Waldgnome und Wissens-App: Der KiKa in Erfurt feiert seinen 25. Geburtstag

Erfurt

Es war eine Nacht-Geburt. In den Stunden zwischen 23. und 24. April 1996 stritten die ARD-Intendanten in Magdeburg über Kinderkanal und Finanzausgleich – mit glücklichem Ausgang. Übers Geld und über den Standort. Udo Reiter holte den KiKa für den MDR nach Erfurt – gegen Mitbewerber ORB. Das ZDF stieg ein, eine Erfolgsgeschichte begann.

Trotz jenes Skandals, mit dem 2010 Herstellungsleiter Marco Kirchhof den MDR in Verruf brachte: nahezu zehn Millionen Euro Schaden durch Betrug. „Wir haben konsequent alle Maßnahmen ergriffen, dass so etwas nicht mehr denkbar ist“, sagt MDR-Intendantin Karola Wille heute. 3,5 Millionen Euro seien bislang gut gemacht, ein Vertrauensschaden für den KiKa hätte man nicht gespürt.

Marktführer unter den Kinderkanälen

Was die Einschaltzahlen bestätigen: Der Kinderkanal ist auch weiterhin Marktführer unter den Kinderkanälen (bei Vorschulkindern mit 21, bei 10- bis 13-Jährigen mit 16,4 Prozent) und liegt mit all seinen Online-Angeboten auf Platz zwei – hinter YouTube, vor TikTok und WhatsApp. Das soll so bleiben. Gerade im 25. Jubiläumsjahr.

Gefeiert wird im KiKa-Programm. „Wir wollen die starke lineare Position halten und unsere digitalen Angebote weiterentwickeln“, umreißt KiKa-Chefin Astrid Plenk, geboren in Bernburg, die Pläne. KiKa.de startet im zweiten Halbjahr ganz neu und mit mehr Bewegtbild, eine Wissens-App wird es geben (zusammen mit dem beliebten Tigerenten Club), und das Angebot für Eltern wird erneuert. So wird im zweiten Halbjahr unter „Frag KiKa“ dann auch eine digitale Eltern-Sprechstunde eingeführt. Um Kinder stärker in den Sender einzubinden, gibt es bald einen Redaktionsrat (Bewerbung läuft), mit erst einmal zehn Mitgliedern zwischen 10 und 13 Jahren. Die werden bei der neuen Design-Gestaltung oder in das Medienmagazin Team Timster einbezogen. Oder sie planen mit beim Sommerferien-Programm. „Das ist ein Experiment – natürlich auch für uns“, sagt Astrid Plenk.

„Ach du heilige Scheibe“

Selbstverständlich gehen 2022 die Erfolgsformate weiter – von „Schloss Einstein“ über „Die Pfefferkörner“ bis zu „Dein Song“ oder „Die beste Klasse Deutschlands“. Der beliebte „Tigerenten Club“ bekommt eine Wettkampf-Show dazu, „Maus und Elefant“ eine Jubiläumssendung, mit „GNG“ beginnt ein Lifestyle-Magazin und mit „Das jüngste Gericht“ eine crossmediale Serie von Jugend-Kriminalfällen. In der 26-teiligen Animationsserie „Ach du heilige Scheibe“, produziert von MotionWorks Halle, geht es um die Himmelsscheibe von Nebra, in „Weckschreck“ um Träume, in „Pinocchio im Zauberdorf“ (Trick) um die berühmte Holzpuppe und in „Die Schlümpfe“ (56 Folgen) um die blauen Waldgnome, während „Into the beat“ ein Tanzfilm ist, der in Weimar und Erfurt gedreht wurde. „Wir werden die Genrevielfalt wahren“, verspricht Astrid Plenk, „und stärker zielgruppenspezifisch arbeiten.“ Was – der Lauf der Zeit – hybride Angebote und Genre-Mixe ebenso einschließt wie Produktionen, die speziell fürs Web gemacht sind.

Das Bekenntnis von ARD und ZDF zum KiKa (Budget 80 Millionen Euro) ist hundertprozentig. Was nicht nur Karola Wille als MDR-Chefin, sondern auch Thomas Bellut als ZDF-Intendant am Donnerstag betonten. Der Kerngedanke der Kika-Gründung, so Karola Wille, wurde bestätigt. Aus Erfurt kommt ein hochwertiges, vielfältiges, werbe- und gewaltfreies Programm. Eine Investition in die Zukunft, die den Kindern eine mediale Stimme gibt. Auch der neue Medienstaatsvertrag steht zum KiKa und der Zukunft, linear wie nonlinear.

Etwas hakelig geht es allerdings noch in den Mediatheken zu. Für Arte, so Thomas Bellut, habe das ZDF nun einen Button, der zum Kulturkanal führe: „Damit haben wir angefangen.“ Den KiKa sieht der ZDF-Intendant als Leit-Adresse, deshalb müsse er auch einfach zu finden sein. Karola Wille betonte, dass man dabei sei, ein gemeinsames technologisches Netzwerk von ARD und ZDF zu bauen. Darin werde dann der KiKa-Player Stück für Stück integriert.

KiKa-Podcast „Generation Alpha“

Ein größeres KiKa-Geburtstagsfest wird es wohl nicht geben. Man werde jedoch sehen, so Astrid Plenk, ob man im Sommer deutschlandweit bei Länderfesten dabei sein könne. Begonnen hat gestern erst einmal „Generation Alpha“, ein KiKa-Podcast, der in 25 Folgen bis Ende 2022 prominente Gäste befragt. Allerdings nicht für die Zielgruppe Kinder, sondern für ihre Eltern.

Von Norbert Wehrstedt