Leipzig

Hartwig Ebersbachs Kunst ist unverwechselbar, aus Träumen geschöpft, wild. Sie ist in großen Museen zu sehen, national und international. Jetzt hat der Leipziger Maler begonnen, eigene Werke zu zerstören. Warum tut er das?

In Ihrem Garten steht ein bunter, wilder Scheiterhaufen aus zersägten Malpappen und Rahmen. Was geht da vor?

Ich bin jetzt bei der Bereinigung meines Lebenswerks. Es geht darum, Gericht zu halten, zu entscheiden, welche Bilder keine Zukunft haben. Ich bin schon seit ungefähr einem Jahr dabei zu sortieren. Für mich ist das natürlich schwierig, das waren ja auch Bilder, die eine Bedeutung hatten, ausgestellt waren bis Amerika und Japan. Die kaputtzumachen, das bringt man schlecht übers Herz.

Das haben Sie aber doch nicht ernsthaft vor?

Na, doch. Meine Kinder als Erben sind nicht in der Lage, auch nur einen Teil des Bestandes bei sich unterzubringen. Auch meine Galerie hat dafür nicht die Lagermöglichkeiten. Es sind über den Daumen gepeilt noch 400 oder 500 Bilder da.

Und wie viele Bilder davon wollen Sie zerstören?

Ungefähr 100.

Wie viele haben Sie schon vernichtet?

Ungefähr 30. Es sind zumeist Bilder aus der DDR-Zeit …

Sind nicht gerade die nicht nur künstlerisch, sondern auch zeithistorisch besonders wichtig?

Ich weiß, es ist eine Untat. Aber ich muss das machen.

Warum in drei Teufels Namen?

Ich möchte, sicher im Namen vieler Künstler, darauf hinweisen, dass Schenkungen an Staatliche Museen nicht als gemeinnützig anerkannt werden, obwohl die Werke im Museum der Gemeinschaft zugutekommen. Das heißt, der Schenkende muss seine Spende versteuern. Dafür fehlt mir jedes Verständnis. Was ich mache, ist eine Protestaktion, ein Aufschrei.

Haben Sie denn bereits bei Museen gefragt, zum Beispiel in Zwickau, Ihrer Geburtsstadt?

Hartwig Ebersbach mit seiner Sammlung von insgesamt über 1000 handgeschnitzten Kasperpuppen. Die Figur des Kaspar spielt in seiner Kunst eine zentrale Rolle als Alter Ego. Quelle: André Kempner

Ja, Zwickau hat nach meiner Eintragung ins Goldene Buch der Stadt Werke von mir aussuchen dürfen, das war der eigentliche Anlass, über das Problem nachzudenken. Ich habe von meinem Bruder (dem Maler Wolfram Ebersbach, Anm. d. R.), erfahren, dass Schenkungen steuerpflichtig werden können. Die Museen freuen sich, wenn ich Bilder schenke. Ich auch. Ich bin davon ausgegangen, dass es hier um Gemeinnützigkeit geht, aber dem ist gesetzlich offenbar nicht so. Der Künstler gilt hier quasi als Dienstleistungsbetrieb und seine Bilder als Betriebsvermögen, das ist das Absurde.

Sind denn bereits konkrete Forderungen bei Ihnen eingegangen?

Bislang nicht, aber das Risiko besteht sehr wohl. Meine Frau hat an das Finanzamt geschrieben und gefragt, wie es sich damit verhält. Und sie erhielt die Antwort, dass es versteuert werden muss, wenn man Bilder an ein Museum verschenkt. Und wenn sie dazu Genaueres wissen wolle, dann würde das kostenpflichtig. Ich habe mir daraufhin gesagt: Dann zerstöre ich eben die Bilder. Ich muss etwas gegen diese Nötigung tun.

Wie ist das für Sie, was empfinden sie dabei?

Das Zersägen geht noch, aber dann im Feuer ... das tut weh.

Was gab es für Reaktionen bei Freunden, Kollegen?

Entsetzen, aber auch Verständnis. Die Künstler finden, dass es mal gesagt werden muss, dass da etwas nicht gelöst ist.

Was hat Ihr, Freund, Kollege und Patenkind Neo Rauch gesagt?

Er hat meiner Frau geschrieben, sie gebeten, doch dem „Wüterich“, also mir, in den Arm zu fallen, ich möge doch innehalten in meinem ikonoklastischen (bilderstürmerischen, Anm. d. R.) Furor.

Und hat er nicht recht? Ist da bei Ihnen irgendwo auch Lust im Spiel, vielleicht aus Trotz und Wut heraus?

Ja, auch. Barbarei und Kultur sind Geschwister. Es sind jetzt übrigens keineswegs die ersten Bilder, die ich zerstöre.

Hartwig Ebersbach umgeben von seiner expressiven Kunst in seinem Atelier in Leipzig. Quelle: André Kempner

Erzählen Sie.

1965 zum Beispiel, das Bild „Selbstbildnis mit Freunden“, ausgestellt nach meinem Diplom bei der 7. Bezirkskunstausstellung. Zunächst erschien ein Artikel in der „Leipziger Volkszeitung“. Der Autor warf mir vor, die in dem Bild dargestellten Gefühlsbeziehungen seien „dazu geeignet, im Bewusstsein des Betrachters das sozialistische Leben emotional zu diskreditieren“. Vorgeworfen wurde mir auch ein „morbides Ethos“ und die „falsche Vorstellung einer absoluten Vorrangstellung des eigenen Ichs gegenüber der Wirklichkeit“. Ich bekam eine Vorladung zum Rat des Bezirkes und dann gab’s Donnerwetter.

Heißt konkret?

Ich bekam zu hören, dass man am Vortag vier Schriftsteller eingelocht habe, „solche wie dich!“. Da habe ich das Gruseln gekriegt und das Bild, das als Seitenteil eines Triptychons gedacht war, in den Ofen gesteckt. Und ein weiteres, das noch nicht fertig war, auch, es sollte „Adam und Eva“ heißen. Das Mittelteil „Brennender Mann“ habe ich nicht reingekriegt, es war auf Sperrholz gemalt. Es blieb also im Atelier. Bis es der westdeutsche Kunstsammler Peter Ludwig 1979 kaufte. Heute ist es im Ludwig-Museum moderner Kunst in Wien. Es war der Beginn seiner Sammelleidenschaft, er hat rund 100 Bilder beziehungsweise Bild-Teile von mir gekauft.

Hartwig Ebersbach (2.v.l.) mit Künstler-Kollegen im August 2019 mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (M) und seiner Frau Elke Büdenbender (3.v.l.) anlässlich der Vorstellung der Neuausstattung der Galerie mit Gemälden aus der DDR im Schloss Bellevue. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Vielleicht doch ganz gut, dass sie es nicht in den Ofen bekommen haben! Welches Bild liegt da nun, 56 Jahre später, zersägt in Ihrem Garten?

Es sind mehrere, eins davon heißt „Roter Vogel“, eines der letzten DDR-Bilder, ein Bedrängnisbild – es geht um Vereinnahmung. Dieser rote Vogel ist gewissermaßen durch mein ganzes Werk geflogen, bis heute. Am Anfang war er ein Begleiter in dem Traumbild „Brennender Mann“. Während ich im Lichthof der Leipziger Hochschule brannte – so war der Traum – hat er mich umkreist. Ein Pelikan war es. Er hat sich dann von hinten durch mich durchgestoßen. So habe ich zweigesichtig mein Selbst dargestellt. Nach Freud, den ich nicht gelesen hatte, hätte man vielleicht von meinem rationalen und meinem animalischen Ich sprechen können.

Es beschreibt auch Ihre Kunst.

Ich habe mich ausgelebt in meiner Arbeit, im Widerspruch von Selbsterhaltung und Selbstzerstörung. Und nun ruft meine Seele nach Ruhe, nach Zurück, nach Herkunft. Es ist für mich die Phase der Heimkehr. Und da möchte man sich befreien, zum Beispiel, indem man etwas an öffentliche Museen verschenkt. Aber man möchte doch dabei nicht noch belastet werden.

Zur Person: Hartwig Ebersbach Hartwig Ebersbach wurde 1940 in Zwickau geboren. Von 1959 bis 1964 studierte er an der an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig Malerei bei Bernhard Heisig. Von 1979 bis 1983 hatte er dort einen Lehrauftrag für Experimentelle Kunst. Ebersbachs Stil ist unverwechselbar, seine expressiven, halbabstrakten und dick aufgetragenen Bilder sind in vielen deutschen und internationalen Museen vertreten. Der in Connewitz mit seiner Frau Monika Ebersbach lebende Maler erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Düsseldorfer Kunstpreis (1985) und den Max-Pechstein-Ehrenpreis der Stadt Zwickau(2017). Bekannt wurde Ebersbach insbesondere durch seine „Kaspar“-Serien. Weiteres Kennzeichen seiner Kunst, die er aus Träumen und Erlebten schöpft, ist das Arbeiten mit dem Raum, den er als Bedeutungsebene nutzt.

Von Jürgen Kleindienst