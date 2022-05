Leipzig

„Wagner 22“, das Festival, mit dem Ulf Schirmer seine Intendanz an der Oper Leipzig krönt und beendet, verspricht vom 19. Juni bis zum 14. Juli alle Bühnenwerke Richard Wagners in chronologischer Reihenfolge. Das ist einerseits einzigartig und bringt die Wagnerianer der Welt so weit in Verzückung, dass die Vorstellungen längst ausverkauft sind. Andererseits ist es aber auch ein Problem. Denn die 13 Bühnenwerke, die Wagner zwischen der Märchenoper „Die Feen“ von 1824 und dem Bühnenweihfestspiel „Parsifal“, vollendet 1882, komponierte, füllen natürlich nicht die gut drei Wochen, die das Festival dauert. Dauern muss, weil zwischen den einzelnen Vorstellungen immer wieder größere Umbauten notwendig sind.

Es gibt also zwischen den Aufführungen im großen Saal der Oper Leipzig viele freie Abende, an denen man den Gästen aus aller Welt ebenfalls Wagner-Programme bieten muss, sollen die nicht unzufrieden wieder abreisen. Und da dies die Oper aus eigenen Ressourcen heraus kaum zu leisten vermag, ist es gut, wenn andere einspringen. Der Leipziger Richard-Wagner-Verband beispielsweise, der sein „Festprogramm zu den Festtagen“ am Dienstag der Öffentlichkeit präsentierte – zum Anlass passend im Café Wagner am Richard-Wagner Platz, unweit der Stelle, an der einst Wagners Geburtshaus stand.

„Ist ein bisschen viel geworden“

„Ist ein bisschen viel geworden“, sagt Helmut Loos, seines Zeichens emeritierter Musikwissenschafts-Professor an der Uni Leipzig und nun Präsident des Wagner-Verbands zum rund 50 Positionen zählenden Beiprogramm – und scheint beinahe selbst ein wenig überrascht von dem, was da zusammengekommen ist, „unsere Mitglieder sind sehr engagiert“.

Was sie auf die Beine gestellt haben, kann sich tatsächlich sehen lassen: Bereits im Vorfeld lädt Bernd Weikl, einer der großen Wagner-Sänger unserer Tage, in die Alte Nikolaischule, in der auch Wagner selbst als sehr mäßiger Schüler auf sich aufmerksam machte, zum Meisterkurs mit öffentlichem Abschlusskonzert (16. bis 18. Mai). Zu den Festtagen selbst lockt die Ausstellung „Hochzeitsmarsch und Rosenkrieg“, die das komplizierte Verhältnis zwischen Wagner und Mendelssohn in den Fokus rückt, ins Stadtgeschichtliche Museum (15. Juni bis 4. September). Mit dem gleichen Thema setzt sich unter dem Titel „Mendelssohn und Wagner. Zwei Leitfiguren der Leipziger Musikgeschichte“ eine hochkarätig besetzte internationale wissenschaftliche Konferenz auseinander, die der Verband gemeinsam mit dem Institut für Musikwissenschaft im Zimeliensaal des Musikinstrumentenmuseums ausrichtet (22. bis 25. Juni).

Schwerpunkt auf der Nachwuchsförderung

In der Alten Nikolaischule, die, geht es nach Loos, künftig das Zentrum der Leipziger Wagner-Pflege werden soll, worüber bereits Gespräche mit der Kulturstiftung liefen, die hier ihren Sitz hat, zeigt eine Ausstellung Wagner-Plakate, es gibt Vorträge, Führungen und Spaziergänge, Exkursionen ins für Wagner wichtige Umland – alles mit Schwerpunkt auf der Nachwuchsförderung, der sich der Leipziger Verband verschrieben hat.

Das gilt besonders fürs Herzstück der Verbands-Angebote: „Der Ring in 100 Minuten“, den Jasmin Solfaghari, Regisseurin und Vorsitzende der Jury des Leipziger Wagner-Nachwuchspreises, am 22. Juni im historischen Theater in Bad Lauchstädt, wo Wagner selbst als 21-jähriger Dirigent im Graben stand, auf die Bühne bringt. Als szenisches Festkonzert mit Preisträgerinnen und Stipendiaten des Leipziger Wagner-Verbandes der letzten anderthalb Jahrzehnte.

Ernst Augenzwinkern

Solfaghari, die an der MuKo zum Wagnerjahr bereits den „Ring für Kinder“ einrichtete und inszenierte, verspricht „die wesentlichen Charaktere und Handlungsstränge und natürlich die wesentliche Musik der Tetralogie mit dem nötigen Ernst und dem möglichen Augenzwinkern“ aufzubereiten, „ein wenig wie eine Spieloper im Sinne Lortzings“.

Aufs Orchester muss diese Spieloper verzichten, das passt beim besten Willen nicht ins zauberhafte und frisch restaurierte historische Theater. Seinen Part übernehmen zwei Pianisten. Um die Aufführung herum hat der Verband ein ganzes Tagesprogramm gestrickt: Um 14 Uhr geht’s los am Hauptbahnhof in Leipzig, bis 22 Uhr gibt es Transfers hin und zurück, eine Führung durchs Goethe-Theater und den herrlichen Kurpark, einen Empfang mit Büffet im Kursaal und natürlich den „Ring in 100 Minuten“. Loos: „Das wird ein herrlicher Tagesausflug.“ Das Komplettpaket kostet 125 Euro, wer nur die Vorstellung besuchen will, ist mit 50 Euro dabei.

Das komplette Programm, weitere Informationen und Karten gibt es auf wagner22.wagner-verband-leipzig.de

Von Peter Korfmacher