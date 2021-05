Leipzig

In der 256-jährigen Geschichte der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) ist dieser Fall wohl einmalig: Ludovic Balland, seit Januar 2018 Professor für Typografie an der HGB, wurde fristlos gekündigt. Wie die HGB mitteilte, hätten die Hochschulleitung Ende Oktober „mehrere detaillierte Beschwerden über das Verhalten von Ludovic Balland“ erreicht. „Aufgrund der Dimension dieser Beschwerden haben wir uns entschlossen, ihn fristlos zu entlassen“, sagt Rektor Thomas Locher. Balland habe die Kündigung akzeptiert und bereits im November 2020 die Hochschule verlassen. Inzwischen gibt es eine Vertretung, die Stelle soll in Kürze neu ausgeschrieben werden.

Die Rede ist von Machtmissbrauch und Grenzüberschreitungen

Ein bemerkenswerter Vorgang, der verschiedene Fragen im Raum stehen lässt, insbesondere eine: Was ist konkret vorgefallen? Von Machtmissbrauch und Grenzüberschreitungen ist die Rede, Genaueres erfährt man nicht. Der Rektor verweist auf ein noch laufendes Verfahren. Man habe den Fall an die Behörden weitergeleitet, „auch um Wiederholungstaten zu verhindern“, so Locher. Man sei verpflichtet, Persönlichkeitsrechte zu wahren – die der betroffenen Studierenden wie auch die des entlassenen Professors. „So richtig offen können wir im Moment nicht sprechen über das, was da eigentlich passiert ist. Aber es ist etwas passiert“, betont Locher. „Wir bedauern zutiefst, dass es an unserer Hochschule zu einer solchen Situation hat kommen können, und möchten uns auch öffentlich bei den Betroffenen entschuldigen.“

Balland, der in Basel das „Ludovic Balland Typography Cabinet“ betreibt – unter anderem für Buchdesign und Art Direction –, will sich offenbar nicht äußern zu den Vorwürfen. Zumindest ließ er eine schriftliche Anfrage der LVZ unbeantwortet. Telefonisch war er am Mittwoch nicht zu erreichen. Im Lebenslauf auf seiner Website kommen seine knapp drei Jahre an der HGB nicht mehr vor. Irgendwie ist das auch ein Statement.

Veröffentlichung als Signal nach außen und innen

Die Hochschule will jetzt mit der Veröffentlichung des Vorgangs nach außen und innen ein Signal setzen, auch wenn dessen Details nicht offengelegt werden: „Für uns ist die öffentliche Positionierung sehr wichtig. Wir wollen vermitteln, dass wir damit offen umgehen, soweit es die Persönlichkeitsrechte erlauben, nichts unter den Teppich kehren “, sagt Benjamin Meyer-Krahmer, Prorektor für Lehre und künstlerische Praxis, im Rektorat für das Thema Gleichstellung zuständig. Es gehe insbesondere darum, die Studierenden zu ermutigen, „sich klar zu äußern, nicht nur was diesen Fall betrifft, sondern grundsätzlich in Situationen, die sie als übergriffig und grenzüberschreitend empfinden“.

HGB-Rektor Thomas Locher (l), Pressesprecherin Meike Giebeler und Prorektor Benjamin Meyer-Krahmer lassen keine Zweifel daran, dass die HGB ein Ort des respektvollen Umgangs sein soll. Quelle: André Kempner

Vorwürfe gegen den 1973 in Genf geborenen Balland haben die HGB schon 2017, noch vor seiner Berufung, beschäftigt. Thomas Locher und Benjamin Meyer-Krahmer verweisen auf ein Schreiben von Studierenden als Reaktion auf die Einladung Ballands zu den Probevorlesungen. Darin hätten diese die Integrität von Balland bezweifelt und ihre Sorge gegenüber einer möglichen Berufung ausgedrückt. Die Hochschule , so Locher und Meyer-Krahmer, sei dem nachgegangen. „Belastbare Informationen fanden sich damals nicht“, sagen sie.

Schon früh Kritik an Balland

Schon früh habe es Kritik am Verhalten Ballands gegenüber Studierenden und erste Gespräche mit ihm gegeben. Meyer-Krahmer: „Das hatte allerdings bei weitem nicht die Schwere der Vorfälle, die uns Ende Oktober bekannt wurden. Wir konnten erst handeln, als wir schriftliche, sehr differenzierte und sehr detailliert protokollierte Beschwerden von den Studierenden bekommen haben.“ Dann ging es schnell: „Wir sind mit den Protokollen direkt zur Kanzlei der Hochschule gegangen, haben uns juristische Expertise ins Haus geholt“, so der Prorektor. Eine fristlose Kündigung spreche man ja nicht so einfach aus.

Zur Zeit werde der Fall in der Hochschule aufgearbeitet, berichtet Meyer-Krahmer. Die HGB holte sich dafür Hilfe von außen. Zwei Expertinnen führen seit einigen Wochen eine Mediation mit den Studierenden der Ex-Klasse Ballands und mit den Lehrenden des Fachgebiets durch. „Wichtig ist hierbei vor allem, den Studierenden die Möglichkeit zu geben, in einem geschützten Raum darüber zu reden, was sie erfahren und erlebt haben, über psychisch belastende Situationen“, sagt Meyer-Krahmer. Diese Gespräche finden im Moment online statt. In einem weiteren Schritt gehe es darum, dass Studierende und Lehrende darüber ins Gespräch kommen, welche Maßnahmen sie sich für die Zukunft wünschen würden.

Auch die Strukturen in der HGB werden überarbeitet. Das Gleichstellungsteam wurde vergrößert. Neben der Gleichstellungsbeauftragten, der künstlerischen Mitarbeiterin für Malerei und Grafik, Maria Schumacher, gibt es vier Stellvertreterinnen und Stellvertreter, darunter die Studentin Hanako Emden und Ilse Lafer, Leiterin der HGB-Galerie. Es gibt zudem eine Frauen-, eine Inklusions- und eine Mobbingbeauftragte. Beschwerdewege und der Berufungsleitfaden werden unter die Lupe genommen.

Zukunft der HGB soll weiblicher werden

Ganz konkret geht es derzeit um die Zukunft an der Hochschule, und die soll weiblicher werden. Es gebe jetzt eine historische Chance, den Frauenanteil zu erhöhen, sagt Meyer-Krahmer. Rund 10 Stellen werden in den kommenden Jahren neu besetzt. Von den 34 Professorinnen und Professoren sind derzeit 13 weiblich.

Wichtig sei, den Studierenden und allen Hochschul-Mitarbeitenden zu signalisieren, dass die Beschwerden nicht irgendwo in einer Schublade oder irgendeiner bürokratischen Endlosschleife landen, sondern dass ihnen wirklich nachgegangen wird, sagt HGB-Sprecherin Meike Giebeler. „Da sehen wir uns auch in der Verantwortung als Ausbildungseinrichtung für den gesamten Kunst- und Kulturbereich, der sich damit ja gerade auseinandersetzt.“ Bundesweit sind in den vergangenen Jahren auch immer wieder Übergriffe an Kunst- und Musikhochschulen bekannt geworden. In der nächsten Rektorenkonferenz stehe das Thema wieder auf der Tagesordnung, so Thomas Locher.

„Eine Sprache und Formate finden“

„Wir werden Diskriminierung nicht abschaffen können, und gerade deswegen ist Sensibilisierung so extrem wichtig. Menschen sind unter anderem aufgrund sozialer, ethnischer und geschlechtlicher Identität Benachteiligung ausgesetzt. Wir müssen eine Sprache und Formate finden, um auch über subtilere Formen der Diskriminierung sprechen zu können“, sagt Meyer-Krahmer. Und das sei zuweilen nicht unkompliziert, ergänzt Thomas Locher: Wenn es um Sprachregelungen gehe, um Vermeidung von Diskriminierung und Sichtbarmachung, dann höre er zuweilen von Künstlerkollegen: „Ja, wenn das und das verboten wird, dann kann ich ja gar nicht mehr offen sprechen, sagen, was ich sagen will.“ Dann frage er immer nach: „Ja, was ist es denn, was du nicht mehr sagen kannst?“ Und dann komme aber nichts.

„Ich verstehe die Ungeduld der Studierenden“

So bringt ein akuter Fall neue Bewegung in Prozesse, die zum Teil schon länger an der Hochschule laufen, sie allerdings auch an ihre personellen und ökonomischen Grenzen bringen. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen das alles zusätzlich, eigentlich bräuchten wir eine eigene Stelle für das Thema Gleichstellung“, meint Benjamin Meyer-Krahmer. Manches, räumt er ein, hätte schon vorher angegangen werden können. „Ich verstehe die Ungeduld der Studierenden. Aber wir sind in Bewegung. Wir haben jetzt die Chance, die aktuelle Dynamik für Veränderungen zu nutzen, die langfristige Konsequenzen haben.“

Von Jürgen Kleindienst