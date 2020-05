Wahndemie: Was das Virus mit den Chemtrails zu tun hat – oder gerade nicht

Leipzig

Das Langweilige an den Verschwörungstheoretikern unserer Tage ist, dass sie immer nur das erzählen, was man von ihnen erwartet. Zum Beispiel würde man jetzt gerne wissen, was mit den sogenannten Chemtrails los ist. Seit den 90ern wird die These verbreitet, dass Flugzeuge im Auftrag von Staaten unter Mithilfe Tausender Eingeweihter Chemikalien versprühen, um das Klima zu ändern, Menschen zu vergiften oder sonstwie in den Lauf der Welt einzugreifen. Und nun? Ist der Himmel blau. Coronablau.

Neue Weltordnung, Bill Gates , das Übliche.

Jetzt wird es kompliziert. Haben sie, die Verschwörer, ein Virus erfunden, um nicht mehr sprühen zu können, sich also selbst ein Ei gelegt? Oder um die Wirtschaft zu ruinieren, die Globalisierung zu stoppen? Natürlich nicht. Ziel der angeblich erfundenen Pandemie sei, das verbreitet etwa Fernsehkoch und Hobby-Epidemiologe Attila Hildmann, einen Überwachungsstaat zu etablieren und Menschen zu manipulieren. Neue Weltordnung, Bill Gates, das Übliche. Und Xavier Naidoo, ein Routinier des gepflegten Irrsinns, sekundiert. Es scheint auch Erreger zu geben, die in Gehirnen wüten und Menschen mit peinlichen Pappschildern auf die Straße locken.

Anzeige

Selbst ernannte Systemkritiker

Haben die Staaten im Kampf gegen das Virus zu überzogenen Maßnahmen gegriffen? Hat man vernünftig abgewogen? Wie sieht es mit dem Datenschutz bei den geplanten Apps aus? Solche Fragen soll man ja durchaus stellen. Dank der Konspirationsclowns, von denen einige zum bewaffneten Widerstand aufrufen, lassen sie sich nun leichter wegwischen. So stabilisieren diese selbst ernannten Systemkritiker ein System, das sie zu kritisieren vorgeben.

Weitere LVZ+ Artikel

Eine Verschwörungstheorie? Aber sicher. Wird Zeit, dass wieder geflogen wird ...

Von jkl