„Wanda ist eine Band, die Proben hasst“ – Ein Gespräch über den wahren Rock ’n’ Roll

Leipzig

Das Erfolgsquintett Wanda spielt am 4. März im Leipziger Haus Auensee. „Ciao!“ heißt das neue Album, und was es damit auf sich hat. verraten Sänger Marco Michael Wanda und Gitarrist Manuel Christoph Poppe im Interview.

Die Platte ist entstanden, als der Skandal um das „Ibiza-Video“ von Ex-Vizekanzler Strache Österreich erschütterte. Hat sich diese Stimmung auf die Musik niedergeschlagen?

Marco Michael Wanda: Das würde ich nicht sagen. Was mich nur ärgert, ist, wie viel Raum Politik in dieser Gesellschaft einnehmen darf. Alles ist politisierbar. Wanda ist aber eine Band, die gesellschaftliche Gruppen vereinen und nicht trennen will. So sind auch unsere Konzerte Einladungen, gemeinsam etwas Orgiastisches zu erleben. Orgie bedeutet zwangsläufig, dass ich mich verschiedenen Menschen annehme und sie ergründen will.

Wurde im Studio viel über Sounds, Stil oder Texte diskutiert?

Manuel Christoph Poppe: Über Texte diskutieren wir nicht. Marco kommt schon mit den Zeilen, die wirklich richtig sind. Aber wir tauschen uns musikalisch aus.

Wanda: Explizit Politisches findet sich nicht in unseren Texten. Wenn, dann eher ein subversives Wertesystem, das die menschliche Seele als Kosmos in den Mittelpunkt stellt. Aber auf verständnisvolle Weise. Der Mensch hat ein sehr hartes, karges Leben. Er fällt um und muss wieder aufstehen. Das sind die Themen, die uns interessieren.

Sie sind dann sehr schnell berühmt geworden. Gibt es für Sie Tabus auf dem Weg nach oben oder sind Sie offen für alles, was die Band im Gespräch hält?

Poppe: Keine kurzen Hosen auf der Bühne. Wir zeigen wenig Bein. Auch bei Interviews keine kurzen Hosen.

Wanda: Die Grenzen sind schon klar: Nichts bewerben, dass nichts mit dem, was wir tun, zu tun hat. Keine Werbedeals oder so einen Scheiß. Es gab da wildeste Angebote, sicher auch sehr lukrative, aber das wollen wir nicht.

Fällt es Ihnen da manchmal schwer, nein zu sagen?

Wanda: Überhaupt nicht.

Poppe: Unsere Managerin leitet diese Angebote nicht an uns weiter. Wir wollen gar nicht wissen, welche Firma ein Lied für eine Werbung kaufen möchte. Das zerstört’s. Dann ist es kaputt.

Wanda: Unsere Musik ist für ganz normale Menschen gemacht. Die soll sie erreichen und sich auf dem Weg dorthin nicht prostituieren.

Angeblich proben Sie seit Jahren nicht mehr gemeinsam. Warum reicht Ihnen der Soundcheck unmittelbar vor einem Konzert?

Wanda: Wir haben vier Jahre lang keinen Proberaum gesehen. Jetzt ist es das erste Mal, dass wir hin und wieder proben. Wanda ist eine Band, die Proben hasst. Wenn da keine Menschen dabei sind, finde ich es uninteressant. Das Ganze ist nur lebendig und aufregend, wenn man es mit Fremden teilen kann. Da kommen Menschen mit völlig unterschiedlichen Glaubens- und Lebensformen zusammen. Aber über die Orgie eines Konzertes müssen sie sich die Frage stellen, wer das neben ihnen ist. Musik kann Grenzen und Barrieren überwinden.

Der Rock ’n’ Roll ist über 60 Jahre alt. Wie kommt es, dass Sie als Spätgeborene ihn so sehr verinnerlicht haben?

Wanda: Für mich ist Rock ’n’ Roll vor allem eine körperliche Erfahrung. Er zwingt mich dazu, mich zu bewegen und mich in gewisser Weise zu erkennen. Streng genommen ist der Rock ’n’ Roll älter als 60 Jahre, wenn man Mozart und Beethoven als frühe Rock ’n’ Roller sieht.

Poppe: Wir lieben den Klang von E-Gitarren. Das ist auch ein Punkt.

Wanda: Für mich ist das Saiteninstrument das ausdrucksstärkste. Das kann eine Gitarre, ein Klavier oder ein Buch sein. Und das Leben. Es hat auch zwei Seiten.

Angeblich geht es mit der E-Gitarre allmählich bergab. Sinkende Umsätze und ein mangelndes Interesse der Jugend seien daran schuld.

Wanda: Es ist und bleibt ein Volksinstrument, das man sehr leicht spielen kann, ohne sonderlich virtuos zu sein. Wir führen die Gitarre wie ein trojanisches Pferd in den Mainstream zurück.

Poppe: Wenn man die Gitarre spielt, überträgt sich ihre Vibration auf den Körper. Das hat man zum Beispiel bei einer Flöte nicht.

Spielen Sie eine dezidiert wienerische Version des Rock ’n’ Roll?

Wanda: Ich habe mich mal dagegen gewehrt, so etwas anzuerkennen, aber schon Mozart hat beim Spielen immer geschwitzt. Das hat sich sicher auch in uns manifestiert. Wien ist eine ausgesprochen rauschhafte und sinnliche Stadt mit einer „Ich scheiß mir nix“-Attitüde. Das schlägt einen etwas radikaleren Lebensstil vor.

Von daher der Bandname Wanda, den Sie sich von einer legendären Wiener Prostituierten entliehen haben.

Wanda: Das war ein ganz schräger Vogel. Taxifahrer und Lokalbetreiber kennen die Geschichte der wilden Wanda. Es ist eher eine Geschichte aus der Unterwelt, auch wenn Wanda über die Boulevardmedien zu zweifelhaftem Ruhm kam.

Liegen Ihre Anfänge im Wiener Underground?

Wanda: Das ist die Welt, aus der wir kommen. Wir waren in einem Kreis aus Exzentrikern: Maler, junge Dichter, Arbeitslose. Ein Sammelbecken an Wahnsinnigen. Am Anfang habe ich versucht, über das Leben, das diese Menschen führen, zu schreiben. Die Verlierer.

Interessieren Sie sich heute noch für Verlierer?

Wanda: Ja, auch wenn sich meine Position in der Gesellschaft ohne Zweifel verschoben hat. Ich lebe heute ein anderes Leben als vor zehn Jahren, aber diese Menschen sind mir immer noch viel wert.

Kann man ohne Eitelkeit Musik für die Massen machen?

Poppe: Ja, das kann man. Ich beziehe den Applaus nie auf mich oder meine Leistung. Ich habe das Gefühl, die Menschen applaudieren dem Leben.

Wanda live: 4. März, 20 Uhr, im Haus Auensee; Karten gibt es u.a. in der Ticketgalerie Leipzig (LVZ-Foyer, Peterssteinweg 19; Barthels Hof, Hainstr. 1), unter der gebührenfreien Tel. 0800 2181050; www.ticketgalerie.de

Von Olaf Neumann