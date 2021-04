Leipzig

Es gibt kaum einen anderen Komponisten, mit dem so viele Große offene Rechnungen mit sich herumtragen wie Richard Wagner: Hans von Bülow etwa, 1830 in Dresden geboren 1894nin Kairo gestorben, der aufopferungswillige Uraufführungs-Dirigent des „Tristan“, hat an den soziopathischen Leipziger seine Frau verloren, Franz Liszts Tochter Cosima, und dieses oder jenes gemeinsame Kind gleich mit. An seiner Begeisterung für das musikdramatische Schaffen des Sachsen änderte dies nichts. Und diese Einsicht in die unantastbare Größe des im persönlichen Umgang abscheulichen Genies, trägt über die Generationen hinweg: Noch Hans’ Verwandter Bernhard-Viktor Christoph-Carl von Bülow (1923–2011), besser als Vicco von Bülow bekannt und noch besser als Loriot, kam nicht fort von der Gravitationskraft des kleinwüchsigen Giganten aus Leipzig.

Axel Bulthaupt als Erzähler auf den Spuren Loriots. Quelle: Foto Tom Schulze /Oper Leipzig

Seine wissende Begeisterung brach sich vor rund 40 Jahren bereis Bahn in der kanonischen „Kurzfassung“ des Nibelungen-Ringes: Mindestens drei Nettostunden der herrlichsten Musik aus dem vierteiligen Welttheater, geklammert durch knappe Texte, die die bisweilen absurden Zusammenhänge der in nebliger Urzeit sich verlierenden Geschichten um Wotan und die Nibelungen, Alberich und die Rheintöchter, Sieglinde und Siegmund, Siegfried und Brünnhilde, Hagen und das Rheingold verblüffend plausibel machen.

Keine Not-Variante

Insofern ist der Loriot-Ring der Oper Leipzig keine Notvariante. Zwar kann er Rosamund Gilmores Inszenierungen von 2013 bis 2016 natürlich nicht ersetzen. Aber Loriots analytische Zwischentexte, die aus dem Niemandsland zwischen Götter- und Urwelten das Menschlich-Allzumenschliche bergen, die verblüffend einleuchtend erklären, warum zwischen dem Raub des Rheingolds und dem Himmelsbrand der Götterdämmerung alles kommt, wie es notgedrungen kommen muss, sie stellen für sich auch schon eine ziemlich eindrucksvolle Interpretation dieses ausufernden musikalischen Dramas dar. Einleuchtender jedenfalls und menschlich überzeugender als vieles, was sich Regisseure in den letzten Jahrzehnten haben einfallen lassen.

Dan Karlström als Mime. Quelle: Tom Schulze/Oper Leipzig

Insofern ist der Loriot-Ring-an-einem-Abend, den die Oper Leipzig seit Samstag an die Stelle der seit Jahren geplanten zyklischen „Ring“-Aufführungen dieser Tage setzte, nicht nur eine Corona-Not-Variante, sondern ein substanzieller Beitrag zur Popularisierung des Riesenwerks. Denn selbst diesem oder jenem in der Wolle gefärbten Wagnerianer wird angesichts der scharfsinnigen und doppelbödigen Loriot-Analysen dieses oder jenes Licht aufgehen. Zumal Axel Bulthaupt sie im lindgrünen Ohrensessel der Oper Leipzig überzeugend vorträgt – nicht als zum Scheitern verurteilte Loriot-Kopie, aber nah genug daran.

Suite wichtiger Szenen

Vor diesem Hintergrund entfaltet der Generalmusikdirektor-Hausherr Ulf Schirmer den musikalischen Zauber dieses musikalischsten aller Dramen. Und kann naturgemäß an dieser Front das Provisorische des Unterfangens nicht verheimlichen. Denn im Gegensatz zu „Ring ohne Worte“, den er im Wagner-Jahr 2013 im Gewandhaus dirigierte, und der Wagners dramatischem Kontinuum ein sinfonisches entgegensetzt, degradiert der Loriot-Ring mit seinen unbefriedigenden Binnen-Schlüssen Wagners unendliches Theater dann doch zur Suite wichtiger Szenen.

„Der Ring“ an einem Abend Wagner/Loriot: „Der Ring an einem Abend“ – erzählt von Axel Bulthaupt, gespielt vom Gewandhausorchester unter der Leitung von Ulf Schirmer, gesungen von Daniela Köhler, Lise Lindstrom, Elisabet Strid, Iréne Theorin, Thomas Mohr, Iain Paterson, Magnus Wigilius, Michael Weinius und vielen anderen. Der Stream ist abrufbar bis zum 19. April 2021. auf www.oper-leipzig.de

Die allerdings gelingen prachtvoll. Und darin, machen wir uns nichts vor, liegt letztlich die Aufgabe dieser Streaming-Premiere in pandemische Zeiten: Die Sehnsucht erhöhen nach den vollwertigen zyklischen Ringen nach der Pandemie, und, noch mehr: die nach dem großen Aufschlag „Wagner ’22“, dem einzigartigen Festival, das im nächsten Jahr alle Bühnenwerke Richard Wagners in Leipzig vereinen soll.

Interpretatorische Brillanz

Die musikalischen Voraussetzungen dafür sind, der Loriot-Ring zeigt es trotz aufnahmetechnischer Limitierung eindrucksvoll, fabelhaft: Ulf Schirmer und das Gewandhausorchester müssen derzeit keine Konkurrenz scheuen, die Solisten ebenfalls nicht: Von den hochkarätigen Gästen , Lise Lindström, Daniela Köhler (Brünnhilde), Elisabeth Strid (Sieglinde) Michael Weinius, Jonathan Stoughton (Siegfried), Iain Paterson (Wotan), Thomas Mohr (Loge), bis zu den mindestens auf Augenhöhe agierenden und singenden Ensemble-Mitgliedern neben Dan Karlström (Mime), Tuomas Pursio (Wotan) oder Karin Lovelius (Fricka) bleiben kaum Wünsche unerfüllt.

Abgesehen von den fehlenden 13 Wagner- Stunden und der Szene Rosamund Gilmores. Denn allen Einwänden und der interpretatorischen Brillanz des Bernhard-Viktor Christoph-Carl von Bülow, alias Vicco, bekannter noch als Loriot, zum Trotz: Wagners „Ring des Nibelungen“ bedarf als Musikdrama der vier Abende, die Wagner vorsah, er bedarf der Szene, bedarf des Publikums im Saal, der Magie des Musiktheaters, die knapp 17 Stunden vor Ort kürzer erscheinen lässt, als gut drei am Bildschirm. Obschon die im konkreten Fall wirklich sehr kurzweilig ausfallen.

Von Peter Korfmacher