Was vom Lesen übrigbleibt – Leipzig ohne Buchmesse

Fast alle Lesungen waren ausverkauft in der Bahnhofsbuchhandlung Ludwig. Zur Leipziger Buchmesse 2019. Für dieses Jahr hatte Kristin Förster, verantwortlich für Marketing und Veranstaltungen, zehn Lesungen geplant. Weil die Messe wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt werden musste, findet nun keine einzige davon statt.

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bahnhofsbuchhandlung Ludwig haben ein halbes Jahr Energie und Herzblut in die Programmplanung gesteckt und darüber hinaus ihren Bestand für das Publikum der Leipziger Buchmesse aufgestockt“, sagt Förster. Die Verluste durch ausbleibendes Publikum seien hoch, genaue Angaben konnte sie am Montag nicht machen.

Fünf Lesungen an drei Tagen fallen aus

Bei Ludwig wäre der große Heyne-Fantasy-Abend über die Bühne gegangen, hätte Jasmin Schreiber ihr Debüt „Marianengraben“ vorgestellt, hätten Fotografin Helga Paris und Herausgeber Jan Wenzel über die für den Sachbuch-Preis der Leipziger Buchmesse nominierte Publikation „Das Jahr 1990 freilegen“ gesprochen. Wer den Preis bekommt, wird am Donnerstag ab 9.05 Uhr auf Deutschlandfunk Kultur verkündet.

In der Alten Schlosserei in Leipzig wurde eine Lesung abgesagt – dadurch sind aber keine Verluste entstanden. Während in der Alten Nikolaischule fünf Veranstaltungen in drei Tagen anstanden, der Verlust liege bei 2000 Euro, sagt Olaf Döhler, Geschäftsführer der Kulturstiftung Leipzig.

„Aus inhaltlichen Gründen eine Tragödie“

In der Moritzbastei waren für Mittwoch und Donnerstag die beiden Langen Lesenächte geplant mit insgesamt über 70 Autorinnen und Autoren. „Für uns ist die Absage vorrangig aus inhaltlichen Gründen eine Tragödie“, sagt Sprecher Torsten Reitler. Wirtschaftlich könne die Moritzbastei das „durchaus verkraften“.

„Wir laden Sie herzlich ein, die messefreie Zeit mit den März-Novitäten der Verlagsgruppe E. A. Seemann Henschel zu füllen“, wirbt der Leipziger Verlag in einer Mail. Es geht also weiter, und das muss es ja auch. Eine „virtuelle Buchmesse“ plant die ARD, überträgt im Netz, im Radio, bei Facebook. Leider lässt sich eine Buchmesse nicht ins Internet übertragen, schließlich lebt sie von spontanen, oft überraschenden Begegnungen.

Doch es lässt sich die Aufmerksamkeit auf Bücher lenken. Jetzt passiert das, was übers Jahr oft vermisst wird. Jetzt wird der Literatur jenes Interesse zuteil, das sie über die Messe hinaus verdient.

#LeidernichtLeipzig

Der Verlag Klett Cotta wird noch in Leipzig präsent sein mit Christian von Aster und „Zwerg und Überzwerg. Die große Erzferkelprophezeiung 1“ am Freitag um 16 Uhr bei Hugendubel und um 20 Uhr in Noels Ballroom. Der Stuttgarter Verlag hat aber auch Veranstaltungen nach Berlin verlegt, der Hashtag dafür: #LeidernichtLeipzig.

Hashtags helfen, alternative Plattformen populär zu machen, aktuelle Neuerscheinungen unter die Leser zu bringen. Jetzt glühen Social-Media-Kanäle, wo auch die Solidaritäts-Aktion #bücherhamstern dazu dient, Verluste zumindest zu einem Teil zu kompensieren.

Verlegt, verschoben

„Wir verstärken seit einer Woche unsere Online-Aktivitäten“, teilt die Eulenspiegel Verlagsgruppe mit, „verschicken Newsletter, haben ein Gewinnspiel ins Leben gerufen und sind in den sozialen Netzwerken aktiv“. Täve Schur, der seine Autobiographie in der LVZ-Autorenarena vorgestellt hätte, liest nun in Berlin.

Zu den zahlreichen Lesungen, die in Leipzig „trotzdem“ oder „nu grade“ stattfinden, gehören die in der Bibliotheca Albertina, wo Josef Haslinger am Donnerstag aus „Mein Fall“ liest und Jana Hensel am Samstag aus „Wie alles anders bleibt: Geschichten aus Ostdeutschland“. Verlegt wird der Abend mit Krimi-Bestsellerautor Arne Dahl: von Lehmanns Media ins Horns Erben (Donnerstag, 20 Uhr, Arndtstraße 33).

