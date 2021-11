Leipzig

Oper und Motorsport, eine mindestens ungewöhnliche Kombination. Eine Podiumsdiskussion, die Parallelen zwischen den beiden Welten aufzeigen soll? Dieses hehre Ziel schürt nicht nur auf den ersten Blick Skepsis. Aber die Veranstaltung „Marathon ist eine Kunst“ als Auftaktveranstaltung der Festtage „Wagner 22“ der Oper Leipzig schafft im Porsche Experience Center das Überraschende: Sie lässt beide Welten einen großen Schritt aufeinander zu gehen. Und das unterhaltsam.

Gemeinsamkeit zwischen Motorsport und Oper: Emotion

Am Freitagabend nehmen auf dem Podium vier Gäste mit Moderator Tim Thoelke Platz: Dr. Joachim Lamla, Kaufmännischer Geschäftsführer der Porsche Leipzig GmbH, Professor Ulf Schirmer, Generalmusikdirektor und Intendant der Oper Leipzig, Felipe Fernández-Laser, Porsche-Instrukteur und Rennfahrer und Mezzosopranistin und Wagnerinterpretin Kathrin Göring.

Automobilbau, Automobilsport und Oper. „Drei Welten, eine Gemeinsamkeit: Emotion“, verkündet der dramatisch geschnittene Eingangstrailer und Tim Thoelke erklärt nochmal, worum es bei „Wagner 22“ eigentlich geht: „Das gesamte Bühnenwerk Richard Wagners, alle dreizehn Opern, zeigt die Oper Leipzig vom 20. Juni bis 14. Juli 2022.“ Und Joachim Lamla verrät seine erste gedankliche Reaktion darauf: „Absolut verrückt. Wahnsinnig. Aber auch wahnsinnig interessant.“ Porsche ist Partner der Festtage und für Lamla ist es ein Anliegen, Richard Wagner als Bürger der Stadt Leipzig ihren Bürgern nahe zu bringen. Deswegen werden auch zwei der Opern als Livestream direkt auf den Augustusplatz übertragen, hör- und sichtbar für alle Leipziger.

„Die Idee lag in der Luft“

Aber wer hatte eigentlich die Idee für dieses Langstrecken-Projekt? „Die Idee ist aus sich heraus entstanden“, erklärt Ulf Schirmer. „Sie lag gewissermaßen in der Luft, wuchs mit jeder weiteren Oper Wagners heran und irgendwer sprach es dann aus.“ Denn 2013 zu den Wagner-Feierlichkeiten hatte die Oper Leipzig einen großen Teil der Opern schon im Spielplan. Neu ist die Idee nicht. Gustav Brecher, bis 1933 Generalmusikdirektor der Oper Leipzig, hatte schon einen detaillierten Plan ausgearbeitet, wie er alle dreizehn Werke in Leipzig zum Klingen bringen wollte. Nur kam es unter seiner Leitung nie dazu, da ihm die Nationalsozialisten ein Berufsverbot erteilten. „Und deswegen möchte ich Gustav Brecher im nächsten Jahr ehren“, sagt Schirmer. „Die Probebühne 1 werden wir in Gustav-Brecher-Probebühne umbenennen und an der Oper und seinem Wohnort Markkleeberg möchte ich Stolpersteine verlegen. Das zahle ich als Privatmann.“

„Ein Projekt, das wir so nie wieder machen werden“

Joachim Lamla vergleicht die Vorbereitung für „Wagner 22“ mit der Entwicklung eines neuen Fahrzeugs. Für beide Projekte brauche es ein starkes Team über einen langen Zeitraum, das den Weg genießen könne und das Ziel dennoch nicht aus den Augen verliere.

Für Kathrin Göring wird das Festival ein Halbmarathon, wie sie sagt. Denn sie singt in sechs der dreizehn Opern. „Drei Wochen Unendlichkeit. Ein Projekt, das wir so nie wieder machen werden.“ Die Entwicklung Wagners selbst zu durchlaufen, von der Inspiration aus der italienischen Oper, der Spieloper, bis hin zu seinem unvergleichlichen Kompositionsstil, sei phänomenal für sie als Sängerin. „In dieser Kürze in so viele Rollen zu schlüpfen ist sehr reizvoll.“

Eine falsche Bewegung führt ins Nirwana

Felipe Fernández-Laser hat einen anstrengenden Marathon schon mehrmals hinter sich gebracht: die 24 Stunden von Le Mans. Mental und auch körperlich gut vorbereitet zu sein, ist für ihn der Schlüssel. Das und all seine Kniffe gibt er derzeit an Michael Fassbender weiter. Ihn bereitet er nämlich auf das Rennen in Le Mans im kommenden Sommer vor. „Misserfolge sind unabdingbar für den Erfolg.“ Davon ist er überzeugt. Die Motivation für derartige Herausforderungen zieht er aus seiner immensen Leidenschaft für den Beruf. Auch wenn er sich vorher nicht groß für Oper interessiert habe, hat Fernández-Laser in der Vorbereitung doch einige Parallelen zum Motorsport entdeckt: „Rhythmusgefühl und Standhalten in einer Drucksituation.“

Und Schirmer spinnt weiter: „Auch beim Dirigieren kann eine falsche Bewegung ins Nirwana führen – auch wenn sie nicht so gravierende Folgen hat wie auf der Rennstrecke.“ Unterhaltsam, anfangs etwas skurril und dann doch nicht so konstruiert wie befürchtet gestaltet sich die Diskussion zu den zwei Universen – die These geht auf. Einen verzaubernden Schlusspunkt setzt Kathrin Göring mit einem der Wesendonck-Lieder: „Träume“. Wolkig leicht begleitet von Ulf Schirmer am Flügel – eine Seltenheit, dass der Intendant in der Öffentlichkeit am Klavier Platz nimmt, wie Tim Thoelke verrät.

Von Katharina Stork