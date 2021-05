Leipzig

Ein Leipziger Pfingsten wäre kein Leipziger Pfingsten ohne ein Meer an Schwarzgekleideten. Das war 1992 so, das war 2019 so, das war sogar im ersten Pandemie-Frühling 2020 so, wenn auch in minimalistischer Form. Und auch 2021 ist das so: Zum Auftakt des offiziell 30. Wave-Gotik-Treffens am Freitag zog es die schwarze Szene vor allem wieder in den Clara-Zetkin-Park zum dortigen traditionellen Viktorianischen Picknick. Aber auch andernorts wurde der Gotik-Kultur gefrönt.

Viktorianisches Picknick im Clara-Park

Manch einer sprach allerdings davon, dass dies erst ja eigentlich erst das 29. WGT sei – das 30. und damit große Jubiläum werde man dann nächsten Jahr nachholen, meint etwa Torsten (30), der es sich gut gelaunt und mit prunkvollem Kopfschmuck auf einer der unzähligen Decken auf dem Grün gemütlich gemacht hat. Dann, 2022, auch hoffentlich wieder mit internationalen Gästen. Die fehlten dieses Mal erneut, aus offensichtlichen Gründen. Und doch war der Andrang im Clara-Park deutlich stärker als 2020, rund dreimal so groß, wird vor Ort geschätzt.

Für viele sei es wie ein Befreiungsschlag nach all den Lockdown-Monaten, und es wirkt wie eine Fügung des Schicksals, dass dieser Tage sowohl die Infektionszahlen als auch Wetter mitspielen. Es wird flaniert und geplaudert, mit großer Freude für Fotos posiert, vor allem aber die Community und Gemeinschaftlichkeit gefeiert. Im Clara-Park wie auch am Dölitzer Tor, wo zwar entgegen vorheriger Pläne kein großes „Pestfest“ gefeiert wird – wo sich am Nachmittag aber dennoch langsam und stetig Menschen in vorrangig schwarzen Outfits zusammenfinden, um den Klängen aus der dort aufgebauten Soundanlage zu lauschen, es sich am Grill schmecken zu lassen und die Zeit im Grünen zu genießen.

Zurück zu den Wurzeln

Dieses WGT 2021, es fühle sich ein wenig wie ein „zurück zu den Wurzeln“ an, sagt Sabine Schmidt vom Schwarzes Leipzig e.V., die an der Organisation des Programm auf der ebenfalls gut frequentierten Terrasse der Moritzbastei beteiligt war und dort am Eingang kontrolliert, ob Besucher einen tagesaktuellen Schnelltest vorweisen können. Es erinnere sie an 2000, als der damalige WGT-Veranstalter pleite ging und die Szene kurzum selbst viele kleine Veranstaltungen auf die Beine stellte.

Ulf Torreck, der zuletzt das „Darkstream“-Festival organisierte und an diesem Freitag auf der MB aus seiner Pandemieglosse „Das Mööp“ liest, stimmt zu: Diese Selbstorganisierung, die sich in Veranstaltungen an mehreren Orten Leipzigs niederschlägt, so etwa auch der Tankbar oder dem Hellraiser, sei ein Zeichen dafür, dass die Community zu Leipzig stehe. Daran kann auch eine Pandemie nichts ändern. Zum Glück, muss man sagen. Denn wenn dieser Freitag eines zeigt, dann, dass die Menschen auch in schwierigen Zeiten an ihren Traditionen und Gemeinschaften festhalten.

Von Christian Neffe