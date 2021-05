Leipzig

Wenn es derzeit einen großen kollektiven Wunsch gibt, dann ist es der, irgendwie „zurück zur Normalität“ zu finden. Ein Wunsch, der mit jedem Tag sinkender Infektionszahlen greifbarer zu werden scheint. Doch was genau nun „normal“ ist und was nicht, ist relativ – und so kann es bisweilen auch mal paradox werden. Zu erleben war das dieses Pfingsten in Leipzig.

Schnöde Normalität jedenfalls ist sicherlich nichts, was die Gothic-Szene für sich reklamieren würde. Sie feiert lieber das Extravagante, das Ausdrucksstarke, das Morbide, das Abweichen von der Norm. Und doch sorgen ausgerechnet all die leidenschaftlichen Anhängerinnen und Anhänger eben jener Subkultur an diesem Wochenende für ein wenig Normalität in der Messestadt.

Hunderte beim Viktorianischen Picknick

Das Wave-Gotik-Treffen 2021, offiziell die 30. Ausgabe (mancherorts augenzwinkernd als die erst 29. bezeichnet, das große Jubiläum finde dann 2022 statt), erweist sich nach einer auf ein Minimum reduzierten Vorjahresauflage jedenfalls als quicklebendig. Große Veranstaltungsgeschütze können zwar auch diesmal nicht aufgefahren werden. Allerdings: Bereits in Prä-Corona-Zeiten war das WGT eine im Kern dezentrale Veranstaltung mit vielen vereinzelten Spots, verbunden durch eine gemeinsame Passion. Daran ändert sich auch 2021 nichts.

Schon der erste große Programmpunkt am Freitag lässt die deutlich umfangreicheren Ausmaße des diesjährigen WGTs im Vergleich zu 2020 erkennen: Das Viktorianische Picknick im Clara-Zetkin-Park ist, so wurde vor Ort geschätzt, um ein mindestens Dreifaches besser besucht als im Vorjahr. Sie alle kommen, um nach Monaten der Isolation und mit fast passgenauem Wetter Freunde, Familien, Gleichgesinnte zu treffen, ihre mühevoll desingten Kostüme zu präsentieren – und damit, obwohl doch der Tod der ästhetische Grundpfeiler ihrer Kultur ist, das Leben zu feiern.

Live-Musik auf der Moritzbastei und andernorts

Dazu braucht es nur ein wenig Grün, eine Decke, eben jene Gleichgesinnte und vielleicht noch ein wenig Musik. Im Clara-Park wie am Dölitzer Tor, wo das örtliche „Pestfest“ im kleinen Rahmen gefeiert wird. Andernorts wird mit echter Live-Musik sogar ein wenig Luxus nach all der kultur- und kontaktarmen Zeit geboten, etwa in der Außenanlage des Hellraisers oder in der Tankbar, die von Freitag bis Montag mit akustischem Programm aufwarten.

Die Tickets dafür sind allerdings streng limitiert und gut gefragt. Und auch die Terrasse der Moritzbastei erfreut sich regen Interesses, als am Freitag „Darkstream“-Organisator Ulf Torreck zur Lesung lädt und an den Folgetagen die Bands „Atlas Bird“ und „The Fair Ends“ mit handgespielter Musik beglücken. Knapp 100 Menschen werden, ausschließlich mit tagesaktuellem Negativtest, auf den Freisitz auf der MB gelassen – zu den Auftritten der Bands tummeln sich mindestens doppelt so viele weitere davor. Und auch der traditionelle Leichenwagen-Treff lockt. Szeneangehänger wie Schaulustige bestaunen am Samstag vor dem Südfriedhof ein gutes Dutzend Bestattungsautos, die hier natürlich nur „zufällig nebeneinander parken“.

Zwar spielt das Wetter größtenteils mit, doch echte Euphorie ist an alle diesen Orten nur selten zu vernehmen. Das Virus und der weiterhin kleine Rahmen des Festivals drücken nach wie vor dezent die Stimmung. Und doch überwiegt letztlich überall die Freude und Erleichterung, dass überhaupt etwas stattfindet, dass sich hier eine Szene selbst organisiert, dass man sich endlich wieder selbst verwirklichen und Teil dieser Gemeinschaft sein kann. Eine Gemeinschaft, die sich zwar nicht mit gerade mit Normalität schmückt, aber an diesem Wochenende doch genau dafür sorgt.

Von Christian Neffe