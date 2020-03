Das Deutsche Chorfest ist abgesagt. Es sollte vom 30. April bis 3. Mai in Leipzig stattfinden. „Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus wird das Deutsche Chorfest nicht wie geplant stattfinden“, teilte der Deutscher Chorverband am Freitagmorgen mit. „Wir bedauern, dass wir im nächsten Monat nicht mit unseren Sängerinnen und Sängern aus ganz Deutschland in Leipzig das Chorfest feiern können, aber die Verlangsamung der Ausbreitung des Virus und damit die Gesundheit der Bevölkerung gehen vor.“

Die Veranstalter seien „jetzt mit der Stadt Leipzig und unseren Förderern und Partnern über einen Ausweichtermin im Jahr 2021 oder 2022 im Gespräch“, sagt Christian Wulff, Präsident des Deutschen Chorverbands.

15.000 Sänger wurden erwartet

Zum Chorfest in Leipzig sind rund 500 Chöre mit mehr als 15.000 Sängerinnen und Sänger aus dem ganzen Bundesgebiet angemeldet, darunter auch aus Bundesländern wie Nordrhein‐ Westfalen, die hohe Corona‐Fallzahlen aufweisen. Die Organisatoren des Chorfestes orientieren sich an einem Erlass der Sächsischen Staatsregierung zu Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern. Da sich die Gefahr einer Virusübertragung nicht sicher beurteilen lasse und die Herkunft der Teilnehmer nicht abschätzbar sei, müssten sie abgesagt werden. Die Stadt Leipzig hat daraufhin in dieser Woche alle entsprechenden Großveranstaltungen bis einschließlich 10. April untersagt.

Beim Chorfest waren unter dem Motto „ Leipzig ist ganz Chor“ mehr als 700 Konzerte auf 30 Bühnen geplant, um für das gemeinsame Singen begeistern. Von der Open-Air-Bühne auf dem Markt über die Thomaskirche und das Kunstkraftwerk bis hin zur Kongreßhalle am Zoo und dem Völkerschlachtdenkmal. Viele Ensembles wollten in sozialen Einrichtungen, etwa in Altenpflegeheimen und Hospizen sowie bei Gottesdiensten singen. „Rund 200.000 Menschen werden dabei sein“, hatte Christian Wulff, Bundespräsident a. D., Ende Februar das 4. Deutsche Chorfest nach den Treffen in Bremen, Frankfurt am Main und Stuttgart angekündigt.

Angemeldete Chorfest‐Teilnehmer bekommen die Teilnahmegebühren erstattet. Bereits gekaufte Konzertkarten können an den Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben wurden, zurückgegeben werden.

Von Janina Fleischer

