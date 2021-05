Leipzig

Er liebte Leuchttürme und Laternen, ratternde Züge und Schlepper-Rufe, schreiende Möwen und rote Münder, leuchtende Fenster, dunkle Gassen und das Gurgeln der Elbe im Hafen. Er lebte, liebte und litt. Ein Gejagter im Wettlauf mit dem Tod. Rastlos und atemlos. Ein Dichter, dem der Krieg seine besten Jahre nahm. Den eine bekannte, bei ihm jedoch nicht erkannte Leberkrankheit verzehrte. Vor 100 Jahren, am 20. Mai 1921, wurde Wolfgang Borchert in Hamburg geboren.

Seinen Schritt in den Ruhm machte Wolfgang Borchert am 21. November 1947: „Draußen vor der Tür“, Uraufführung in Ida Ehres Hamburger Kammerspielen (mit Erwin Geschonneck als Kabarettdirektor). Ein Schrei als Stück. Beckmann, der graue, hoffnungslose, abgerissene Soldat auf der quälenden Suche. Ein Heimkehrer ohne Heimat. Ein Frager, der keine Antwort bekommt. Einer aus der verlorenen Generation.

Einer wie Wolfgang Borchert. Einer von Millionen. Er wurde verstanden. „Draußen vor der Tür“, seine Szenen, die „kein Theater spielen und kein Publikum sehen will“ (Untertitel), entstanden in acht Tagen im bitterkalten Januar 1947, trat seinen Welterfolg an. Einen Tag nach dem Tod von Wolfgang Borchert. Mit 26 Jahren im Clara-Hospital von Basel. Einsam, fiebrig, geschwächt, von Heimweh so gequält wie vom kahlen Zimmer und vom kühlen Personal.

Leidensweg des Wolfgang Borchert

Das Letzte, was er im Oktober 1947 zu Papier brachte, war ein Manifest: „Dann gibt es nur eins!“ Ein flammender Aufruf zum Widerstand gegen Intoleranz, Hass, Aufrüstung und Krieg nach Hiroshima mit dem immer wiederkehrenden „Sag nein!“

Das Testament eines Unvollendeten. Eines Beunruhigten. Eines Besorgten. Eines Pazifisten. Eines vom Krieg Zerstörten. Schauspieler wollte der Sohn eines Lehrers und einer Heimatschriftstellerin werden, Buchhändler musste er lernen. Ein Außenseiter, der Goethe hasste und Rilke liebte. Ein schlechter Schüler, der aus der Bündischen Jugend in die HJ kam, sich vorm Marschieren in einen Musikzug verdrückte – und als Querpfeifer abwesend blieb. 1938 erschien sein erstes Gedicht, zwei Jahre später beendete er die heimlich besuchte Schauspielschule und kam zur Landesbühne Osthannover. Ein Reisetheater, auch zur Truppe in Belgien. Seine glücklichste Zeit. Nur drei Monate, dann die Einberufung.

Der Anfang seines Leidensweges. Erst zwischen Zorn und Melancholie in der Kaserne in Weimar, dann Ende 1941 in die frostige Kälte Russlands, Raum Kalinin. Vom Postengang kommt der Funker mit lädiertem Mittelfinger zurück. Lazarett. Diphterie. Schwabach. Mai 1942 erste Verhaftung. Verdacht auf Selbstverstümmelung. Drei Monate Einzelhaft. Der Ankläger fordert die Todesstrafe, der Richter spricht frei.

„Die Hundeblume“ erscheint

Er bleibt in Haft. Seine kritischen Front-Briefe sollen staatsgefährdend sein. Sechs Wochen Gefängnis plus Frontbewährung. Wieder Russland. In die Panzerschlacht um Toropez. Erfrorene Füße, rätselhaftes Fieber. In der Entlassungskompanie in Kassel parodiert er Goebbels – und wird prompt denunziert. Januar 1944 Gefängnis Berlin-Moabit. Bomben fallen, er muss in der Zelle bleiben. Im September Prozess: neun Monate. Körperlich ist Wolfgang Borchert völlig herunter. Er flieht vom Lkw bei Frankfurt, geht 600 Kilometer zu Fuß bis ins zerstörte Hamburg.

Jetzt will der ewig Bindungslose, der so schwer Beziehungen zu jüngeren Frauen herstellen kann und immer die Nähe zu älteren sucht, endlich leben. Eine erste Prosaarbeit („Die Blume“) war ihm 1941 gelungen. Und was soll er nun werden: Dichter oder Darsteller? In Altona gründet er ein Hinterhoftheater, in „Janmaaten im Hafen“ macht er Kabarett, bei „Nathan der Weise“ Regieassistenz.

Wieder kämpft er gegen Fieber, seine geschwollene Leber, Schmerzen im Rücken, als er plötzlich im Januar 1946 als Dichter Erfolg hat: „Die Hundeblume“, eine Geschichte aus dem Gefängnis, von einer kleinen gelben Pflanze und dem großen Glück. Jetzt schreibt er besessen. 29 Geschichten 1946, im Jahr darauf 21. Erlebtes und Erlittenes mit einem Schuss Tragikomik. Ein Spiel mit grotesken Situationen und mit viel Symbolik.

In der Prosa blieb Wolfgang Borchert Lyriker

Immer wieder getaucht in den berauschenden Wohlklang schillernder Wortkaskaden. „Schischyphusch“ über den Onkel und einen Kellner mit Sprachfehlern, Russland-Geschichten, Gefängnis-Geschichten Anklagen, Appelle, Autobiografisches, Aquarelliertes. 14 Gedichte vereint „Laterne, Nacht und Sterne“ 1946.

Die Resonanz ist gering, obwohl Borchert sich weit öffnet: „Ich möchte ein Leuchtturm sein/ in Nacht und Wind/ für Dorsch und Stint/ und jedes Boot/ Und bin doch selbst: Ein Schiff in Not!“ In der DDR machte die Gruppe Bayon „Versuch es“ populär: „Stell dich mitten in den Regen/ glaub an seinen Tropfensegen/ spinn dich in das Rauschen ein/ und versuche gut zu sein!“

Auch in der Prosa blieb Wolfgang Borchert im Grunde Lyriker: Sie ist durchrhythmisiert wie Verse. Die Sprache eines Sensiblen, der von Krieg und Kaserne, Gefängnis und Frontgrauen verwundet wurde. Ein Moralist, dessen Körper in Krankheit gefangen war. Ein Unvollendeter mit schmalem Werk, der am 13. Februar 1947 auch die Radiosendung von „Draußen vor der Tür“ verpasste: Stromsperre.

Nachlass im Internet Die Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek hat den Nachlass des Schriftstellers Wolfgang Borchert (1921-1947) ins Netz gestellt. Zu sehen sind unter anderem handschriftliche Fassungen bekannter Prosatexte wie „Die Hundeblume“ und „Nachts schlafen die Ratten doch“. Größter Posten sind seine Briefe mit knapp 330 Dokumenten. Hertha Borchert, Mutter des Schriftstellers, hatte 1976 Briefe, Manuskripte, Fotos und Grafiken ihres Sohne der Bibliothek übergeben. Sie wurden digitalisiert und stehen jetzt Interessierten weltweit zur Verfügung. Gezeigt werden auch die Aquarelle und Zeichnungen des Autors. „Vielen Menschen, die mit den Texten Borcherts vertraut sind, ist nicht bewusst, dass er auch gemalt hat“, sagte Mark Emanuel Amtstätter, der die Digitalisierung betreut hat. Die Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek hatte erst vorige Woche im Hauptgebäude die „Borchert-Box“ eröffnet. Eingerichtet wurde ein gläsernes Arbeitszimmer, das Möbel, Bücher und persönliche Dinge aus dem Nachlass zeigt. Dazu wurde die Ausstellung „Dissonanzen“ zum Leben und Werk Borcherts eröffnet. (epd) borchert.sub.uni-hamburg.de

Von Norbert Wehrstedt