Vorgeschmack auf den Gastland-Auftritt bei der Buchmesse: „Portugal liest“ in Leipzig

Leipzig

Literaten haben seit je ein Faible fürs Ländliche. Vielleicht weil sie dort Übersichtlichkeit, Klarheit, eine andere Luft finden. Christoph Hein etwa hat es zurück nach „Guldenberg“ gezogen, Juli Zeh verhandelt Großes im kleinen „Unterleuten“. Auch der portugiesische Autor José Luís Peixoto ist für sein jetzt auf Deutsch erschienen Buch zurück in das Dorf gegangen, in dem er 1974 geboren wurde und aufwuchs, nach Galveias. So heißt auch der Roman, den er am Freitag um 18 Uhr im Literaturhaus Leipzig vorstellt, im Rahmen von „Leipzig liest extra“.

Ein Himmelskörper schlägt ein

„Galveias“ beginnt eher unübersichtlich, mit dem Einschlag eines Himmelskörpers am Ortsrand, ein Ereignis, das sich im weiteren Verlauf als Ungemach in Geschichten und Figuren webt, die Peixotos warme poetische Erzählstimme zum Leben erweckt. Das Wichtigste, das man von den Menschen auf dem Land, dort im dünn besiedelten Alentejo im Süden Portugals, lernen könne, sagt er, sei, die richtigen Prioritäten zu setzen. „Wirklich wichtig im Leben sind nur sehr wenige Dinge.“

Es ist für ihn die erste Präsentation der Übersetzung in Deutschland, eigentlich war sie vor Publikum geplant. Kurzfristig wurde jedoch entschieden, dass sie doch nur im Stream zu erleben sein soll. „Mir war es immer wichtig, meine Bücher live vorzustellen. Natürlich kann man nicht jeden Leser persönlich treffen, aber es geht darum, eine Verbindung herzustellen – so nah wie möglich. Ein großer Teil von Literatur ist Kommunikation, und der direkte Kontakt ist Teil davon.“ Peixoto kommt mit den Kolleginnen Isabela Figueiredo, und Patrícia Portela sowie dem Kollegen Afonso Reis Cabral. In Lesung und Gespräch mit Holger Heimann und Elena Witzeck stellen sie ihre auf Deutsch erschienenen Bücher vor.

Vorgeschmack auf den Gastland-Auftritt Portugals

Die Veranstaltung ist ein Vorgeschmack auf den wegen der Pandemie auf 2022 verschobenen Gastland-Auftritt Portugals bei der Leipziger Buchmesse. Bereits in diesem Jahr erscheinen rund 50 aus dem Portugiesischen ins Deutsche übersetzte Bücher. „Sie geben Einblicke in die Geschichte und Gegenwart Portugals und der portugiesisch-sprachigen Länder – von der Kolonialgeschichte in Afrika über Portugal als Exil- und Transitland während des Zweiten Weltkrieges bis hin zu aktuellen Themen wie Körperlichkeit, Transgender und Grenzüberschreitungen“, sagt Patrícia Severino, Kuratorin des Programms laut einer Mitteilung.

Fernando Pessoa trifft Johann Sebastian Bach

Schlicht „Portugal liest“ lautet die Überschrift für eine Reihe von Veranstaltungen, die allesamt online übertragen werden. Eine davon weist schon im Titel auf das Motto des Gastland-Auftritts im kommenden Jahr. „Unerwartete Begegnungen“ heißt das im Leipziger Literaturverlag erschienene Buch der Schriftstellerin Maria Gabriela Llansol, in dem sie eine Brücke zwischen Lissabon und Leipzig schlägt und ein Treffen beschreibt, das nur in der Literatur stattfinden kann: Fernando Pessoa und Johann Sebastian Bach begegnen sich am 27. Mai (18 Uhr, online).

Viele der neu erschienen Bücher befassen sich mit Portugals kolonialer Vergangenheit, auch António Lobo Antunes’ gerade erschienenes „Bis die Steine leichter sind als Wasser“ (Luchterhand), das die Zeit der Kolonialkriege in Angola beleuchtet. Darüber und über ihre Arbeit spricht seine Übersetzerin Maralde Meyer-Minnemann (29. Mai, 15 Uhr, online). Der mosambikanische Schriftsteller Mia Couto präsentiert sein Buch „Asche und Sand“ (Unionsverlag, 27. Mai, 20 Uhr, online). Der Angolaner Ondjaki stellt im Gespräch mit seinem Übersetzer Michael Kegler seine Kurzgeschichtenband „Blaue Träume in jedem Winkel“ (TFM Frankfurt) vor (29. Mai, 11 Uhr, online).

Die postkoloniale Gesellschaft der Kapverden

Abdulai Sila, Verleger und Präsident des PEN in Guinea-Bissau, spricht über den Buchmarkt in seinem Land und seine Bücher (Leipziger Literaturverlag und Edition Noack & Block), in denen er die Kolonialvergangenheit Afrikas beleuchtet (29. Mai, 12 Uhr, online). Der kapverdische Autor Germano Almeida stellt sein Buch „Der treue Verstorbene“ (Transit Verlag) vor, das mit einem Mord beginnt und satirische Blicke auf die postkoloniale Gesellschaft wirft (27. Mai, 21 Uhr, online). Die Lyrikerin Ana Luísa Amaral, spricht über ihren aktuellen Band „Was ist ein Name“ (Carl Hanser Verlag). (30. Mai, 12 Uhr, online).

Ein im Juni im Leipziger Verlag Hentrich&Hentrich erscheinendes Buch thematisiert ein kaum bekanntes Kapitel in der Exilgeschichte: „Zuflucht am Rande Europas 1933–1945“ beschreibt Portugal als Exil- und Transitland für Opfer nationalsozialistischer Verfolgung. Das Land war selbst von der reaktionären nationalistischen Salazar-Diktatur beherrscht. Viele Flüchtlinge scheiterten an der restriktiven Einreisepolitik des Regimes und verloren ihr Leben. Allerdings wurden nach heutigem Kenntnisstand keine Flüchtlinge an die Nationalsozialisten ausgeliefert.

Flucht nach Portugal

Schätzungen zufolge fanden zwischen 50.000 und 100.000 Menschen in Portugal Zuflucht, darunter Hannah Arendt, Heinrich und Nelly Mann, Golo Mann, Marta und Lion Feuchtwanger, Franz Werfel und Alma Mahler-Werfel, Alfred und Erna Döblin, Max Ernst, Marc Chagall, Max Ophüls oder Alfred Polgar. Irene Pimentel, einer der beiden Autorinnen, geht im Gespräch mit Elena Witzeck den vielfältigen Realitäten der Flüchtlinge in Portugal nach. (28. Mai,17 Uhr, online).

Alle Streams von „Portugal liest“ hier

Von Jürgen Kleindienst