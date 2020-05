Da sind sie ja doch! – WGT-Jünger in Leipzig

Familie Buchholz zog es mit Freundin Cornelia Schlegel aus dem Leipziger Umland ans Völkerschlachtdenkmal und den Südfriedhof. Die erfahrenen WGT-Besucher kennen den einen oder anderen Geheimtipp, wo man auf Gleichgesinnte trifft. „Die Treffpunkte und kleinen Veranstaltungen sind in diesem Jahr sehr familiär und nicht so überfüllt wie sonst, das ist sehr angenehm.“ Sie verraten, dass sie sich für ihre Verhältnisse fast leger gekleidet haben, auch wenn sie in ihren größtenteils selbst hergestellten Outfits top gestylt aussehen. „Wir gehören zur Steampunkt-Szene, haben aber unsere aufwendigen Verkleidungen dieses Jahr im Schrank gelassen.“ Auch wenn das WGT an Pfingsten in diesem Jahr abgesagt ist, treffen sich Anhänger der schwarzen Szene in Leipzig zum Flanieren, Schaulaufen oder einfach nur, um sich ungezwungen mit Gleichgesinnten zu treffen. Quelle: Christian Modla