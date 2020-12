Wahrheit als Zumutung: Vor 25 Jahren starb der Dramatiker Heiner Müller

Leipzig

Am 30. Dezember 1995, wenige Tage vor seinem 67. Geburtstag, erlag der Dramatiker, Lyriker und Theaterregisseur Heiner Müller einem Krebsleiden. Waren sie einst Dauerbrenner auf deutschen Bühnen, sind Müllers Stücke 25 Jahre nach seinem Tod kaum noch zu finden. Das hat Gründe.

Man nannte Müller gern einen Zyniker. Er selbst sah sich lieber als „Katastrophenliebhaber“. Schwarz gekleidet und mit schwarzem Humor ebenso gewappnet wie mit den unvermeidlichen Requisiten Whiskeyglas und Zigarre, verfügte Müller über etwas zumal bei deutschen Intellektuellen eher seltenes: echten Unterhaltungswert. Einen Text über Müller könnte man gut und gern mit den zahllosen Bonmots füllen, die der Dichter großzügig und in nicht selten schon zur Kunstform avancierten Interviews ans Fan-Volk verteilte.

„Der Mensch als Kneipe“

„Optimismus ist nur ein Mangel an Information“, ließ er genüsslich verlauten. Und er wusste, lange schon bevor der Begriff überhaupt existierte, mit einem knappen „Natürlich sind zehn Deutsche dümmer als fünf“ Wesentliches zur „Schwarmintelligenz“ zu sagen. Selbst zur Corona-Krise kann man Müller zitieren: „Andrerseits ist durch nichts erwiesen, dass der Mensch auf der Erde das herrschende Lebewesen ist. Vielleicht sind es ja die Viren, und wir sind nur das Material, eine Art Kneipe für Viren. Der Mensch als Kneipe – auch das ist nur eine Frage der Optik.“

Was nun wiederum Müllers Optik betrifft, so war die seit jeher eine, die die Wirklichkeit gern ungetrübt ins Auge zu fassen suchte. Manche nennen das Schwarzsehen – aber will und kann man wirklich widersprechen, wenn Müller etwa mit Blick auf das deutsche Theater, auf Repertoirezwang und Inszenierungsqualität konstatierte: „Die Theater sind eben da, wie ein leeres Loch, das gefüllt werden muss. Man hat Angst, dass das Loch sichtbar wird. Nur aus diesem Horror vacui laufen die Spielpläne weiter.“ Und das inzwischen weitgehend ohne Müllers Stücke.

Unfähig zu schweigen

Das Wort vom „sprachgewaltigen“ Autor – auf Müller ließe es sich, wäre es nicht so abgedroschen, gut anwenden. Schon wegen der Gewalt, die in diesen Theatertexten pulsiert. Als dramaturgischer Grundbass oder in schneidend scharfen Zuspitzungen. Als Bewusstseinsstrom, der vom Mahlstrom der Geschichte spricht, der bei Müller freilich vorrangig ein Blutstrom ist, in dem Menschen und Menschheitsutopien ihre Blutbäder nehmen. Und untergehen.

Dass Müllers Schreiben dabei maßgebliche Impulse von Bertolt Brecht erfuhr, ist aus der Rückschau fast schon wieder ein Müller-Witz, weil der mit marxistischer Dialektik zur Theaterkunst gemodelte, klassenbewusst historische Optimismus Brechts sich bei Müller mit ebendieser Dialektik zum Geschichtspessimismus umstülpte. Denn mag Müller sich auch eine Zeit lang redlich Mühe gegeben haben mit dem Glauben ans kommunistische Programm (peinliche Stalin-Hymnen inklusive), so war er gleichwohl unfähig zu dem, was Brecht so gut gelang: zu Schweigen über den Terror der Menschenvernichtung im Namen des besseren Menschheitsmorgens.

Orientierung bei Shakespeare

„ Brechts Verhängnis war sein Schweigen über Stalin“, ließ Müller später dazu wissen. Wobei dann wiederum Müllers Nicht-Schweigen eben nicht als moralische Anklage verstanden werden darf; allein schon, weil für den Autor erklärtermaßen Kunst nichts mit Moral zu tun hat. Oder wenigstens nichts mit den bürgerlichen Gewissheiten, was moralisch ist und was nicht. Dass Müller die Orientierungspunkte für sein Schreiben bei den antiken Tragödien und Shakespeare fand, ist in diesem Kontext zwangsläufig.

Ebenso wie die damit einhergehende Emanzipationsbewegung weg von Brecht, die zugleich eine Bewegung hin zur künstlerischen Meisterschaft, zum autarken Ton ist. Der forciert sich über Jahre mit Stücken, die wie aus assoziativen Fragmenten, aus Stückwerk montierte Monolithen erscheinen. Die, nicht selten von grimmigen Humor durchzogen, sich in sprachlicher Dichte manchmal fast feindselig dem leichten Zugang verweigern – und doch zugleich von ungeheurer Bild- und Suggestionskraft sind.

Quer zur Bequemlichkeit

In all dem nun dürften die Gründe zu finden sein, warum Müller auf hiesigen Gegenwartsbühnen kaum noch stattfindet. Weil Stücke wie „Der Auftrag“, „Quartett“, „Bildbeschreibung“, „Hamletmaschine“ im besten Sinne quer stehen: zum Zeitgeist einer Political Correctness und ihrem Bedürfnis nach moralischer Schwarz-Weiß-Klarheit. Quer zu einem Denken, das demagogisch denkfaul die Alpträume der Geschichte zum „Vogelschiss“ erklären will. Quer zum Bedürfnis nach leichter Kommensurabilität.

Man muss nicht für die letzte Wahrheit halten, wovon diese Stücke künden, aber sich mit ihren Wahrheiten – und das heißt Zumutungen – auseinandersetzen sollte man wohl. Dass es nicht geschieht, ist ein Symptom. Weil man seine Ruhe will, lässt man Müller in Ruhe. Man sieht seine Stücke nicht mehr, weil man vor ihnen die Augen nicht verschließen kann. Und weil sie zu groß, zu monolithisch sind, um damit leere Löcher zu stopfen. Aus Müllers Perspektive betrachtet durchaus ein guter Witz.

Von Steffen Georgi