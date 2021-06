Leipzig

Sachsens Clubs dürfen wieder öffnen – zumindest auf dem Papier. In der neuen Corona-Schutzverordnung des Freistaates, die seit Montag gilt, ist die Öffnung von Diskotheken, Clubs und Musikclubs zwar immer noch generell untersagt, zugleich werden in Paragraph 22 aber auch Bedingungen dafür genannt, wann sie wieder Gäste empfangen dürfen.

Tanzen nur mit Maske?

Eine Öffnung ist demnach möglich, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 35 unterschreitet, was aktuell in allen sächsischen Kreisen der Fall ist. Voraussetzungen sind ein genehmigtes Hygienekonzept und die Kontakterfassung der Gäste. Hierin liegt jedoch der Haken, denn die Kontakterfassung ist dank Apps oder auch analoger Systeme zwar relativ einfach möglich, das vorgeschriebene Hygienekonzept geht jedoch an der Praktikabilität vorbei.

Wie genau dies aussehen soll, ist in der beifügten Anordnung von Hygieneauflagen geregelt. Darin heißt es, dass bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen „in Bereichen, in denen eine Unterschreitung des Mindestabstandes regelmäßig zu befürchten ist“ ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen sei. Als explizite Beispiele werden der Einlass und der Erwerb von Speisen und Getränken genannt. Allerdings fällt auch das Geschehen auf der Tanzfläche darunter. Dort müssten die Gäste also entweder in 1,5 Metern Entfernung zueinander tanzen – oder eben mit Maske.

Sommerloch steht bevor

Praktikabel ist das nicht – weshalb Leipzigs Clubs laut LiveKommbinat voraussichtlich erst im Herbst ihre Türen wieder öffnen werden. Dafür gebe es auch weitere Gründe: Zum einen sei der Sommer traditionell eine Zeit, in der die Menschen lieber Open-Air-Veranstaltungen besuchen, derer es in den kommenden Wochen sehr viele gibt. Zum anderen sei man generell vorsichtig und wolle durch eine überstürzte Öffnung nicht riskieren, ein potenzielles Super-Spreading-Event zu veranstalten. Bis es so weit ist, setzen die Clubs aber zumindest auf ihre Außenbereiche. Der Vorhof des Conne Island und der Teergarten des IfZ sind bereits seit längerem geöffnet, am 23. Juni will auch die Distillery nachziehen. Bis zum Herbst existieren dann – nicht zuletzt als Folge des aktuellen Modellprojekts in der Distillery – womöglich auch ausgearbeitete und funktionierende Test- und Hygienekonzepte.

Von CN