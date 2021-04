Leipzig

Es war ein kurzer Aufenthalt. Am 1. März 2020 hatte Lucas Pohle das Amt des Nikolaikantors als Nachfolger von Jürgen Wolf angetreten – auf der zweitwichtigsten Kantorenstelle der Stadt Leipzig. Bereits am 1. April 2021 gab er die Schlüssel wieder ab. Dreizehn Monate, von denen fast zwei Drittel im Schatten der Lockdowns standen.

Schon kurz vor dem Jahreswechsel hatten sich Nikolai-Pfarrer Bernhard Stief und der 1986 in Ebersbach geborene Lucas Pohle darüber verständigt, dass Pohle den Ruf der Hochschule für evangelische Kirchenmusik Bayreuth nicht ausschlagen könne. Er soll dort als Professor für Orgel-Literaturspiel und Improvisation der Nachfolger von Mareile Krumbholz werden.

Dies ist eine der ganz wenigen Stellen für das, was Pohle als Kernkompetenz betrachtet hat im Rahmen seiner Leipziger Verantwortung für die Gottesdienste, alle Ensembles der Gemeindemusik und das Konzertwesen: die Solo-Orgel und Improvisation darauf.

Programm für den Orgelherbst steht

Die Kantorenstelle von St. Nikolai ist derzeit ausgeschrieben und soll zum 1. Oktober 2021 besetzt werden, wie Pfarrer Stief erläutert. Bis dahin sind die Aufgaben interimistisch geteilt: Stephan Gogolka leitet den Bachchor und das Festivalorchester, Schwester Maria Wolfsberger übernimmt die Koordination und musikalische Gestaltung der Gottesdienste.

Ein Ergebnis seiner Leipziger Zeit plant Pohle bei Rondeau zu veröffentlichen: die CD mit einem Teil seines Eröffnungskonzerts zum Orgelherbst 2020, in dem er den französischen Organisten Louis Vierne in den Mittelpunkt der romantisch ausgerichteten Programmgestaltung rückte. Und er hinterlässt der Stadt den von Bachs Todestag am 28. Juli bis zum 30. Oktober durchgeplanten Orgelherbst.

Resümiert Pohle sein Jahr als Kantor, geht es auch um das Antrittskonzert mit Werken von Dieterich Buxtehude und August Kühnel. Dass ihm die Verbindung aller Musikformate von St. Nikolai am Herzen lag, merkt man seinem bewegten Erinnern an den regen Zulauf bei von ihm gestalteten wöchentlichen Orgelvespern, über deren Stattfinden er sich während der Pandemie umso mehr freute.

Einsatz beim Bachmarathon

Die 2020 weitgehend eingeschränkten Möglichkeiten nutzte er im November für einen Auftritt in der Kirche Panitzsch – gemeinsam mit Thomaskantor Gotthold Schwarz. Die Arbeit mit dem Bachchor und den Kurrenden-Gruppen von St. Nikolai konnten nicht über Ansätze hinaus gedeihen. Die akustische Feineroberung der Porsche-Orgel und die optimale Austarierung der für hohe Stimmen so tragfähigen und in den Bassresonanzen verhältnismäßig schwingungsarmen Akustik der Nikolaikirche hätte er gerne noch intensiviert.

Ein einziges Mal wechselte er an der Orgel der Nikolaikirche den Platz: Beim das Bachfest digital ersetzenden Bach-Marathon übernahm Pohle neben Ton Koopman die Aufgabe des Registranten für ein Konzert mit Klaus Mertens, ausgezeichnet mit der Bach-Medaille der Stadt Leipzig.

Ausschreibung der Kantorenstelle Die Kirchenmusik an der Stadt- und Pfarrkirche St. Nikolai Leipzig hat die A-Kantorenstelle ausgeschrieben und wirbt für sich als „eine der Hauptwirkungsstätten Johann Sebastian Bachs mit der größten Orgel Sachsens“. Die Nikolaikirche, „die auch eine herausragende Bedeutung für die Friedliche Revolution von 1989 hat, ist Anziehungspunkt für Gemeindemitglieder wie Gäste aus aller Welt“, heißt es weiter und schließlich: „Wir suchen ab dem 1. Oktober 2021 für die Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Nikolai, zu der ebenfalls die Kirche Zum Heiligen Kreuz im Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld gehört, einen Kantor/eine Kantorin (m/w/d).“ Alle Infos gibt es auf www.evlks.de

Lucas Pohle bemüht sich um kräftige Ansätze zu einer historisch informierten Aufführungspraxis. Aber das große Chorwerk – 2020 war das Mozart-Requiem geplant – musste ausfallen. Im Sommer 2021 hätte sich Pohle gerne für eine stärkere Verankerung des Orgelherbstes eingesetzt. Missen will er das Leipziger Jahr trotz aller Unwägbarkeiten und den im Strudel der Änderungen umso beglückenderen Gottesdienstmusiken und Auftritten nicht.

Seine nächste Lebensetappe ist eine Konsequenz aus Pohles Lehraufträgen für Orgel-Literaturspiel und -Improvisation an der Kirchenmusikhochschule Dresden und für Generalbass an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden. Im Frühjahr 2020 hatte er von der Kantorenstelle der Oberlausitzer Gemeinden Crostau, Schirgiswalde und Abschied genommen und die Koffer gepackt. Mit seiner Familie wird er weiterhin in Leipzig leben. Egal also ob hier oder in Bayreuth: Die Abenteuerlichkeit gehört für einen wie Lucas Pohle an jedem Ort zum Alltag: in der Lehre, in der Liturgie und in Konzerten.

Von Roland H. Dippel