Warum „Nullerjahre“ und „Wir waren wie Brüder“ mit Trigger-Warnungen beginnen

Leipzig

Ein Rapper und ein Journalist haben jeweils Bücher über ihre ostdeutsche Jugend geschrieben, und dass das Erzählen von damals keinem von beiden so richtig leicht fiel, wird einem schon auf den jeweils ersten Seiten klar. Denn dort haben beide, Hendrik Bolz und Daniel Schulz, eine sogenannte Trigger-Warnung hinterlegt, also: einen Warnhinweis.

Bei Bolz lautet er so: „Dieses Buch berichtet aus einer Welt, von der man schwer erzählen kann, ohne den Rassismus, den Antisemitismus, die Misogynie, die Homophobie und die Gewalt sprachlich zu reproduzieren.“

Auch Schulz bereitet seine Leserinnen und Leser auf „diskriminierende Worte“ vor, die er aber für sein Buch brauche, „weil die Brutalität von Sprache und Gewalt, von der hier erzählt wird, miteinander verknüpft sind.“

Das Böse ist ein Teil von ihnen

Es geht also nicht ohne Abgründe, wenn ostdeutsche Männer von früher erzählen. Und das, weil der Abgrund, in den Bolz und Schulz jeweils blicken, einer ist, der zurückblickt. Die Nachwendejahre, die für sie und viele Altersgenossen eine Zeit der Angst und der Gewalt waren, haben sie schließlich zu den Männern gemacht, die sie heute sind. Das Böse, es ist ein Teil von ihnen.

Hendrik Bolz, geboren 1988 in Leipzig, beschreibt den Moment, in dem er das begreift, gleich auf den ersten Seiten. Es ist 2015, als Asylunterkünfte in Ostdeutschland angegriffen werden und viele von Bolz’ – westdeutschen – Freunden nun mit dem Finger auf seine Heimat zeigen und, wie er es sagt, „eine ganze Region abgeurteilt wurde, da zwickte und juckte es mich plötzlich am ganzen Körper, erst ganz unmerklich, dann immer stärker.“

Die Vergangenheit: „Ein finsteres Märchen“

Das Zwicken und Jucken wird stärker, je mehr Bolz begreift: Der Schoß, aus dem die rechte Gewalt kroch, ist auch seine Geschichte, seine Jugend. Wie hält man das aus? Auf 304 Seiten versucht Bolz, das zu erklären. Bolz, ein junger Mann, wächst in Knieper West auf, einer Plattenbausiedlung in Stralsund. Die Anarchie, die man aus Nachwenderomanen von Clemens Meyer oder Lukas Rietzschel kennt, ist in „Nullerjahre“ freilich schon vorbei, die DDR ist längst untergegangen. Statt in leerstehenden Industriebauten stromern die Kids durch Media Markt, Douglas und McDonald’s. Sie interessieren sich nicht mehr für die Ruinen des alten Landes, sondern sind neugierig auf das, was jetzt kommt.

Aber die Aufbruchsstimmung ist vergiftet, denn die Überbleibsel der sogenannten Baseballschlägerjahre, dem Jahrzehnt nach dem Mauerfall, begegnen Bolz überall. Seine Freunde erzählen sich Judenwitze. Sie rauchen Kette, wie ihre über die Wiedervereinigung verzweifelten Väter. Sie wissen, dass man als Junge nicht weint. Und Bolz macht da mit, er prügelt mit, er beleidigt Ausländer rassistisch. Eine Zeit, die ihm rückblickend vorkommt „wie ein finsteres Märchen, das gar nichts mit meinem heutigen Leben zu tun hat, doch immer öfter fühle ich sie jetzt: Die Schuld, die Scham, die Angst, die Trauer.“

„WUMM WUMMWUMMWUMM WUMM“

Bolz’ Erinnerungen fließen in „Nullerjahre“ collagenartig zusammen. Verschiedene Schriftarten und der Wechsel zwischen Info-Blöcken und Erzählstimme sollen wohl innere Zerrissenheit darstellen. Durchgängige Großbuchstaben und Wiederholungen („WUMM WUMMWUMMWUMM WUMM“) sollen Sound erzeugen. Beides funktioniert nicht immer. Bolz ist heute Rapper, die migrantisch geprägte Szene in Berlin wurde damals zu seinem Ausweg aus der dunklen Provinz.

Aber ein Roman ist kein Rapsong, er muss seine eigene Melodie entfalten. „Nullerjahre“ ist brutal offen und ehrlich erzählt, aber letztlich ist das Buch selbst ein Beispiel für die große Ratlosigkeit, die es beschreibt.

Das wird auch ganz am Schluss klar, als Bolz’ seinen neuen Berlin-Freunden seine alte Heimat, seine alten Freunde zeigen will. Sie sind schockiert und reisen wieder ab. „Irgendwie ist es nichts für uns, sorry“, sagt sein Freund Julian. Und Bolz sagt: „Da weiß ich gar nix mehr.“

Hendrik Bolz: Nullerjahre. Kiepenheuer & Witsch; 304 Seiten, 20 Euro. Quelle: KiWi

Mehr weiß Daniel Schulz, 1979 geboren in Potsdam, der ja auch hauptberuflich die Welt erklärt: Er ist Journalist bei der Berliner Tageszeitung „taz“. 2018 gewann er den Reporterpreis für seinen Essay „Wir waren wie Brüder“, in dem er einer ähnlichen Frage wie Bolz nachgeht: Die Neonazis, die heute Schlagzeilen über Hetzjagden in Chemnitz oder Anschläge auf Flüchtlingsheime produzieren – kann es sein, dass die damals meine Freunde waren?

Der „Wessi“ kriegt die Einsen

Aus dem Essay ist nun ein gleichnamiger, an sein eigenes Leben angelehnter Roman geworden. Schulz’ namenloser Protagonist wächst in einer wirren Zeit auf, in der er gleichzeitig vor Neonazis wegrennt – und sich mit ihnen anfreundet, damit sie ihn protegieren. Warum es so kommt, weiß Schulz genau: Weil die Eltern seiner Generation mit anderen Dingen beschäftigt sind. Sie müssen sich in einem neuen Land einleben, sie müssen sich mit dem Westen arrangieren.

Die Mutter seines halb-autobiographischen Protagonisten ist über die Wendezeit arbeitslos geworden, also schult sie um und sitzt nun nachts über dem Lernstoff für die Abendschule. „Sie machte aus Scheiße Bonbons, das konnte sie schon immer“, schreibt Schulz. Aber in ihrer Klasse sitzt ein „Wessi“, der alles wiederholt, was sie sagt, „nur schöner. Er kriegt die Einsen, sie die Zweien.“

Auch am Vater merkt der Spross, dass die Eltern in dem neuen Land unterlegen sind. Der NVA-Oberstleutnant wird zum Versicherungsvertreter. Sein Sohn nimmt ihn nicht ernst, schon als die DDR gerade erst im Begriff ist unterzugehen. Angesichts der Proteste in Leipzig im Herbst 1989 wundert er sich, warum der Vater nicht „mit dem Panzer über die Demonstranten drübergefahren“ ist, wie in China. „Hier sind sie dazu zu feige“, sagt er.

Die Nullerjahre: die ratlosen Jahre

In dem elternlosen Vakuum entwickeln die jungen Männer eine eigene, männliche Härte. Politische Ausrichtung: erstmal egal. Zuerst muss die Frage geklärt werden, wer Täter ist und wer Opfer. Wer zuschlägt und wer davonläuft. „Ich habe meinen ersten Nazi erwischt“, lautet der erste Satz des Romans. Für den jungen Mann ist es eine Art Initiationsritual, für Schulz der Startschuss eines blutigen Jahrzehnts. „Es knackst wie eine Walnuss, als ich meine Stirn gegen seine ramme.“

„Wir waren wie Brüder“ ist filigraner erzählt als „Nullerjahre“. Vielleicht gar nicht, weil der Journalist dem Rapper schriftstellerisch überlegen ist, sondern weil seine Kindheit noch näher am Mauerfall liegt, dem Urknall aller Nachwendegeschichten. Aus den Nullern wird man eher nicht schlau. Gut möglich also, dass mit diesen beiden Büchern etwas zu Ende erzählt wurde.

Daniel Schulz: Wir waren wie Brüder. Hanser Berlin; 288 Seiten, 23 Euro. Quelle: Hanser Berlin

Von Josa Mania-Schlegel