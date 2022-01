Leipzig

Endlich kann Leipzigs Kultur wieder Fahrt aufnehmen – zumindest in Teilen. Museen, Ausstellungen und Gedenkstätten dürfen laut der ab Freitag geltenden Corona-Schutzverordnung unter 2G öffnen. Für Kinos, Theater und Opernhäuser gilt hingegen, so lange die Überlastungsstufe nicht überschritten wird, 2G Plus (doppelte Impfung und tagesaktueller Schnelltest oder Booster-Nachweis). Außerdem gilt eine Maximalauslastung von 50 Prozent, dann dürfen maximal 500 Gäste anwesend sein. Bis zu 1000 Personen sind möglich, wenn höchstens 25 Prozent der Plätze belegt sind.

Clubs jedoch bleiben weiterhin geschlossen. Ebenso wird der Spielbetrieb in der Arena wie auch in anderen Konzertstätten noch länger stillstehen, da diese nicht unter die Einrichtungen fallen, denen in der neuen Verordnung eine Öffnungsperspektive geboten wird.

Von denjenigen Kultureinrichtungen, die öffnen dürfen, planen viele, wenn auch nicht alle, eine schnelle Wiederaufnahme des Betriebs. Im Folgenden der Überblick darüber, wer genau wann und womit loslegt.

Gewandhaus und Oper

Im Gewandhaus geht es am 19. Januar im kleinen Saal mit Steffen Schleiermachers „Musica nova“ und Werken von Aperghis und Schleiermacher los. Tags darauf geht es im großen Saal mit dem Großen Concert unter der Leitung von Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons weiter.

Die Oper eröffnet am übernächsten Wochenende und präsentiert ein Wagner-Doppelprogramm. Am 22. ist „Das Liebesverbot“ zu erleben, am 23. „Rienzi, der Letzte der Tribunen“. In der Musikalischen Komödie beginnt das Programm am 23. Januar mit „Alice im Wunderland“.

Museen und Ausstellungshäuser

Für den Auftakt bei den Ausstellungshäusern sorgt am 14. Januar die G2-Kunsthalle am Dittrichring. Dort wird zum Finissagen-Wochenende der ersten Einzelausstellung von Norbert Bisky in seiner Geburtsstadt Leipzig unter dem Titel „Disinfotainment“ geladen. „G2“ heißt die Kunsthalle Bezug nehmend auf die Postadresse: Gottschedstraße 2. Seit Monaten sei es ein Running-Gag bei den Besuchern, erzählt die Direktorin Anka Ziefer: „2G-Kunsthalle – ich komme manchmal selbst schon durcheinander.“

Auch das Museum der bildenden Künste hätte seine jüngste Ausstellung gerne noch einmal gezeigt, doch die Caspar-David-Friedrich-Schau konnte nicht mehr verlängert werden, sie endete am 9. Januar – geschlossen. Das Museum öffnet am 18. Januar wieder (10–18 Uhr) – weil die Sammlung neu präsentiert wird und deshalb einzelne Raumgruppen geschlossen sind, zu einem auf vier Euro reduzierten Eintrittspreis. Neu zu sehen ist dort die Kunst von Anna Nero in der Reihe „Connect“. Auch im Grassimuseum für Angewandte Kunst, werden qm 18. Januar die Türen geöffnet; gleich drei neue Ausstellungen beginnen: „Analog total. Fotografie heute“, „Fotobücher. Kunst zum Blättern“ und „Gläserne Steine. Kai Schiemenz“. Sie gehen bis 3. April.

Die Galerie für Zeitgenössische Kunst eröffnet bereits am 15. Januar unter anderem mit der Schau „Lovers in a Dangerous Spacetime“ mit Skulpturen, Videos und Musik von Christian Nyampeta. Ab dem 17. ist dann auch das Museum für Druckkunst wieder geöffnet.

Literaturhaus

Das Literaturhaus Leipzig war im Mai 2021 schon unter den Ersten, die wieder Kultur vor Publikum gebracht haben, damals im Garten hinter dem Haus des Buches. „Wir öffnen wieder!“, jubeln die Veranstalter nun auf literaturhaus-leipzig.de, am 17. Januar geht es im Saal wieder los: Jutta Wachowiak und Andreas Herrmann lesen aus „Monsieur – wir finden uns wieder“, dem Briefwechsel von Franz Fühmann und Christa Wolf.

Theater

Das Schauspiel Leipzig kehrt am 15. Januar mit der Premiere „Schäfchen im Trockenen“ in den Spielbetrieb zurück. „Die Öffnung kommt sehr kurzfristig. Aber wir haben nie aufgehört zu probieren und hätten die Produktion sowieso auf der Zielgeraden gehabt“, sagt Schauspiel-Intendant Enrico Lübbe. Jeweils etwa im Wochenabstand kommen anschließend „Das Schloss“ und „beach house“ zur Premiere.

Ab 16. öffnet dann das Theater der Jungen Welt wieder die Türen. Gezeigt wird „Frederick und Alexander“ und gleich doppelt „Das Neinhorn“ am Vor- und Nachmittag.

Das Lofft eröffnet am Wochenende mit zwei Gruppen, darunter die Hamburger Glitch AG, die in „The Revolution will (not) bei performed“ weibliche Protestkulturen in digitalem Kontext erforscht. Die erste Premiere ist für 21. Januar mit „Miami Punk“ geplant.

Die Leitung der Cammerspiele hatte sich im Dezember noch äußerst pessimistisch gezeigt und eine länger Zwangsschließung erwartet. Dennoch ist das Haus vorbereitet und kehrt mit den „Troerinnen/Hekabe“ am 15. Januar in den Spielbetrieb zurück. Und er Westflügel holt am 16. das Finale des Liedprojekts „Tate-Mame“ mit Karolina Trybala und dem Ensemble Canelle vom November nach. Mit „Krabat“ wird ab 20. Januar wieder Figurentheater gespielt.

Kabaretts & Varieté

Das Central Kabarett plant die Wiedereröffnung für den 22. Januar. Dann stehen die Dinnershow „Der Schöne und das Biest“ sowie das Programm „Best of R-Zieher“ von Yves Macak auf dem Programm. Bei den Academixern hingegen möchte man noch warten. „Wenn wir wieder aufmachen, dann möchten wir auch wirklich eine Perspektive schaffen“, so Geschäftsführerin Dörte Waurick. Derzeit plant man unter Vorbehalt den 11. Februar an, dann steht Gunter Böhnkes Programm „Mir Saggsn gehn nich under“ auf dem Plan.

Länger gewartet wird auch in der Funzel, voraussichtlich bis 18. Februar. Dann soll es nach aktuellem Stand mit „Lachen bis der Arzt kommt“ und „Nimm 2“ losgehen.

Dieter Richter von der Pfeffermühle rechnet frühestens Mitte Februar mit einer regulären Wiedereröffnung, womöglich erst gar im März: „Es lohnt sich wirtschaftlich einfach nicht, nur für 30 bis 40 Leute aufzumachen.“ Das Gastspiel von Lisa Fitz am 6. Februar könnte zwar stattfinden, dies steht aber noch nicht abschließend fest. Auch im Krystallpalast Varieté gibt es Bedenken bezüglich einer möglicherweise zu frühen Öffnung – hier plant man aktuell mit dem 4. März und der Wiederaufnahme des Programms „Reine Nervensache“. Es werde jedoch noch überlegt, ob im Februar Gastspiele stattfinden könnten.