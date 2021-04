Leipzig

Seine Texte waren eine Qual. Verstanden haben ich sie nie. Zu philosophisch aufgeladen. Wenn er bei den Dresdener Defa-Vorsichtungen für die Presse redete, machte sich oft Stille breit. Alle waren bemüht, seinen gedanklichen Ellipsen zu folgen. Das schaffte nicht jeder. Aber: Rudolf Jürschik hatte bei persönlicher Nachfrage eine Art, die einfach einnahm. Er drückte sich um keine Antwort, sprach direkt, wenn auch mit Saltos und Umschreibungen.

Defa-Chefdramaturg Rudolf Jürschik (l), rechts: Gert Golde, letzter Chef der Defa Quelle: Defa-Stiftung

Dieser DDR-Sprech ist fast weg. Nun erinnert sich Rudolf Jürschik, ab 1977 letzter Defa-Chefdramaturg, in Klartext. Meist jedenfalls. Wenn nicht, liegt das eher an seinem Befrager. Der nimmt zu viel hin und fragt nicht nach. Das hält Ralf Schenk, der Ex-Defa-Stiftungs-Vorstand, dann doch etwas anders in seinem ergänzenden Gespräch.

Unerklärliches Funktionieren

Zwar ist der Agitprop-Titel „Im Maschinenraum der Filmkunst“ verrutscht, aber was Jürschik da erzählt, das ist allemal hochinteressant. Der Blick zurück aus der Perspektive der DDR-Filmproduktion als Spiegel für das mitunter seltsame, bisweilen nicht logisch zu erklärende Funktionieren des Landes. Was mit dem Lebensweg Jürschiks beginnt: Studium Schiffbau, Abbruch, Defa-Arbeiter, Filmhochschule (Fachrichtung Produktion), Aufnahmeleiter, Aufbau Filmästhetik an Film-Hochschule, SED-Parteihochschule, Professur, 1977 Defa.

Hinein in ein Dilemma: zu viele angestellte Regisseure und zu wenige Filme. Vor allem: zu wenige ausgereifte Drehbücher – und ideologische Bedenkenträgerei. Jürschik wollte die DDR-Wirklichkeit abbilden, wie sie ist – und den Nerv des Publikums treffen. Da war die Defa seit dem 11. ZK-Plenum 1965 ein gebranntes Kind. „Du hattest ja das Problem, dass du die ganze Zeit ein Amt auszuführen hattest, was darauf hinauslief, Schlimmeres zu verhindern ... Das frisst dich auf.“

Ewiges Hin und Her

Ausführlich geht es um das ewige Hin und Her mit „Fallada – Letztes Kapitel“. 17 Seiten hat er für diesen Film niedergeschrieben – für Defa-Chef Mäde, für Minister Pehnert. Leider in einer so verquasten Sprache, dass man kaum versteht, worin eigentlich die Probleme bestanden.

Detlef Kannapin (Hrsg.): Im Maschinenraum der Filmkunst. Erinnerungen des DEFA-Chefdramaturgen Rudolf Jürschik. Bertz und Fischer; 300 Seiten, 20 Euro. Quelle: Bertz und Fischer

Enttäuscht redet Rudolf Jürschik von Jürgen Böttcher, dessen Diplomfilm er 1960 als Produktionsstudent betreute. Böttcher hält heute der Defa vor, keine zweite Chance bekommen zu haben (sein„Jahrgang 1945“ wurde 1965 verboten). Jürschik hat ihm zwei Jahre lang 800 Mark im Monat gezahlt – und acht Seiten ohne Story bekommen. Er erzählt von Intrigen um „Hälfte des Lebens“, den Hölderlin-Film, dem Scheitern von „Paule Panke“ (Rockical von Pankow) und „Simplicissimus“ (zu teuer), dem kläglichen Scheitern eines Horst-Wessel-Films mit „Der Lude“ – und dem Stolz auf „Wolz – Leben und Verklärung eines deutschen Anarchisten“.(Max-Hoelzl-Drama). Da muss man ihm allerdings widersprechen. Heute wirkt „Wolz“ furchtbar linkisch und didaktisch. Dass er ihn durchgebracht hat, war das Verdienst. Aber „Wolz“ wurde ja auch noch vor dem legendären Brief des Erfurter Kraftfahrers Hubertus Vater, gedruckt November 1981 im „Neuen Deutschland“, gedreht. Mit diesem Angriff (niemand weiß, wer wirklich den Brief schrieb) gegen die Defa machten sich Verunsicherungen und Vorsicht breit. 1982 folgte die FDJ-Kulturkonferenz. Die Attacken gegen das Antifa-Drama „Dein unbekannter Bruder“ waren grotesk.

Wenig Freude an Koproduktionen

Wenn es um kritische Filme ging, wurde es schnell politisch. Immerhin mussten immer mal wieder Ministerien um Zustimmung gebeten werden. Schlimm, wenn es das für Inneres oder das für die Volksbildung (Margot Honecker) betraf („Insel der Schwäne“). Für „Erscheinen Pflicht“ durfte es zum Nationalen Filmfestival keinen Preis geben – trotz Publikumsvotums.

Für Koproduktionen, egal ob mit der Sowjetunion (vom Breshnew-Hymnus „Wir bleiben uns treu“ bis „Peters Jugend“) oder dem Westen (von „Johann Strauß“ bis „Pestalozzis Berg“), war Jürschik wenig zu erwärmen. Zumal eine Koproduktion mit Vietnam („Dschungelzeit“) ärgerlich ausfiel. Ganz anders „Die Besteigung des Chimborazo“ von Rainer Simon. Der geriet mit „Wengler & Söhne“, einem seiner besten Filme (Thema: Historie Carl Zeiss Jena), auch gehörig zwischen die Stühle: Die Arbeiterklasse war einfach zu wenig kämpferisch.

Gescheiterte Jung-Regisseure

Auch wenn Jürschik das Genre-Kino lieber komplett importiert hätte, gab es immer wieder Defa-Versuche. Die gingen in der Regel ziemlich schief. Mit Bedauern liest man von dem wunderbaren Projekt mit Helga Hahnemann um Ost-West-Zwillingsschwestern. Es scheiterte.

Für gescheitert hält Jürschik viele der damals jungen Defa-Regisseure. Was sie drehen wollten, besaß keine Konflikte, dafür reichlich Metaphern. Die niemand verstand. Was auch auf „Letztes aus der DaDaEr“ zutrifft – ein Film, den Jürschik tatsächlich lobt. Irgendwann in den Nullerjahren habe ich ihn noch einmal getroffen. Ich hatte seinen Namen gerade bei „Unter weißen Segeln" (ARD) gelesen. Sehr glücklich schien er nicht, als ich ihm das sagte.

Von Norbert Wehrstedt