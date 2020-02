Wagners romantische Oper als szenische Arbeitsverweigerung in schlimmen Kostümen

Erfurt

In Erfurt gibt es gleich zwei Happy Ends: Fürs erste zeichnen Uwe Stickert und Margrethe Fredheim verantwortlich, das zweite hat sich Hans-Joachim Frey einfallen lassen. Dennoch geht die Sache nicht gut aus. Denn dass Lohengrin Elsas Hand ergreift und sie auf sein Raumschiff zieht, ändert nichts daran, dass diese Wagner-Produktion ein szenischer Totalausfall ist. Und dass der Gralsritter und Elsa im dritten Aufzug die Vorzüge des schönen Gesangs für sich entdecken, Generalmusikdirektor Myron Michailidis aus dem Graben sogar noch das ein oder andere schwelgerische Legato beisteuert, tröstet auch nicht hinweg über die vertane Lebenszeit.

Quelle: Martin Schutt/dpa

Eher robust als ätherisch

Das liegt zunächst einmal daran, dass Michailidis schwüle Andacht und süßen Rausch scheut. Dagegen ist nichts einzuwenden. Doch der etwas bürokratische Fluss, den Michailidis an die Stelle mystischer Verzückung rückt, füllt die Fehlstellen nicht. Schon weil das Philharmonische Orchester Erfurt auf weiten Strecken allenfalls solide durch die 1850 nur wenige Kilometer entfernt in Weimar uraufgeführte Partitur navigiert, in Sachen Klang und Balance, Binnendynamik und Details weitgehend auf sich gestellt bleibt. So tönen bereits die Lichtklänge der Streicher im Vorspiel eher robust als ätherisch, grätschen die Holzbläser-Akkorde ungehobelt dazwischen, passiert übers Ganze einfach zu viel – und in der Bühnenmusik noch mehr.

Viel Schatten für so wenig Licht

Auch bei den Sängern stellt sich die Frage, wo bei so wenig Licht all der Schatten herkommt: Kakhaber Shavidze stemmt den König Heinrich gewaltig bis ungepflegt. Siyabulela Ntlale ist als Heerrufer seine Stimme – kann also auch nicht anders. Máté Sólyom-Nagy vergisst als Friedrich von Telramund im Eifer der Text-Gestaltung schon mal das Singen. Seine Ortrud Anne Derouard lässt nichts anbrennen – übertreibt es aber gern mit der Kraft ihres Organs. Und Andreas Ketelhuts Chor klingt zwar gut, doch herrscht schon intern Uneinigkeit in metrischen Fragen. Da liegt es auf der Hand, dass man sich nicht mit dem Orchester oder gar der Bühnenmusik zu verständigen vermag.

Im Land der verbogenen Ofenroste: Lohengrin (Uwe Stickert) und Elsa (Margrethe Fredheim). Quelle: Martin Schutt/dpa

Der nächste Vogt

Fredheims Elsa braucht ein wenig, um zu sich finden, steigert sich aber im Laufe der drei Aufzüge immer weiter in eine Schönheit hinein, in der auch die Seele Platz findet. Beides ist beim Schwanenritter nicht vorgesehen. Doch wer Klaus Florian Vogt mag, der wird große Freude haben an Stickert und ihn noch besser finden. Sein knabenhafter, kleiner, aber durchsetzungsfähiger Lohengrin klingt frischer, noch heller – und ebenso körperlos.

Verbogene Backofen-Roste

Wahrscheinlich ist Stickert etwas gehemmt, weil er sich schämt für das unfassbar hässliche und überdies verblüffend unvorteilhafte Kostüm, das Hartmut Schörghofer ihm da auf den Leib hat basteln lassen. Dabei kann Lohengrin sich trotz des absurden Gitterkragens noch glücklich schätzen, dass er keine der Heimsuchungen abbekommen hat, in die Schörghofer die armen Chordamen steckte, um Wagners Romantik in eine ferne Welt zu verlegen, in der man Fischreusen um den Hals trägt oder verbogene Backofen-Roste. In der Speere und Schwerter aus Plexiglas sind und Baumkronen aus Frischhaltefolie.

: Der Schwanenritter und sein Raumschiff: Uwe Stickert (M) als Lohengrin. Quelle: Martin Schutt/dpa

Unglückliche Akteure

Offenkundig hat Frey seinem Ausstatter freie Hand gelassen – er selbst hatte ja auch genug damit zu tun, den Semperopernball in die Schlagzeilen zu bringen. Da blieb ihm für den Erfurter „ Lohengrin“ nur, die unglücklichen Akteure hinten in Halbkreisen aufzustellen und vorn mit ausgebreiteten Armen schreiten zu lassen, wenn sie nicht gerade umherstehen oder -liegen.

Viel Verkehr in der Luft

Weil also Inszenierungsarbeit hier nicht stattfand, hatte Schörghofer ganz allein für die Moderne-Simulation zu sorgen. So schraubte er – schließlich ist Zukunft noch moderner als das Heute und Kino moderner als Oper – zusammen, was ihm an Science-Fiction-Bewegtbildern zwischen Metropolis und Flash Gordon, Raumstation Orion und Independence Day so in den Sinn klapperte. Dazu ein paar Glas-Sarkophage aus dem Niemandsland zwischen Kryoreise und Heiligenmumie, stark befahrene Hochstraßen und auch in der Luft viel Verkehr, oben drüber das sich fortwährend drehende Raumschiff für Lohengrins An- und Abreise – fertig ist die Laube.

Hitler und Höcke

Nein, ist sie nicht. Wir sind in Thüringens Hauptstadt Erfurt. Da bebt die Erde angesichts der aktuellen politischen Ereignissen. Und Generalintendant Guy Montavon würde sich untreu, bezöge sein Haus dazu nicht Stellung. So stellt er zum Beginn des zweiten Aufzugs Hitlers Brief vom 2. Februar 1930, in dem er sich zufrieden über den Wahlausgang in Thüringen ergeht und ankündigt, man werde nun immer tiefer in die demokratischen Strukturen der Republik eindringen, Auslassungen aus der Höcke-Bibel „Nie zweimal in den gleichen Fluss“ gegenüber. Das lässt zwar an gespentischer Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig, ist aber dennoch eine Bankrotterklärung. Denn kaum ein Werk wäre besser als „ Lohengrin“ geeignet, den einschlägigen Zustand unsere Gemeinwesens Theater werden zu lassen.

Frey, dessen Erfurter Bemühungen mit Theater eher noch weniger zu tun haben als sein Semperopernball, wird für seine szenische Arbeitsverweigerung pflichtschuldig ausgebuht. Das musikalische Personal kommt überraschend gut weg.

„ Lohengrin“ im Theater Erfurt – Vorstellungen: 26. Februar, 1., 14. März, 5., 14. April, 3. Mai; Infos und Karten Tel. 0361 2233155; www.theater-erfurt.de

Von Peter Korfmacher