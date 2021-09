Leipzig

Leipzig hat seinen ersten Fachbeauftragten für Nachtkultur bekanntgegeben. Nils Fischer, 29, aus Braunschweig, soll fortan als Schnittstelle zwischen Verwaltung und freier Szene agieren. Im Kurz-Interview erklärt der „Club-Bürgermeister“, wie sein Job aussieht und was ihn für die Stelle qualifiziert.

Was bedeutet Club-Kultur für Sie persönlich?

Nils Fischer: Clubs sind Orte, an denen man sich frei entfalten kann abseits des vermeintlich normalen Alltags. Für viele Menschen sind sie ein ganz spezieller Ort des Auslebens von Kultur, und es fehlt oft daran, dass dieser kulturelle Zweig auch als solcher anerkannt wird. Für mich ist es auch ein Ziel, dass die Club-Kultur Teil des normalen Kulturverständnisses wird und nicht von der Hochkultur abgekanzelt wird.

Was qualifiziert Sie für die Stelle?

Ich fülle innerhalb des Doppelspitzen-Konzepts die verwaltungsseitige Stelle aus [neben dem Nachtrat als Vertreter der freien Szene, Anm. d. Red.]. Ich bin also der Vertreter der Stadt Leipzig. Dadurch, dass ich in der Vergangenheit [in Halle] sehr viel als Schnittstelle zwischen Stadt und Kulturszene gearbeitet habe, kann ich mir vorstellen, dass deswegen die Wahl auf mich gefallen ist. Dadurch habe ich die Verwaltungserfahrung, kenne mich mit diesem Dschungel aus und damit, wie man Anliegen dort hindurch navigieren kann.

Was sind die Probleme und Themenfelder, die bei Ihnen auf der Agenda stehen?

Ganz vorne anstehend ist, verlässliche Öffnungsperspektiven nach Corona zu unterstützen. Da ist zwar das Land am Zug, und stadtseitig kann man da nicht allzu viel machen, aber zumindest versuchen, das zu begleiten, damit die Clubs eine gesicherte Perspektive haben, mit der sie auch planen können. In Leipzig gibt es auch ganz klar Verdrängungsprobleme, wie man an der Distillery sieht. Und langfristig wollen wir natürlich auch zusammen mit dem Nachtrat Themen angehen wie Awareness oder sexuelle Selbstbestimmung – all das, was den Genuss des Nachtlebens einschränken könnte.

Wie werden die ersten paar Wochen für Sie aussehen?

Es wartet schon ein Stapel Arbeit auf mich. Und es ist ganz wichtig, nicht isoliert zu agieren, sondern mit den Leuten zusammen Vertrauen zu schaffen und alle kennenzulernen. Und dann gehen wir die Projekte an.

Von Christian Neffe