Leipzig

Weil er selbst und gleich mehrere Mitglieder seiner Band an Corona erkrankt sind, muss der israelische Folk-Rock-Musiker Asaf Avidan sein für den 31. März im Leipziger Werk 2 geplantes Konzert absagen. Weil die Betroffenen nun in Quarantäne müssen, ist auch der Rest der Tour gestrichen. Nachholtermine sind nicht vorgesehen. Bereits gekaufte Tickets können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, teilte der Veranstalter Aust aus Dresden mit.

Von lvz