Leipzig

Selbst eingedenk der Tatsache, dass Theater immer auch Maskerade ist, bleibt es seltsam: Theaterproben mit Corona-Masken. Ändert doch nicht einmal der Rückgriff auf Brechts olle Theorie-Kamelle vom Verfremdungseffekt etwas daran, dass statt Verfremden eher Befremden den Raum beherrscht, wenn jenseits aller Möglichkeit zur Mimik Darstellerinnen Emotionen transportieren sollen. Das ließ sich beim Probenbesuch zu „Was wir füreinander sind (not a love story)“ gut beobachten. Die Produktion des Freien Ensemble Jedermann hat am Freitag im Ost-Passage-Theater Premiere – als Online-Inszenierung, dafür dann ohne Masken.

Bühnenkunst unter den Maßgaben der Pandemie, Bildschirmglotzen statt Live-Erlebnis. Man weiß nicht wirklich, ob man es bedauern, belächeln oder doch bewundern soll, wie trotz alldem Theater immer wieder das machen, was sie eben machen wollen. Theater nämlich. Auch, wenn die Ergebnisse nur eher bedingt „Theater“ zu nennen sind.

Gegen die Resignation

„Man unternimmt das ja auch gegen das Gefühl der Resignation, gegen dieses: Wir motten uns ein und irgendwann wird das alles wieder vorbei sein“, sagt Max Latinski, Autor und Regisseur. Das Stück ist das erste, das er nach einem eigenen Text auf die Bühne bringt. Die Premiere war für Dezember 2020 geplant. Corona machte einen Strich durch die Rechnung, statt Spiel vor Publikum gab es eine Stücklesung bei Radio Blau. „Und in unserer Naivität haben wir gedacht, im März wird wieder was möglich sein in den Theatern.“

Schon im Januar ließ sich ahnen, dass auch das nichts wird. Und so gibt es jetzt eine Online-Fassung des Dialogstücks, in dem zwei junge Frauen (Ursula Kohl und Helena Schamne) in eine Beziehung finden, die von Anziehung geprägt, aber eben keine Love-Story ist. Alles dreht sich um Fragen einer Art Verortung: zueinander, zur Welt und wohl auch zu sich selbst, den eigenen Gefühlen und Gedanken.

Suche nach Orientierung

Wie findet man Orientierung, ohne den Blick zu verengen? Wie findet man Halt in einer Welt, die „aus dem Takt“ scheint, „extrem beschleunigt“ ist? „Wo bleibt man da?“, fragt Latinski, „Wo findet man sich wieder in der Beziehung zur Gegenwart?“

Gedanken, die in einer Stückszene auf die simpelste und schwierigste Frage zugleich herunter gebrochen werden: was ein guter Mensch eigentlich ist. Das klingt erst einmal philosophisch und thesenlastig, ist es aber nicht. Denn zum Glück für den Zuschauer und den Unterhaltungswert wird diese Diskussion unter ausgiebiger Mithilfe einer Flasche Wodka geführt. Das führt zu einer ganz eigenen Erkenntnisdynamik.

Verzicht auf Love-Story

Er habe sein Stück auch geschrieben, um Erwartungshaltungen zu unterlaufen, erklärt Latinski. Wo in der Liebestragödie, etwa bei Shakespeares „Romeo und Julia“, am Ende alle tot sind, oder in der romantischen Komödie das rosarote Happy End leuchtet, verzichtet man in „Was wir füreinander sind (not a love story)“ sicherheitshalber gleich ganz auf die Liebe.

„Zu Beginn waren beim Schreiben die Figuren eine Frau und ein Mann, aber das barg mit zu viel Boy-meets-Girl-Klischee.“ Latinski ging es um etwas anderes: „Das Schwertun beim Sprechen über das, was man fühlt.“ Eine Figur etwa möchte Künstlerin werden. Womit sich Fragen auch danach aufwerfen, welchen Stellenwert, welche Rolle Kunst im gesellschaftlichen Gefüge überhaupt spielt: „Kann man mit Kunst etwas ändern?“

Mittel gegen geistige Vermottung

Und so ist man, doch wieder bei so einem „Brecht-Ding“: „Ich glaube daran, dass Theater das Bewusstsein schafft, dass Menschen etwas ändern können in der Gesellschaft – trotz des Kampfes gegen Windmühlen.“ Und gegen eine geistige Vermottung, die auch außerhalb von Corona-Zeiten latent droht.

Premiere am Freitag um 20 Uhr aus dem Ost-Passage-Theater, abrufbar bis 1 Uhr am Folgetag. Ein Onlineticket kostet 5 Euro und kann per Überweisung bezahlt werden (siehe www.ost-passage-theater.de) oder per Paypal an info@ensemblejedermann.de.

Von Steffen Georgi