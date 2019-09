Leipzig

Vom Klang her ist es ein eher bescheidenes Wort: fünf Buchstaben hat „jetzt“, steht auf nur einer Silbe. Doch die gibt sich von vorn bis hinten betont und entfaltet eine verstärkende Wirkung durch das stets mitgedachte Ausrufungszeichen. Das wird zur Absicherung trotzdem noch hinzugefügt und beendet die Sache als quasi sechster Buchstabe. Was offenbar nottut, und zwar nicht eben, nicht gleich, sondern: jetzt!

„Literatur Jetzt!“heißt ein Festival, das in diesen Tagen in Dresden Autoren, Bücher und Leser zusammenbringt. Unter dem Titel „Jetzt! Junge Malerei in Deutschland“ zeigen Museen in Bonn, Chemnitz und Wiesbaden derzeit 500 Werke, um „den aktuellen Stand des Mediums zu bestimmen“.

Ziemlich genau und eindeutig vage

Ja, dieses „Jetzt!“ ist ein Aktualitätsbeweis. Dennoch hat die Band „Jetzt!“ einige Jahre gebraucht, um ihr erstes Studioalbum zu veröffentlichen. Die mit dem Einsatz des Wörtchens suggerierte Dringlichkeit kann also entspannt gesehen werden. Jetzt ist das Album erschienen, im Sommer nämlich, und es heißt: „Wie es war“.

„Wann, wenn nicht jetzt“ hat John F. Kennedy gefragt und Rio Reiser gesungen und haben Aktivisten vor den jüngsten Landtagswahlen appelliert. Im Wahlkampf bedeutet „jetzt“ meist nicht mehr als irgendwann. Aber „Jetzt schlägt’s dreizehn!“ sagt das Volk kurz nach fünf vor zwölf. „Jetzt erst recht!“ sagt es dann manchmal auch.

Und so charakterisieren fünf Buchstaben plus ein Satzzeichen das Hier und Jetzt: indem sie so ziemlich genau sind wie eindeutig vage. Wann jetzt? Zwischen eben und gleich. Wie jetzt? Nach und nach. Und jetzt?

Von Janina Fleischer