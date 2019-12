Vorboten im Verbotenen

Leipzig

Die letzten Tage im Dezember könnten die entspanntesten des Jahres sein. Das Weihnachtsfest ist gegessen, nichts steht mehr bevor. Diese Zeit zwischen den Feiertagen ist vom Alltag so weit entfernt wie Traum von Wirklichkeit. Auf die Träume kommt es nun an. Rauhnächte werden sie genannt, die Schlafphasen bis zum 6. Januar.

Wäschezeichen

Sie markieren jeweils einen der kommenden zwölf Monate, in denen dann wahr zu werden droht, was der Mensch jetzt Nacht für Nacht träumt. Außerdem stehen sie für das Geister­reich, dessen Tore sich öffnen. Eine Vorstellung, gegen die einst Verbote in Stellung gebracht wurden, die noch immer gelten. Um Unglück fernzuhalten, sollte keinesfalls weiße Wäsche auf der Leine hängen, am besten überhaupt keine Wäsche auf gar keiner Leine. Was das für Wäschetrockner bedeutet, ist nicht überliefert.

Lärm gegen Angst

Wer sich fürchtet, befolgt Regeln. Und er macht Lärm. Bekannt als Silvester-Feuerwerk. Ab Samstag werden die Knaller verkauft, 133 Millionen Euro Umsatz erwartet der Fach-Verband, und über 80 Prozent der in einer Umfrage Befragten sagen, Raketen am Silvesterhimmel seien schön anzusehen.

Nicht ganz so schön anzusehen ist die dicke Luft dabei oder der Müll danach. Weshalb 57 Prozent sich für ein Böllerverbot aussprechen. Verbote gegen Lärm gegen Angst vor Vorboten.

Toren & Tore

So sind die Deutschen: Was sie mit Vernunft nicht regeln können, das muss eben weg. Rauchverbot, Fahrverbot, Böllerverbot. Dem Toren zeigt sich Freiheit als Tor zur Unfreiheit. Und die beginnt wie immer am Neujahrsmorgen: wenn Leute sich selbst in Ketten legen. Sie nennen es guten Vorsatz.

Von Janina Fleischer