteilung Dramatik in Adlershof, kann sich jedenfalls an keine besondere Diskussionen um jenes „ Taxi nach Leipzig“ erinnern. Außer einem gewissen Lächeln über die (gar nicht so misslungene) DDR-Imitation.

DDR-Fernsehen verfügte schon über eine längere Krimi-Erfahrung

Das DDR-Fernsehen verfügte im November 1970 nämlich durchaus schon über eine längere Krimi-Erfahrung: „Blaulicht“ (1957 bis 1968, 30 Fälle), „Der Staatsanwalt hat das Wort“(ab 1965)„Die Drei von der K.“ (Frühjahr 1969, 13 Fälle), „Zollfahndung“ (1970, 12 Fälle), ganz abgesehen von Mehrteilern („Der Ermordete greift ein“, „Die Spur führt in den 7. Himmel“) und zahlreichen Einzelkrimis. Natürlich gab es Gemeinsamkeiten zwischen „ Tatort“ und „ Polizeiruf 110“: Geschichten aus der Gegenwart und Ermittler, die immer wieder im Einsatz sind. So startete denn die DDR am 27. Juni 1971 mit „Der Fall Lisa Murnau“, einem Raubüberfall auf ein Postamt.

Am 13. November 2016 stiegen Lindholm und Borowski beim 1000. „ Tatort“-Fall noch einmal in ein„ Taxi nach Leipzig“, kamen allerdings nur bis Sachsen-Anhalt. Mit dabei: Günter Lamprecht, „ Tatort“-Kommissar Markowitz aus Berlin in den 90ern – und jener freundliche DDR-Grenzer, mit dem alles begann.

Von Norbert Wehrstedt