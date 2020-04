Vorzeitiges Saison-Aus: Auf Leipzigs Konzert- und Theaterbühnen fällt der Vorhang

Leipzig

Wir gehen davon aus, dass auch auf Leipzigs Bühnen die Saison vorzeitig beendet wird“, sagte am Freitag Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke ( Die Linke) auf LVZ-Anfrage. Am Donnerstag hatte Kulturministerin Barbara Klepsch ( CDU) beim Video-Briefing der Regierung angekündigt, dass Sachsen die laufende Saison der Theater und Orchester wegen der Corona-Krise komplett vorzeitig beenden werde. Was für staatliche Einrichtungen bereits gelte, werde auch anderen Trägern empfohlen, sagte sie.

Verbindliche Regelung steht noch aus

Gewandhaus Oper, Schauspiel und Theater der Jungen Welt sind in Trägerschaft der Stadt. „Wir sind in ständigem Austausch und entsprechend vorbereitet“, so Jennicke. Verbindlich gültig ist in Sachsen die Corona-Schutz-Verordnung vom 17. April, die am 3. Mai ausläuft. Kultureinrichtungen – etwa Konzerthäuser, Opernhäuser oder Theaterbühnen – sind in diesem Zeitraum für den Publikumsverkehr gesperrt. Eine offizielle Regelung für die Zeit danach steht noch aus.

Anzeige

Bei der Oper ist man nicht überrascht

„Wir sind nicht überrascht von dieser Entwicklung“, sagte Patricia Grünzweig, Pressesprecherin der Oper Leipzig, am Freitag. „Wir haben uns, so weit es geht, darauf vorbereitet.“ Man lebe im Moment in Zeiten, in denen es auch kurzfristig immer wieder anders komme, als man eben noch gedacht habe. Natürlich sei es bitter, wenn ein Opernhaus geschlossen bleiben müsse. Die Saison an der Oper sollte eigentlich bis zum 22. Juli gehen. Noch sind auf der Website die Termine ab 4. Mai gelistet. Die nächste Spielzeit beginnt offiziell Anfang September. Für den 6. des Monats ist die „Zauberflöte“ vorgesehen. Dass die aktuelle Situation auch große Auswirkungen auf den Probenbetrieb hat, liege auf der Hand, so Grünzweig.

Weitere LVZ+ Artikel

Museen sollen in der Woche ab 4. Mai öffnen

Bei den städtischen Museen sieht es anders aus. Hier läuft es auf eine Wiedereröffnung in der Woche ab dem 4. Mai hinaus, natürlich mit Einschränkungen, wie Jennicke betont. An Hygienekonzepten wird gearbeitet. Es werde Schutzvorrichtungen geben, die Besucherzahl solle auf eine bestimmte Anzahl beschränkt werden, Besuche in Gruppen werde es nicht geben, so Jennicke.

Brandenburgs Museen Vorreiter

Als erste in Deutschland hatten die Museen in Brandenburg in dieser Woche wieder ihre Türen geöffnet. Der Sächsische Museumsbund verweist auf seiner Website auf die Empfehlungen des Museumsverbands Brandenburg. Als „Faustregel“ nennt er „pro 15 Quadratmeter begehbarer Ausstellungsfläche eine Person“. Auf gastronomische Angebote solle verzichtet werden. Andere Vorschläge, etwa Abstandsregelungen oder „Spuck-Schutz“ kennt man aus den Supermärkten.

Von Jürgen Kleindienst