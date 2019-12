Wansi oder Was neue Wörter über die Zeit verraten

Leipzig

Das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache hat ein schönes Hobby: Es sammelt Wörter. Aber nicht wie die Sprachschützer, sondern wie Soziologen. Es geht um Neologismen, die „im Deutschen aufgekommen“ und vor allem bei der Masse angekommen sind.

So entstehen – sortiert nach Jahrzehnten – Listen, deren Lektüre in Erinnerungen schwelgen lässt. In den 90ern wurde die Öffentlichkeit von Begriffen heimgesucht, die inzwischen derart altertümlich klingen, dass man sie eher auf Papyrusrollen sucht: „ Cybersex“, „ Direktbank“, „ Stringtanga“. Ganz besonders in wurde „out“: „Burn-out“, „Chill-out“, „Work-out“ ...

Zeit der Schwampel

Das Sprache ist eine Baustelle. Da wird im „Zeitkorridor“ des Zeitraums hier und da ein Zeitfenster eingebaut, das sich schnell mal schließen kann: für „Bastapolitik“ zum Beispiel. Die gehört in die „Nullerjahren“, die sich übrigens selbst enthalten. Hinzu kamen „Schland“ und „Steinzeitdiät“.

Erinnert sich noch jemand an die „Schwampel“? Eine 2005 für möglich gehaltene Koalition aus CDU, FDP und Bündnis 90/Die Grüne. Ohne SPD also, die sich heute auf einer Liste der bedrohten Wörter findet.

Sprachlos, hilflos, harmlos

Mal zeigt sich in der Sprachlosigkeit der Menschen, dass sie ihre Probleme nicht benennen können mit den vorhandenen Wörtern, es kommt zur „Mikroaggression“. Mal ist es Hilflosigkeit, die sich in Schöpfungen wie „Ankerzentrum“ Bahn bricht.

Am Ende bleibt die Frage: Wes Geistes Kind ist eine Zeit, wenn neben „Occupybewegung“ ernsthaft „Onesie“ [sprich: ’wansi:] steht? Ein einteiliges Kleidungsstück mit Kapuze. Ein Strampler also. Für Erwachsene.

Von Janina Fleischer