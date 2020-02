Was würde Apostel Paulus an die Brandenburger schreiben?

Leipzig

Für die einen ist Brandenburg nur eine Häufung von Alleen zwischen Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, für Müllsünder war es das Paradies. Damit ist es vorbei.

Denn für die Brandenburger Polizei sind diese Sünder so kriminell, dass sie mit der Veröffentlichung von Tatort-Bildern nach ihnen fahndet. An einer Landstraße hatten die Beamten Säcke mit Bauschutt, Dachpappe und Wellasbest gefunden. Zustände, wie man sie aus dem Italienurlaub kennt, weshalb es im Brief des Paulus an die Römer heißt: „Sie sind allesamt Sünder“.

Vergänglichkeit des Bleibenden

Doch Vorsicht vor zu schnellem Urteil. Es könnte sich um Kunst handeln, ein performativer Hinweis sein auf die Unbehaustheit des Menschen. Symbolisiert Wellasbest nicht das Meer in uns Schutzsuchenden? Muss es immer Nachhaltigkeit sein, oder kann auch mal die Vergänglichkeit des Bleibenden einer Weltbetrachtung aufhelfen, die Brandenburger Landstraßen in den Fokus nimmt?

Am wahrscheinlichsten ist, dass die Täter auf den gedankenlosen Umgang mit Abfall aufmerksam machen wollten. Mit diesen Worten erklärt jedenfalls eine Künstlerin, warum sie am Sonntag in der Lutherkirche in Osnabrück Plastikmüll verstreut. Während eines Gottesdienstes!

Alle Zusammen

Der Pastorin gefällt’s. Die Aktion mache die Ambivalenz des Menschen im Umgang mit der Natur deutlich. Der Unrat wird zunächst rund um die Kirche eingesammelt und gereinigt, was Mensch und Müll zueinander finden lässt, nachdem Mensch Müll und Natur zusammengebracht hat, und unterm Kirchendach rücken nun Sünder und Müll zusammen. Für Paulus wäre das wie eine Mail an die Brandenburger.

Von Janina Fleischer