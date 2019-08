Leipzig

Manfred Mann, 1940 im südafrikanischen Johannesburg als Manfred Sepse Lubowitz geboren, ist in Deutschland vor allem durch die von ihm gegründete Manfred Mann’s Earth Band bekannt. Der Musiker siedelte 1961 nach London um, spielte in Jazz-Formationen und arbeitete als Musiklehrer. Von 1963 an wurde er unter dem Künstlernamen Manfred Mann zum Star der Londoner Clubs und im Radio. 1971 gründete Mann die Earth Band. Seit über 20 Jahren liegt das Hauptaugenmerk bei der Earth Band nicht mehr auf den Plattenaufnahmen, sondern auf den Live-Auftritten einer immerwährenden Best-Of-Tour. Mit Manfred Mann musizieren derzeit das Earth-Band-Gründungsmitglied Mick Rogers (Gitarre, Gesang), Robert Hart (Gesang), Steve Kinch (Bass) und John Lingwood (Schlagzeug) – am 13. November auch wieder in Leipzig.

Sie haben mal gesagt, im Musikgeschäft sei schon das nackte Überleben ein Erfolg. So gesehen sind Sie nun schon fast 60 Jahre erfolgreich. Hätten Sie in den Anfangsjahren geglaubt, dass Sie so lange überleben würden?

Ich hatte nie gedacht, dass ich überhaupt Erfolg haben würde. Ich habe nie, nicht ein einziges Mal, an mich geglaubt. Ich habe einfach nur meine Arbeit so gut wie möglich gemacht. So lange man mit Leidenschaft arbeitet, ist es nicht wichtig, ob man selbst an sich glaubt.

Anders als Davy aus Ihrem Song sind Sie nicht „on the road again”. Tatsächlich touren Sie seit vielen Jahren ununterbrochen. Woher nehmen Sie die Energie?

Ach, für einen Live-Auftritt braucht man gar nicht so viel physische Energie. Die meiste Zeit auf Tour schlafe ich, nachmittags im Hotel oder im Bus auf der Fahrt zum nächsten Konzert. Wir tun in unserem Leben nur sehr weniges aus dem Instinkt heraus. Live zu spielen ist ein instinktiver Akt. Vor allem wenn man improvisiert. Natürlich ist das Wissen wichtig. Aber am Ende des Tages ist das Spielen eine Sache, die man völlig gedankenlos tut. Wir haben ganz schön Glück, dass wir dafür bezahlt werden.

Ihre erfolgreichste Zeit in Deutschland hatten Sie mit der Earth Band in den späten 70ern und frühen 80ern. Denken Sie gerne daran zurück?

Eigentlich nicht. Es gab zu viel Druck damals. Tatsächlich mag ich es sehr viel lieber, wie es jetzt läuft. Ich genieße die Freundschaft, die wir in der Band untereinander haben.

In Großbritannien kennt man Sie vor allem wegen Ihrer recht leichtgewichtigen Pop-Songs aus den 60ern. Sie konnten mit ihrem anspruchsvollen Blues-Material keinen Hit landen. Wieso hat das nicht funktioniert?

Ich denke, wir waren einfach nicht gut genug. Irgendwie fehlte unseren Blues-Sachen der Reiz, ein breites Publikum zum Kauf zu bewegen. Vielleicht war es auch mein Fehler: Ich hatte panische Angst davor zu scheitern. Denn das hätte bedeuten können, dass ich nach Südafrika hätte zurückgehen müssen. Also haben wir uns nach einer Weile auf reinen Pop konzentriert.

Sie haben die Swinging Sixties in London nicht gemocht, weil Sie auf der Straße erkannt wurden. Wie ist das heute?

Mir ist es viel lieber, nicht erkannt zu werden. Und Selfies mag ich gar nicht, die finde ich peinlich. Aber ich habe nichts dagegen, mal ein Album zu signieren.

Sie haben Ihre Karriere etwa zur selben Zeit gestartet wie die Beatles und die Rolling Stones. Fühlen Sie sich als einer der Gründerväter der Rockmusik?

Absolut nicht. Wir haben doch nur – ein bisschen verändert – nachgemacht, was schwarze Künstler aus den USA uns vorgemacht hatten. Und in der Kategorie der Beatles spielten wir nicht einmal annähernd.

Tatsächlich haben Sie Paul McCartney in den 60ern getroffen. Er wollte ein altes Harmonium von Ihnen kaufen. Da waren Sie schon ein Star. Aber er, er war ein Beatle. Wie ging es Ihnen, als er vor Ihrer Haustür stand?

Ich war ziemlich scheu, um ehrlich zu sein. Und dann habe ich ganz doof reagiert: Ich habe das Anderthalbfache von dem verlangt, was ich ursprünglich wollte. Ich dachte: Mensch, das ist ein Beatle, der ist stinkreich, da hole ich noch mehr raus. Aber er sagte bei meinem überteuerten Preis nur einfach „Nein“ – und schon war er weg. Er hat mich wohl, nicht zu Unrecht, für einen armseligen, gierigen Blödmann gehalten. Wenn ich ihm das Harmonium zu einem fairen Preis verkauft hätte, was hätte alles passieren können? Wir hätten Freunde werden können. Ich war so ein Depp damals.

Haben Sie ihn noch mal getroffen.

Mann: Nein, nie wieder.

Sie haben immer gesagt, Sie seien eher Arrangeur als Songschreiber. Was muss ein Song haben, um Ihre Aufmerksamkeit zu erregen?

Ich habe wirklich keine Ahnung. Es ist eine instinktive Sache. Er muss mir einfach ins Ohr gehen. Und ich muss das Gefühl haben, dass ich ihn stark verändern kann. Habe ich das nicht, lasse ich es lieber.

Ihr jüngstes Album heißt „Lone Arranger”. Ist es ein einsamer Job, Songs neu zu erfinden?

Ach, das war doch nur ein witziges Wortspiel und bezog sich auf einen alten Filmhelden, den „ Lone Ranger”.

Sie haben sich eine Karriere aufgebaut als Musiker, der kaum eigene Songs schreibt. Warum?

Weil ich kein guter Songschreiber bin. Es ist wichtig zu wissen, was man nicht kann.

Manfred Mann’s Earth Band spielt seit fast 20 Jahren mehr oder weniger jeden Abend dasselbe Konzert. Wie schaffen Sie es, Ihre Arbeit noch aufregend zu gestalten?

Mann: Wir versuchen, nicht wie unsere Original-Aufnahme zu klingen. Manche Stückchen der Arrangements sind auch nicht in Stein gemeißelt, sondern jede Nacht ein wenig anders. Es verändert sich zwar nur in Nuancen, aber es wirkt trotzdem immer frisch, weil der Groove stimmt. Andererseits: Manches ist auch jede Nacht gleich.

Am 13. November gastiert Manfred Mann’s Earth Band im Leipziger Haus Auensee. Karten gibt es u.a. in der Ticketgalerie Leipzig (LVZ-Foyer, Peterssteinweg 19; Barthels Hof, Hainstr. 1), unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 2181050, auf www.ticketgalerie.de

Von Andrea Herdegen