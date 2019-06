Leipzig

Im oberösterreichischen Linz knallen die Sektkorken, und in Leipzig gibt es lange Gesichter: Seit Freitagmorgen, 9 Uhr, ist bekannt, dass Alfred Weidinger, 58, schon im ersten Quartal 2020 vom Leipziger Museum der bildenden Künste, dessen Leitung er erst im August 2017 übernommen hatte, ans Oberösterreichische Landesmuseum nach Linz wechselt. Weidinger zu seiner Entscheidung: „Als mich die Frage erreicht hat, ob ich mir vorstellen könnte, die Leitung des Oberösterreichischen Landesmuseum zu übernehmen, kam das unerwartet und hat mich vor eine schwierige Entscheidung gestellt. In Leipzig bleiben und das Erfolgsmodell MdbK weiter begleiten oder es noch einmal versuchen, ein Museum für die Zukunft fit zu machen? Der Abschied aus Leipzig fällt mir schwer, doch die Möglichkeit, in meine Heimat Österreich zurück zu kehren, kombiniert mit der großartig spannenden Aufgabe, ein Universalmuseum mit einem so enormen Potenzial neu aufzustellen, war letztendlich zu verlockend.“

Ganz großes Universalmuseum

Tatsächlich gehört das Oberösterreichische Landesmuseum in Linz, das nur eine knappe Autostunde von Weidingers Geburtsort Seewalchen am Attersee entfernt liegt, zu den ganz großen Universalmuseen in Österreich. Es ist über mehr als ein Dutzend Standorte in Linz und darüber hinaus verteilt, deren wichtigste die Landesgalerie, das Schlossmuseum und das Biologie-Zentrum Linz Dornach sind. Es hat 180 Mitarbeiter, verfügt über einen Jahresetat von 5,3 Millionen Euro und über einen Fundus von fast 20 Millionen Exponaten aus nahezu allen Bereichen der Kunst, der Geschichte und der Naturwissenschaften.

In ruhigeres Fahrwasser

Am Donnerstagabend wurde in Linz die Bewerber angehört, sieben Kulturmanager, darunter eine Frau waren in diese Runde gekommen, drei blieben übrig, unter denen Alfred Weidinger sich durchsetzte. Seine Aufgabe für die kommenden Jahre wird es sein, die Institution wieder in ruhigeres Fahrwasser zu manövrieren: Seit Anfang 2018 wird das Haus von einem Münzkundler kommissarisch geleitet, nachdem die einstige Chefin Gerda Ridler offenkundig einer Intrige zum Opfer gefallen war und das Handtuch warf.

MdbK „geliebt und geschätzt“

Was Leipzig und das Bildermuseum anbelangt, geht Alfred Weidinger mit einer Träne im Knopfloch aber ruhigen Gewissens: „Mein Fazit nach diesen zwei Jahren ist ganz klar: Das MdbK ist solide aufgestellt, ausgestattet mit einem sehr zeitgemäßen Programm für weitere zwei Jahre, geliebt und geschätzt in der Stadt und wahrgenommen als eines der spannendsten Museen in Deutschland.“ Es sei „durch eine vollkommen neue und auf die Zukunft ausgerichtete Programmierung“ gelungen, „das MdbK als Ort der Begegnung und der Kommunikation in Leipzig zu verankern. Die Stadt Leipzig, ihre Bürger und das Museum befruchten sich gegenseitig. Die 2019 im Vergleich zum Vorjahr wohl nahezu sich verdoppelnden Besucherzahlen, das große internationale Interesse an den Entwicklungen im MdbK Leipzig und die beachtlichen Projektförderungen sprechen für sich.“

Lebendiger Ort des künstlerischen Diskurses

Das deckt sich weitgehend mit der Einschätzung von Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke ( Die Linke), die Weidinger gestern attestierte: „In kürzester Zeit ist es ihm gelungen, dass MdbK wieder zum lebendigen Ort des künstlerischen Diskurses zu entwickeln. Mit streitbaren Ausstellungen, vor allem aber mit der aufrichtigen Hinwendung zu den Leipziger Schulen und einer längst überfälligen Aufarbeitung von DDR-Kunst, insbesondere in der Reibung mit gegenwärtigen Positionen der Leipziger Kunstszene, gelang es ihm, dem Museum neuen Relevanz zu verleihen. “

Von Peter Korfmacher