Runder Geburtstag für einen der bekanntesten Chansoniers, Pianisten und Komponisten der Stadt: Hubertus Schmidt wird am 8. März 70 Jahre alt. Vielen ist er als pianistische Hälfte des Liederduos Grütz/Schmidt bekannt, doch sein Schaffen umfasst weit mehr. Lars Schmidt sprach mit dem Künstler.

Als 18-Jähriger saßen Sie im Gefängnis. Inwiefern hat Sie das geprägt?

Ich saß 1969 für 15 Monate wegen „versuchter Republikflucht“ ein. So eigenartig es klingen mag: Ich möchte diese Zeit nicht missen. Unter uns Politischen gab es einen großen Zusammenhalt. Das Wesentliche war meine Begegnung mit dem Dichter Andreas Reimann. Er saß wegen „staatsgefährdender Hetze“. Wir haben viel diskutiert, er hat mir gezeigt, wo ich hingehöre. Ich war in einem bildungsbürgerlichen Haushalt aufgewachsen und gründlich am Klavier geschult. Dass ich daraus etwas machte, verdanke ich Reimann.

Inwiefern?

Eines Tages, kurz nach unserer Entlassung, kam er zu mir und warf ein paar Gedichte auf den Tisch. Er hätte da was geschrieben, meinte er, von dem er den Eindruck habe, es vertrüge eine Vertonung. Sowas habe ich noch nie gemacht, antwortete ich vorsichtig. Zicke nicht rum, sagte Reimann, du kannst das.

Er hatte Recht.

Tatsächlich, mir fiel etwas ein. So ist das bis heute, wenn ich komponiere. Viele beschreiben das als schwere Arbeit. Ich setze mich hin, konzentriere mich – und in der Regel kommt eine Idee. Die muss ich sauber ausformulieren und aufs Papier bringen. Das ist dann eher Handwerk. Um das zu lernen, habe ich Musik studiert – natürlich im Fernstudium. Direkt ging nicht, ich war ja Staatsfeind. Nach der Armee hatte ich kurze Zeit einen tollen Job im „Arthur Becker Club“ unter Talenteförderer Odwin Quast. Den Job verlor ich aber nach einem Konzert in der Reformierten Kirche. Dank regelmäßiger Beschäftigung in der Musik- und der Ballettschule konnte ich freischaffend werden.

Als eine Ihrer wichtigen Station gilt das Poetische Theater Louis Fürnberg, das Studententheater der Universität im Beyerhaus.

Vorher noch entstand mit meinem Freund Dietmar „Didi“ Voigt das Liedertheater SOS – „Schmidt oder so“. Wir debütierten 1981 mit einem Morgenstern-Programm. Die „Galgenlieder“ haben wir bis 2001 gespielt, seit 1983 mit Dietmar „Didi“ Voigt im Duett. Ab 1982 wirkte ich im Poetischen Theater an musikalisch-literarischen Programmen mit, spielte Lieder zu Texten Texte von Kästner, Majakowski und Klabund.

Wie entstand das Duo mit Susanne Grütz?

1983 gab mir eine zurückhaltende junge Frau eine Kassette. Sie hatte Kompositionen von mir eingesungen und wollte meine Meinung hören. Dann ging alles recht schnell. 1984 traten wir zum ersten Mal gemeinsam auf, ein Jahr später hatte das erste abendfüllende Programm „…und sage gar, was mein Begehren ist“ Premiere. Etliche folgten. Wir wurden zur Teilnahme am Chansonfestival in Frankfurt/Oder nominiert, gewannen dort Preise. Im Jahr darauf tourten wir gemeinsam mit Größen wie Gerhard Schöne oder Barbara Thalheim durch die Republik.

Wie organisierte man Tourneen in der DDR?

Wir waren gut im Geschäft, machten alles selbst. Wenn wir ein neues Programm hatten, steckten wir vervielfältigte Zettel in ein paar Dutzend Briefe an Veranstalter. Ein paar Tage später nisteten wir uns drei bis vier Stunden in eine der Telefonzellen in der Hauptpost ein und vereinbarten Termine. Überzeugen mussten wir keinen. Insbesondere unser Programm „Café Knax“ lief ab 1987 wie das sprichwörtliche geschnittene Brot.

Nach 1989 stürzten viele DDR-Künstler in ein Wahrnehmungsloch. Wie sind Sie damit umgegangen?

In den ersten Jahren danach waren wir intensiv im Westen unterwegs, mit einer Art Exotenbonus. Mitte der 90er ließ das Interesse spürbar nach. Es gab aber etliche andere Aktivitäten. Wichtig für mich war vor allem das Projekt „Minos Limited“. Wir spielten 1996 beim Leipziger Rockwettbewerb und ein Jahr später sogar beim WGT. Im Jahr 2001 haben Susanne und ich in der Moritzbastei unser Abschiedskonzert gegeben.

Wie kam es zum Comeback?

Wie es so ist, man wird da oder dort eingeladen. 2016 wollten wir es noch mal wissen und erarbeiteten ein neues Programm namens „Liebe kommt ins Café Knax“. Heute sind die Auftritte eher sporadisch, wir reagieren nur auf Anfragen. Corona hat dann auch uns verstummen lassen.

Und wie ist davon abgesehen das Rentnerdasein?

Die Lust am Komponieren lässt mich nicht los. Seit drei Jahren vertone ich Lyrik von Stephan Krawczyk. Der hat mir sein Buch mit Liedertexten und freie Hand gegeben. Vielleicht wird mal eine CD draus. Seit langem beschäftigen mich Bilder von Menschen, die als geisteskrank für Jahrzehnte eingesperrt wurden. Man nennt es „Art brut“, rohe Kunst. Ich habe zu 20 davon Stücke für Klavier und Violine geschrieben. Da ist aber kein schriller Wahn vertont, eher freundliche Gelassenheit.

Soll das in der Schublade oder auf der Festplatte bleiben?

Ich kopiere gelegentlich auf Datenträger, die ich Freunden und Interessierten schenke. Sicher wäre es toll, es auch mal aufführen zu können. Aber das ist eher unwahrscheinlich. Gegenwärtig sowieso.

