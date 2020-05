„Vor den Masken“: Norbert Wagenbrett zeigt seine Porträts im Leipziger Bildermuseum

Leipzig

Es könnte der Fockeberg sein, auf dem das Mädchen im Bild „Über der Stadt“ steht. So wie man die Geografie nicht ganz exakt verorten kann, so scheint auch mit dem Kind im blauen Kleid mit gelben Blumen etwas verzerrt zu sein. Diese Manier des Malers Norbert Wagenbrett bezeichnet Kurator Marcus Andrew Hurttig als Bedeutungsperspektive im Text für den aus nachvollziehbaren Gründen noch nicht erschienenen Katalog. So wird die unterschiedliche Größe von Stifterfiguren und den Heiligen auf mittelalterlichen Altartafeln genannt. Bei Wagenbrett aber vollzieht sich diese Verzerrung innerhalb der einzelnen Figur. Was ist wichtig, um eine Person zu charakterisieren? Das muss dann in den Vordergrund treten.

Fast vier Jahrzehnte künstlerischen Schaffens

Die Tafeln der Ausstellung, fast vier Jahrzehnte künstlerischen Schaffens darstellend, haben alle ein ähnliches Format. Noch stärker ist die Kontinuität im Thema. Es sind Bildnisse von Menschen, ob nun angezogen oder nackt, einzeln, zu zweit oder in einer kleinen Gruppe. Die meisten schauen den Maler direkt an. Selten werden Namen genannt. Ines Agnes Krautwurst ist eine bekannte Sängerin, Lothar Poll ein erfolgreicher Rechtsanwalt. Ansonsten aber sind es bestimmte Typen, die Wagenbrett darstellt.

Anzeige

„Der Zweite Blick“ von Norbert Wagenbrett. Quelle: André Kempner

Weitere LVZ+ Artikel

Manchmal sind es beispielhafte Vertreter eines Berufsstandes wie der Schlachter oder die Fischverkäuferin. Doch ein soziologisches Interesse an der Darstellung eines Querschnitts der Gesellschaft wie etwa in August Sanders Fotoserie im frühen 20. Jahrhundert hat er überhaupt nicht, Diane Arbus stehe ihm da viel näher. Er wählt die Personen nach ihrer Individualität aus. Ungefähr eine Woche dauert dann die Arbeit am Bildnis.

Wie eine Fotografie mit Langzeitbelichtung

Der genau so wichtige Hintergrund ist eine Zugabe des Malers, die er selbst bestimmt. Wie eine Fotografie mit Langzeitbelichtung sei das, als Maler habe er aber zum Glück noch viel mehr Zeit für die Fertigstellung. Von einer Dokumentation ist diese Arbeitsweise also weit entfernt. Er stellt dabei fest, dass nach 1990 die Individualität gegenüber der DDR-Zeit stark zugenommen habe, weniger typisiert sei.

Der gesellschaftliche Umbruch um 1990 war für Wagenbrett, damals 36 Jahre alt, weniger einschneidend als für viele ostdeutsche Kollegen. Eines der bei der letzten DDR-Kunstausstellung in Dresden gezeigten, „Mädchen auf der Straße“, wurde vom Schokoladenmogul Peter Ludwig angekauft und mit dem von ihm gestifteten Preis ausgezeichnet. Das war der sanfte Einstieg in den westlichen Kunstmarkt.

Mehr Freiheit bei den Proportionen

Die Ausstellung wirkt erstaunlich homogen, obwohl der Zeitraum der Arbeiten von den frühen 80ern bis heute reicht. Aber Unterschiede und Entwicklungen sind erkennbar. Die ältesten Arbeiten wie „Alte Frau“ von 1985 sind noch ziemlich locker gemalt. Die Härte der Darstellung nahm seitdem zu, aber auch die Freiheit in der Veränderung der Proportionen und der Betonung von Details.

Norbert Wagenbrett hat keine Angst davor, mit historischen Vorbildern in Verbindung gebracht zu werden, speziell den Veristen der 20er Jahre. Mit Christan Schad teilt er die Unterkühlung der Atmosphäre, mit Otto Dix die Überzeichnung der Figuren. Besonders deutlich wird der Bezug zu den Veristen bei den Aktdarstellungen. Sie sind ausgesprochen erotisch, doch die Abweichungen der Frauen vom Klischee der Supermodels betont er eher als sie zu kaschieren.

Rembrandt?

Bei den Bezugspersonen bringt Wagenbrett überraschend aber auch einen Altmeister ins Gespräch – Rembrandt, besonders sein spätes Schaffen. Seine gegenwärtigen Bilder sind sehr hell, klar und hart, haben mit dem Holländer wenig zu tun. Warum dieser Vergleich? Das Hell-Dunkel Rembrandts könnte vielleicht für seine kommende Schaffensphase wichtig werden. Man darf gespannt sein.

Info: Norbert Wagenbrett – Vor den Masken; Museum der bildenden Künste, Katharinenstr. 10; bis 16. August, Di und Do–So 10–18 Uhr, Mi 12–20 Uhr, ab kommenden Dienstag ist das Museum wieder komplett geöffnet

Von Jens Kassner