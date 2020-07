Leipzig

Im Februar 2019 wurde die Leipziger Karstadt-Filiale geschlossen. Man kann das Warenhaus-Sterben von vielen Seiten betrachten. Die Schriftstellerin Olivia Golde wählt die eigene Wahrnehmung sowie vermutete Erfahrungen und Emotionen der Menschen, die sie beobachtet.

„ Karstadt waren wir – Chronik einer angekündigten Leerstelle“ heißt ihr Buch, das in der Reihe Skizzenbücher bei Trottoir Noir erschienen ist und das sie am 19. Juli in Leipzig vorstellt.

Arbeit, Frau und Sozialismus

Beschreibung trifft auf Zuschreibung, Fiktion auf Dokumentation. Illustriert ist die Montage mit Zeitungsausschnitten aus dem Staatsarchiv und Fotografien aus den 80er Jahren, als Karstadt noch Centrum hieß.

Die 1992 in Leipzig geborene Autorin schreibt über Kaufen und Verkaufen und damit auch über Frauenarbeit und Arbeit im Sozialismus. Für die Verkäuferinnen werden die Folgen der Deutschen Einheit 29 Jahre später konkret.

Im Dezember 2018 beginnt Olivia Golde ihre Besuche, sie enden am Nachmittag des 8. Februar 2019. Auf „acht fristlose portraits von frauen“ folgt das Kernstück des Buches: „alles muss raus“ collagiert Biographisches, Reflexionen und online-Kommentare mit Lebensberichten der (realen) Angestellten Frau Kriem sowie Frau Stefan, die sagt: „Ich schaue nicht in die Zukunft. Sonst vergeht die Zeit zu schnell.“

Buchvorstellung & Gespräch: 19. Juli, 16 Uhr, Schillerpark Leipzig Olivia Golde: Karstadt waren wir – Chronik einer angekündigten Leerstelle. Trottoir Noir; 170 Seiten, 9 Euro

