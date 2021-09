Vor uns die Sintflut: Leipziger Kunstzentrum Halle 14 blickt in die Zukunft der Städte

Leipzig

Wenigstens fängt es gut an in der Ausstellung „The Future of Cities. Not for granted“, die am Samstag in Halle 14 der Spinnerei beginnt. Die Leipziger Künstlerin Kerstin Rupp steht auf einer Leiter und malt eine Zukunftsvision ihrer Stadt an die Wand – und die ist grün und sozial. „Keine Smart City – das hat viel mit Überwachung zu tun – , sondern viel klüger.“ Das Stadion ist bei ihr eine Stätte für Versammlungen wie im alten Griechenland. Oben schweben Bälle, die sich öffnen, wenn es regnet, um das Wasser zu speichern.

Kerstin Rupp zeichnet ihre positive Zukunftsvision von Leipzig an die Wand. Mit ihrer Arbeit beginnt die Ausstellung in Halle 14 in der Leipziger Spinnerei. Quelle: André Kempner

So könnte es weitergehen in einer Ausstellung, die die Zukunft der Städte zum Thema hat. Aber natürlich geht es nicht so weiter, denn die Zukunft ist längst Gegenwart, und die ist nicht gut. Das bezeugen die Fotos und Videos des niederländischen Fotojournalisten Kadir van Lohuizen, der die Welt bereist und die Folgen des Klimawandels dokumentiert hat.

Eine Megastadt muss weg

Kadir van Lohuizen dokumentiert die Katastrophe des Klimawandels. Quelle: André Kempner

Was sich hierzulande bislang eher regional entlädt wie bei den jüngsten Flutereignissen, ist andernorts Alltag – etwa auf den Atollen von Kiribati im Pazifik, wo die Bewohner mit Sandsäcken gegen den steigenden Meeresspiegel kämpfen. Die Inseln werden in einigen Jahrzehnten nicht mehr bewohnbar sein. Auch die indonesische Megastadt Jakarta nicht, in 50 Jahren werden weite Teile überflutet sein. Die Regierung hat angekündigt, die gesamte Stadt zu verlagern.

Für „After us the deluge“ (Nach uns die Sintflut) war Lohuizen auf Grönland, in Florida, in den Niederlanden, in England, in Bangladesch. Seine Fotos sind apokalyptische Ikonen. Die Uhr tickt, die Zeit ist in vielen Teilen der Welt schon abgelaufen, die Sintflut hat begonnen.

Ausgangspunkt für die Ausstellung, die sich die Städte unter ökologischen, sozialen und digitalen Gesichtspunkten vornimmt, sei die Situation in Leipzig gewesen, sagt Michael Arzt, Künstlerischer Direktor des Kunstzentrums Halle 14. 2002 fand dort ein Symposium unter dem Titel „Wie Architektur sozial denken kann“ statt. Damals schrumpften die Städte in Ostdeutschland, längst ist es insbesondere in Leipzig umgekehrt, die Einwohnerzahl wächst, die Mieten steigen. Der Leipziger Fotograf Falk Haberkorn hat für seine Werkreihe „Plateau“ einen der wenigen noch ungenutzten Räume mit der analogen Mittelformatkamera besucht, das Jahrtausendfeld an der Karl-Heine-Straße, und das sich dort weitgehend autonom sortierende Leben dokumentiert.

Der Leipziger Fotograf Falk Haberkorn dokumentiert das Leben auf dem Jahrtausendfeld in Leipzig. Quelle: André Kempner

Der in Leipzig lebende Franzose Neven Allanic und sein Bureau Muséal wollen die Stadt retten. Leipzig verliere gerade seinen Geist, sagt er. Die große Metapher, an der er arbeitet, ist eine Art Arche, in der Ausstellung sind Installationen, vor allem Lastenfahrräder zu sehen. Damit lässt sich ja auch was bergen.

Der in Leipzig lebende Franzose Neven Allanic und sein Bureau Muséal zeigen eine Installation mit Lastenrädern. Quelle: André Kempner

Wenn die Lage in Leipzig für viele schon ernst ist, wie sieht es dann erst in anderen Teilen der Welt aus? Michael Arzt: „Das Bild, das wir noch im Kopf haben – von Punkten auf einer Landkarte –, führt in die Irre, längst gehen Städte ineinander über, verbinden sich zu Metropolregionen. Schon jetzt lebt die Hälfte der Erdbevölkerung in Städten. Wenn es so weitergeht, mündet es in einer Katastrophe.“

Weil die Mieten immer weiter steigen: Leben auf wenigen Quadratmetern

Die Fotos von Sim Kyu-Dong spielen das Thema scheinbar harmlos durch. Er zeigt Menschen in so genannten Goshiwons. So werden etwa fünf Quadratmeter große Zimmer bezeichnet, die sich Studierende in südkoreanischen Großstädten zur Prüfungsvorbereitung anmieteten. Aufgrund der enorm steigenden Mieten haben sich die Verschläge als dauerhafte Wohnform etabliert.

Leben auf wenigen Quadratmetern: Sim Kyu-Dong zeigt in seiner Fotoserie, wie Menschen in den Metropolen Südkoreas mit wenigen Quadratmetern auskommen müssen. Quelle: André Kempner

Da ist offenbar einiges schiefgelaufen. Wie es besser gehen könnte, wenn sich in der Architektur ein Begriff von Schönheit durchsetzt, der nicht den Luxus für Reiche meint, sondern im Sinne des italienischen Architekten Raul Pantaleo als „erste Geste der Fürsorge und Liebe“ verstanden würde – auch das zeigt die Ausstellung anhand von Beispielen. Das 2011 in Mailand gegründete Isola Art Center hat einen Stadtbezirk vor Privatisierung und Gentrifizierung geschützt und in eine international wahrgenommene Plattform für Künstler, Kritiker, Kuratoren und Philosophen umgewandelt. Besucher der Ausstellung können sich in einer Art urbanem Garten über das Projekt informieren. Um demokratische Teilhabe geht es im von der Installationskünstlerin Margit Czenki und dem Filmemacher und Künstler Christoph Schäfer ins Leben gerufenen Werk „Park Fiction“. Mit der Initiative „Dipdii Textiles“ werden Frauen im Norden Bangladeschs dazu animiert, eigene Textilien herzustellen – nicht nach Billigstandards. So schimmert die Hoffnung vor düsterem Grund.

Eröffnung am 11. September

Die Ausstellung wird am 11. September eröffnet. Laut Michael Arzt „ein guter Tag, um sich mit der Hybris von Architektur auseinanderzusetzen“ – auch mit dem Terroranschlag in New York: Um 15.45 wird Jonas Mekas’ „Ein Märchen aus alten Zeiten“ gezeigt. Der Künstler filmte damals vom Dach seines Hauses in Soho die brennenden Twin Tower.

Informationen zur Ausstellung Die Ausstellung „The Future of Cities. Not for granted“ wird am 11. September um 15.30 Uhr in Halle 14 (Spinnereistraße 7) eröffnet. 15.45 Uhr: Aufführung von Jonas Mekas’ „Ein Märchen aus alten Zeiten“; 16 Uhr: Vortrag von Kadir van Lohuizen – After us the deluge; 17 Uhr: Vortrag von Michael Pecirno & Charles Rickleton aus London – Seven Stories of the Mellopolis. Die Schau geht bis 29. Januar 2022, geöffnet Di–So, 11–18 Uhr.

